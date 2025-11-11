आरोग्य

Disciplined Lifestyle Benefits: तरुणाई समाज माध्यमाच्या आहारी! सुदृढ आरोग्यासाठी सुयोग्य दिनचर्या महत्त्वाची - स्वामी श्यामदेव

Daily Routine for Good Health: स्वामी श्यामदेव यांचा सल्ला; समाज माध्यमाच्या आहारी जाण्यापेक्षा शिस्तबद्ध दिनचर्येतूनच मिळते खरे आरोग्य आणि शांत मन.
सकाळ वृत्तसेवा
Social Media Addiction vs Healthy Living: प्रत्येकाची जीवनशैली बदलली असून कामाचाही प्रचंड ताण आहे. जीवनात स्पर्धाही वाढली आहे. त्याचा मनुष्य आरोग्यावर परिणाम होत आहे. सुदृढ आरोग्य हवे असेल तर दिनचर्या सुयोग्य राखली पाहिजे, असे प्रतिपादन योगगुरू स्वामी श्यामदेव यांनी केले. 'सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.

