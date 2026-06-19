प्रश्न : माझी मुलगी बावीस वर्षांची आहे. तिला पित्ताचा खूप त्रास होतो. दर आठवड्यात तिचे डोके नक्की दुखते. अभ्यासात पण लक्ष लागत नाही. कृपया याच्यावरती उपाय सुचवावा. — प्रेरणा लुकतुके, नवी मुंबई.उत्तर : सध्याच्या काळात नवीन पिढीच्या जेवणाच्या वेळा नियमित नसतात. भूक लागली तरी दुर्लक्ष करतात किंवा बाहेरचं अन्नपदार्थ खातात, तसेच रात्रीची झोपसुद्धा वेळेत न होणे, अपुरी होणे, उशिरा उठणे या सगळ्यांमुळे पित्ताचे त्रास सध्याच्या काळात फार प्रमाणात दिसायला लागलेले आहेत. पित्त कमी होण्याकरिता सकाळ-संध्याकाळ नियमाने संतुलनच्या पित्त शांती गोळ्या, प्रवाळ पंचामृत मोती युक्त गोळ्या घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. रात्री झोपताना संतुलनचे सॅनकुल चूर्ण काही दिवस नियमित घ्यावे. पित्त कमी होण्यासाठी सकाळी न्याहाऱ्याच्या वेळेला संतुलनचं गुलकंद स्पेशल एक चमचा व तसेच संतुलन अमृत शर्करा युक्त पंचामृत घेण्याचा फायदा मिळू शकेल. बाहेर जाताना स्वतःबरोबर एखादा मुगाचा लाडू, साळीच्या लाया, नारळाचे पाणी इत्यादी सारख्या पित्तशामक गोष्टी बरोबरी ठेवाव्या म्हणजे बाहेरच्या गोष्टी खाण्यात येणार नाहीत, तसेच नाकामध्ये रोज नस्य सॅन घृत घालण्याचा व डोक्याला व्हिलेज हेयर ऑइल किंवा रोज ब्यूटी तेल लावण्याचासुद्धा डोकं दुखणं कमी होण्याकरिता फायदा मिळू शकेल. आयुर्वेदामध्ये प्रकृतीनिरूप औषध उपाय योजना करता येऊ शकेल. त्याच्यानेसुद्धा बरं वाटेल..प्रश्न : माझे वय अठ्ठावीस वर्ष आहे. गेले काही दिवस मला धाप लागण्याचा त्रास होत होता म्हणून डॉक्टरांना दाखवले. त्यांनी हृदयाचा आकार वाढला आहे असं सांगितलं. हे ऐकल्यापासून माझं आणि माझ्या परिवाराचं मन कशातही लागत नाहीये. एवढ्या कमी वयामध्ये मला हा त्रास का झाला असावा? याच्यावरती काही उपाय आहेत का?— नीलेश देशपांडे, पुणे.उत्तर : एवढ्या कमी वयामध्ये हा त्रास होण्याची कारणं कदाचित अानुवंशिकता किंवा लाइफस्टाइलमध्ये दडलेली असावी. तज्ज्ञ वैद्यांकडून तपासणी करून योग्य निदान करून घेणे जास्त उत्तम ठरेल. आयुर्वेदामध्ये हृदयाच्या वेगवेगळ्या त्रासांवरती प्रकृतीनिरूप उत्तम औषधं असतात व तसेच संतुलनचे शास्त्रोक्त पंचकर्म करून घेऊन हृदबस्तीसारखा महत्त्वाचा उपचार घेणे इष्ट ठरेल. सद्या तरी छातीवरती नियमित संतुलन अभ्यंगते लावावे. तसेच संतुलन सुहृदप्राश, अर्जुनारिष्ट, दशार्जुन इत्यादीसारखी औषधं सुद्धा सुरू करायला हरकत नाही, तसेच स्ट्रैस कमी करण्याच्या दृष्टीने संतुलनचे कालमो टेबलेट व स्पिरिट ऑफ हार्मोनी सारखे स्वास्थ्य संगीत ऐकण्याचा फायदा मिळू शकेल. वेळ न घालवता उचित उपचार घेतल्याने व थोडं दिनचर्येला बदलल्याने बऱ्याच पूर्णपणे आजाराला मात देता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.