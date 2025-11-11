Disciplined Lifestyle Benefits: तरुणाई समाज माध्यमाच्या आहारी! सुदृढ आरोग्यासाठी सुयोग्य दिनचर्या महत्त्वाची - स्वामी श्यामदेव

Social Media Addiction vs Healthy Living: प्रत्येकाची जीवनशैली बदलली असून कामाचाही प्रचंड ताण आहे. जीवनात स्पर्धाही वाढली आहे. त्याचा मनुष्य आरोग्यावर परिणाम होत आहे. सुदृढ आरोग्य हवे असेल तर दिनचर्या सुयोग्य राखली पाहिजे, असे प्रतिपादन योगगुरू स्वामी श्यामदेव यांनी केले. 'सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते..मानवी जीवनात सूर्यप्रकाशाचे नितांत महत्त्व आहे. त्यामुळे ब्रह्म मुहुर्तावर उठून प्रत्येकाने सूर्य दर्शन घेतले पाहिजे. सूर्य प्रकाशातील 'ड' जीवनसत्त्व आपल्या आरोग्यासाठी लाभदायी ठरते. सकाळी लवकर उठून योगासने, प्राणायाम, ध्यान केल्याने अनेक व्याधी दूर राहतात, पुरेसा प्राणवायूही मिळतो, असे स्वामी श्यामदेव यांनी सांगितले. आपले आयुष्य शिस्तबद्ध असेल आणि जीवनात नियमितता असेल तर आपण आरोग्यपूर्ण जीवन जगू शकतो, असे सांगताना त्यांनी जीवनातील आहाराचे महत्त्वही अधोरेखित केले. सूर्यास्तापूर्वी अन्नग्रहण केल्यास पचन चांगले होते. त्यामुळे पोटाचे विकार होत नाहीत, असे ते म्हणाले..Children Changing Lifestyle: रिकामी मैदानं, फुल प्ले झोन्स; मुलांमधील चिडचिडेपणा वाढून रोगप्रतिकारशक्ती झाली कमी.नवी पिढी व्यसनांकडे वळलीअसून समाज माध्यमाचा अती वापर हे व्यसनही नव्या पिढीला लागले आहे. तरुणांना व्यसनापासून दूर करण्याचे कार्यही आम्ही आमच्या आश्रमाच्या माध्यमातून करीत असतो. असे सांगत योगोपचाराचे कार्यही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले..Yoga for Diabetes and Hernia: फक्त पचनासाठी नाही तर मधुमेह अन् हार्नियावरही प्रभावी ठरते 'हलासन'; जाणून घ्या करण्याची योग्य पद्धत.ध्यान-प्राणायामाचा समावेश कराध्यान-धारणेमुळे शारीरिक आरोग्यासह मानसिक आरोग्यही प्राप्त होते, त्यामुळे ध्यान-प्राणायामाचा समावेश प्रत्येकाने आपल्या दिनचर्येत केला पाहिजे, असे आग्रही मतही त्यांनी मांडले. योगासन-प्राणायामाच्या प्रचारासाठी आम्ही अनेक ठिकाणी शिबिरे घेत असतो. मध्यप्रदेशात माझा आश्रम असून गेल्या २५ वर्षांपासून सातत्याने मी योग प्रचाराचे कार्य करीत अशल्याचे स्वामी श्यामदेव यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.