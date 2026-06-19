आरोग्य

तर काय?

अनियमित जेवण, झोपेचा अभाव आणि बाहेरच्या अन्नामुळे वाढलेले पित्त, डोकेदुखी व अभ्यासात लक्ष न लागणे; आयुर्वेदिक संतुलन औषधे, नस्य, आहारशिस्त आणि दिनचर्येतील बदलांनी आराम
Health

Health

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : माझी मुलगी बावीस वर्षांची आहे. तिला पित्ताचा खूप त्रास होतो. दर आठवड्यात तिचे डोके नक्की दुखते. अभ्यासात पण लक्ष लागत नाही. कृपया याच्यावरती उपाय सुचवावा.

प्रेरणा लुकतुके, नवी मुंबई

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