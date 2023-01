Thyroid Symptoms

मुंबई : मानेच्या पुढच्या भागात फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी असते. ही ग्रंथी T3 आणि T4 संप्रेरकांचे उत्पादन आणि स्राव करते. ही दोन्ही संप्रेरके शरीरातील महत्त्वाची कार्ये नियंत्रित करतात.

या संप्रेरकांच्या असंतुलनामुळे विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात ज्या वजन, हृदय आणि प्रजनन क्षमता यांच्याशी संबंधित असू शकतात.

महिलांना काही आजार होण्याची शक्यता जास्त असते, थायरॉइड हा त्यापैकी एक आहे. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना थायरॉइडचा जास्त धोका असतो विशेषत: गर्भधारणेदरम्यान आणि रजोनिवृत्तीनंतर लगेच.

६०% महिलांना माहीत नसतात लक्षणे

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या जर्नलनुसार, जगभरात आठपैकी एक महिला थायरॉइ आजाराने ग्रस्त आहे. तरीही ६०% महिलांना त्याची लक्षणे माहीत नाहीत. पण हे घडते कारण थायरॉइडची लक्षणे इतर आजारांशी मिळतीजुळती आहेत.

थायरॉइडची १२ लक्षणे (symptoms of thyroid)

अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे

मासिक पाळी असंतुलन

पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम

उच्च रक्तदाब

आळस आणि थकवा

कोरडी त्वचा आणि केस

बद्धकोष्ठता

चिडचिड आणि निराशा

भरपूर घाम येणे

टाळूची जळजळ

फुगलेले डोळे

वंध्यत्व इत्यादी.

स्त्रियांनाच जास्त थायरॉइड का होतो ?

डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, स्त्रियांना थायरॉइड होण्याची अधिक शक्यता का असते हे शास्त्रीयदृष्ट्या ज्ञात नाही. थायरॉइड रोगाचा विकास स्वयंप्रतिकार शक्तीशी निगडीत असल्याचा संशय असला तरी, पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे.

स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती दरम्यान उद्भवणारे थायरॉइड संप्रेरकातील असंतुलन देखील एक प्रमुख कारण आहे. ( why mostly women get affected with thyroid)

कोणत्या महिलांना जास्त धोका आहे ?

कोणत्याही वयोगटातील महिलांना थायरॉइडचा त्रास होऊ शकतो, परंतु ज्या स्त्रियांनी नुकताच बाळाला जन्म दिला आहे किंवा रजोनिवृत्तीतून जात आहेत किंवा ज्या महिला ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयात रजोनिवृत्तीतून जात आहेत अशा स्त्रियांना अधिक धोका असतो.

त्याच वेळी, अनुवांशिक, पर्यावरणीय आणि जीवनशैली घटकांमुळे, स्त्रियांमध्ये स्वयंप्रतिकार रोगांचा धोका वाढतो.

जीवनशैलीत हे बदल करा

आयोडीनचे सेवन

नियमित व्यायाम करणे

पुरेशी झोप घेणे

तंबाखूसारखे हानिकारक पदार्थ टाळणे

सूचना : हा लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. हा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही औषधाचा किंवा उपचारांचा पर्याय असू शकत नाही. अधिक तपशीलांसाठी नेहमी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.