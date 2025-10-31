किमया सुवर्णाची!

‘जुने ते सोने’ अशी एक म्हण आहे. त्यावर पुष्कळ लोक टीकाही करतात. जुनी व पुरातन प्रत्येक गोष्ट चांगली असते असे नाही व तिला सोन्याएवढी किंमत देण्यासारखेही नाही; परंतु अशी टीका करणाऱ्यांना ही म्हण खऱ्या अर्थाने कळलीच नाही असे म्हणावे लागेल. वर्तमान काळात ताजा भाजीपाला, फळे, फुले यांचे सौंदर्य काही औरच असते..पण त्याचा उपयोग क्षणिक व त्यापासून मिळणारा आनंदही क्षणिक असतो. परंतु त्याच वनस्पतीवर कालप्रक्रिया व उष्णतेची प्रक्रिया झाली की अनेक वर्षांनंतर सोने तयार होते. म्हणून ‘जुने ते सोने’ म्हणत असावेत. काळाच्या ओघात ज्याला अग्नी व वेळ यांच्या संगतीत राहून स्वतःला शुद्ध करता येते, तावून सुलाखून निघालेल्या अनुभवांवर जो चालू शकतो त्याच्याच आयुष्याचे सोने होते..सोने जळत नाही. सुवर्णाचा नुसता रंग व चकचकीतपणा एवढेच आकर्षण नसून त्याच्यात काहीतरी विशेष तत्त्व तयार करण्याची क्षमता आहे. म्हणून सोन्याचे आकर्षण असते. भारतीय पुराणात अशी एक गोष्ट आहे की कलीला ज्या वेळी राहायला जागा मिळत नव्हती तेव्हा त्याने खूप गयावया केल्यावर त्याला राहण्यासाठी काही गोष्टी दिल्या गेल्या, त्यात एक होते सोने.कली म्हणजे काळेपणा, पण सोन्यात तर काळेपणा मुळीच नसतो. सोने कुठल्याही मार्गाने प्राप्त करून घेण्यासाठी असलेली जी वासना तोच सोन्यातला कली-काळेपणा! सोने व चांदी यात फार फरक नसतो. मात्र चांदी काळी पडू शकते, सोने मात्र कधीच काळे पडत नाही. सोन्यात जिवंतपणा असावा. म्हणून सूर्यकिरण सोन्यावर पडल्यावर त्यातून विद्युतशक्ती उत्पन्न होऊ शकते..विषारी जंतू सोन्याच्या सहवासात टिकू शकत नाहीत. या जंतुघ्नगुणधर्मामुळे आयुर्वेदात सोन्याचा वापर अनेक ठिकाणी केला आहे. शरीरातली गुणसूत्रे, जनुकयंत्रणा, पेशी ह्यांना शक्तिआकर्षण करण्यासाठी सुवर्ण मदत करते. जसा सज्जन मनुष्य स्वतःच्या संगतीने दुसऱ्याला बदलून टाकतो, तसे सुवर्ण आपल्या सान्निध्याने एक वेगळेच जीवनतत्त्व देते.म्हणून आयुर्वेदात सोन्याचा उपयोग करण्यासाठी अनेक सुवर्णकल्प सांगितले आहेत. अगदी प्रत्येकाने अनुभव घेण्यासारखा, सोपा, जवळजवळ खर्च न येणारा सोन्याचा उपयोग करण्याचा एक मार्ग म्हणजे ‘सुवर्णसिद्धजल’. म्हणून सुवर्ण टाकून उकळलेले पाणी (सुवर्णसिद्धजल) आरोग्याला अत्यंत उपयोगी आहे..रक्तक्षय, धातुक्षीणता, अग्निक्षीणता असल्यास सुवर्णसिद्धजलाचा खूप उपयोग होतो.जन्माबरोबर बालकाला मधात उगाळून सुवर्ण चाटवल्यामुळे त्याचे जंतुबाधेपासून संरक्षण व्हायला मदत होते, त्याच्या मेंदू व हृदयात काही उणीव असली तर भरून निघते. पुढे त्याची वाढ चांगली होण्याच्या उद्देशाने बालकाला सुवर्ण पुढेही देत राहणे फायद्याचे ठरते.अंगावर सुवर्णालंकार वापरल्यास व हातात बांगड्या घातल्यास घर्षणामुळे सुवर्ण शरीरात शोषले जाते. शरीराशी सुवर्ण घासले गेल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या विद्युतभाराचा व आत शोषल्या गेलेल्या सुवर्णाचा उत्तम उपयोग होतो. म्हणून सुवर्णालंकारांचे महत्त्व आहे..पण हा उद्देश मागे पडून हळूहळू, एखादा मनुष्य किती धनिक आहे हे दाखवण्यासाठी सुवर्णालंकार वापरले जाऊ लागले. सध्या तर सुवर्णालंकार परवडतही नाहीत व दागिने घरात असले तरी चार लोकांच्या डोळ्यात येऊ नये व चोरांपासूनही संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने, सर्व अलंकार बँकेच्या सेफमध्ये ठेवून अंगावर पॉलिश केलेले बनावट अलंकार घालण्याची वेळ आली आहे. मला तर असे वाटते की बँकेच्या लॉकरमध्ये अनेक किलो सोने पडलेले असल्याने बँकांची भरभराट झाली नाही तरच नवल!.शरीराचा मुख्य शत्रू आहे आम. हा चिकट आम मनुष्याला थकवतो. शरीरात उष्णता वाढवतो, शरीरात शक्ती बनू देत नाही, रोग उत्पन्न करतो. या आमपाचनासाठी सुवर्णसिद्धजलाचा जसा उपयोग होतो तसाच सूतशेखर व सुवर्णकल्पाचाही होतो. सुवर्णयुक्त कल्पात सुवर्णाची मात्रा अगदी नावापुरती म्हणजे नुसती जाहिरात करण्यापुरती असल्यास त्याचा उपयोग कितीसा होईल हे मात्र लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.सर्व जगात पूर्वीपासून मिठाई, केक अशा गोष्टींवर सोन्या-चांदीचा वर्ख लावण्याची पद्धत होती. हलके हलके याही क्षेत्रात फसवणूक सुरू होऊन भलत्याच धातूंचे वर्ख केवळ रुबाब दाखवण्यासाठी लावण्यात येऊ लागले, ज्यांचा आरोग्याला उपयोग तर नाहीच, पण दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण यामुळे वर्ख वापरण्याची पद्धत हलके हलके बंद झाली..आमचे वडील सांगत असत, त्याकाळी सांगलीच्या राजघराण्यात सुवर्णाची मोहर फोडणीसाठी वापरली जात असे. सध्या साधी मोहरीही फोडणीत वापरणे परवडत नसावे. इतक्या प्रमाणात नाही तरी काही प्रमाणात सोने पोटात जाणे आवश्यक असते, मग ते च्यवनप्राशसारख्या कल्पात असो, वर्ख रूपात असो, भस्म रूपात असो किंवा सुवर्णवसंतमालती, वसंतकुसुमाकर वगैरे योगांबरोबर असो. हृदय, मेंदू, डोळे, फुप्फुसे यांच्या विकारात तर सुवर्ण अत्यंत उपयोगी ठरते. महाग असले तरी अशा सुवर्णयुक्त औषधांबरोबर पोटात गेलेल्या सुवर्णाचा फायदाही खूप असतो..यात काहीतरी विज्ञान नक्कीच असावे. आता जग लहान झालेले आहे. आपण सर्व मनुष्यमात्र एकमेकांच्या जवळ आलो, जातिभेद व वंशभेद संपले. तेव्हा आपल्याला सर्व ठिकाणी काय चालेलेले आहे याची माहिती सहजपणे मिळते. पण ज्या वेळी अशी माहिती मिळण्याचे साधन नव्हते, त्या वेळी सुद्धा सर्व देशातील मंदिरांना लावलेला कळस सुवर्णाचा किंवा सुवर्णाचे पॉलिश केलेला असायचा आणि भिंतींवर सुवर्णाने रंगवलेली चित्रे असत. अशी योजना सर्वत्र का केली जात असावी हे कोडे सोडवण्यासारखे आहे..आपल्याकडे वास्तुशांती करताना जमिनीत सोने पुरण्यास सांगितलेले आहे. राजे, महाराजे यांचे हार व मुकुट सोन्याचेच असत. यात बडेजाव किंवा श्रीमंती दाखवण्याचा उद्देश नसून पूर्वीच्या राजेरजवाड्यांची संपत्ती अफाट असायची पण ती सर्वांनाच माहिती असायची, खासगी संग्रहालयात जाऊन पाहता येत असे किंवा दसरा वगैरे उत्सवप्रसंगी सुवर्णपालख्या, रथ पाहता येत असत. जर संपत्ती योग्य मार्गाने मिळवलेली असली तर त्यात काही लपवाछपवी करायचा प्रश्र्न येत नसे. कारण ते खरे ‘पिवळेच सुवर्ण’ धन असे, ‘काळे’ धन नसे..तेव्हा पूर्वीपासून सोन्याचा एवढा वापर का केला गेला, अजूनही मनुष्याची सोन्यात एवढी श्रद्धा का? या सर्वांचे उत्तर मिळेल तेव्हा मिळेल पण असे वाटते की या सोन्यात काही ‘जीवनशक्ती’ आहे, त्याची रचना अशी काहीतरी आहे की ज्यामुळे वैश्र्विक शक्तीचे आकर्षण व आवाहन सुवर्णामार्फत होऊ शकते. म्हणून या सुवर्णाचे एवढे महत्त्व आहे. गुडघेदुखीवर सुवर्णयुक्त औषधाचे इंजेक्शन दिले जाते.आताआतापर्यंत देशाची पत व त्याच्या चलनाची किंमत सोन्यावर अवलंबून असे. या सोन्यापासून चलनाची किंमत वेगळी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्यावर अनेक घोटाळे अनेक कुभांड रचणे सुरू झाले व अनेक मोठ्यामोठ्या कंपन्या कोसळल्या. एका बाजूने माणसाजवळ पैसे तर खूप झाले, पण सुख समाधान मात्र दूर पळाले..कारण, या पैशाला सुवर्ण पाठबळ नाही, अशी ही सोन्याची किमया.आयुर्वेदातल्या अनेक वनस्पतींपैकी तुळशीत सोने खेचण्याची, साठवण्याची क्षमता असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच तुळशी जंतुघ्न, रक्तप्रवाहाला, चेतनाप्रवाहाला मदत करणारी सोन्यापेक्षाही महाग धातू आहेत पण त्यांना सोन्याची 'किंमत' मात्र नाही.सध्या हौसेखातर सोन्यावर वेगवेगळे रंग चढवून गुलाबी, हिरवे, निळे वगैरे रंगांचे सोने वापरता येते. सोन्याला सुगंध असेही म्हटले जाते. सोन्याचा सुगंध घ्राणेंद्रियाने घ्यायचा नसून मर्मेंद्रियांनी घ्यायचा असतो. ज्या 'वनस्पती व फुलां'चे रूपांतर सोन्यात झाले त्यांच्या आयुष्याचे 'सोने' झाले. त्यांचा सुगंध तेजतत्त्वाचा व प्राणतत्त्वाचा आहे, तो जर समजून घेतला तर सोन्याला सुगंध केव्हा येईल याची वाट पाहण्याचे कारण नाही.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित). 