जीवनमान-जीवनभान : काहीही न करण्याची हरवलेली कला

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचकाही दिवसांपूर्वी माझ्या एका मैत्रिणीशी गप्पा मारत होते. मूळची भारतीय; पण बरीच वर्षं परदेशात राहते. कॉर्पोरेट जगात चांगल्या पदावर होती. पगार चांगला, करिअर भन्नाट चाललं होतं. मात्र, एक वेळ अशी आली की तिनं ठरवलं आता पुरे. सततच्या मीटिंग्ज, डेडलाईन्स, प्रवास, फोन, ई-मेल्स... या सगळ्यांचा कंटाळा आला होता. म्हणून तिनं ठरवून नोकरी सोडली. विचार असा की आता थोडं स्वतःसाठी जगू. कमी ताण, जास्त शांतता. बाहेरून पाहिलं तर तिचं स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं वाटलं. ऐकणाऱ्यांनाही हेवा वाटला. ‘ब्रेक’ कधी मिळेल याची आपण सगळेच थकून वाट पाहत असतो, नाही का? सकाळी ऑफिसला धावपळ नाही, रात्री उशिरापर्यंत ई-मेल्स नाहीत. वेळ तिचा स्वतःचा झाला... पण काही महिन्यांनी पुन्हा तिच्याशी बोलताना लक्षात आलं की चित्र फारसं बदललेलं नाहीये. फरक एवढाच, की नोकरी संपली होती; पण धावपळ गेली नव्हती. आता तिचं वेळापत्रक वेगळ्या गोष्टींनी भरलेलं होतं - नवीन कोर्सेस, ऑनलाइन क्लासेस, कार्यशाळा, त्यानंतर एखादा क्लास.. दिवस पुन्हा भरलेला. सतत काहीतरी शिकायचं, काहीतरी करायचं, काहीतरी सुधारायचं. पुन्हा बिझी! मी तिला विचारलं, ‘‘दिवसातला थोडा काळ काहीही न करता बसतेस का?’’ ती थोडी हसली आणि म्हणाली, ‘‘नाही, ते कसं करायचं कळत नाही. त्यामुळे मन शांत नाही. झोपेच्या समस्या अजूनही आहेत.’’ मन अजूनही सतत कुठल्यातरी पुढच्या गोष्टीकडे धावत होतं. जणू शरीरानं नोकरी सोडली होती; पण मनानं नाही..आपल्यापैकी अनेकांचं असंच होतं. आपण इतकी वर्षं ‘काहीतरी करत राहा’ हेच शिकत आलेलो असतो, त्यामुळे ‘काहीही करू नका’ हा पर्यायच आपल्याला माहीत नसतो. रिकामा वेळ मिळाला, की लगेच तो भरून काढायचा. एखादा कोर्स, एखादं पुस्तक, एखादा पॉडकास्ट.. सोशल मीडियावर स्क्रोल करणे, व्हिडिओ पाहणं किंवा सतत माहिती ग्रहण करणं ही आपल्या जीवनाची गरज वाटू लागली आहे म्हणून त्याचं सवयीत रूपांतर झालं आहे. त्यामुळे मनाला विश्रांती मिळण्याऐवजी ते अधिक थकून जातं. काही क्षण शांत बसलो तर आपण वेळ वाया घालवतोय अशी अपराधी भावना येते. म्हणूनच आजच्या ‘प्रॉडक्टिव्ह’ जगात सर्वांत दुर्मीळ कौशल्य म्हणजे थोडा वेळ ‘काहीही न करणं’. फोन नाही, काम नाही, शिकणं नाही, स्वतःला सुधारायची धडपडही नाही. फक्त थोडावेळ थांबणं. दिवसातून काही क्षण स्वतःला कोणत्याही उद्देशाशिवाय, कोणत्याही लक्ष्याशिवाय, फक्त असू देणं आहे. विश्रांती म्हणजे आणखी एक प्रकल्प नसतो. ती एक जागाही नसते - जी भरून काहीतरी साध्य करायचंय. तरीही त्यात खूप काही महत्त्वाचं घडत असतं. या विश्रांतीतूनच सर्जनशीलता आणि भावनिक संतुलन वाढतं, सिंहावलोकन करू शकतो आणि स्वतःला आणखी जवळून ओळखू लागतो..अनेक संशोधनांमध्येही असं दिसून आलं आहे, की सततच्या कामाच्या ताणामुळे मानसिक थकवा वाढतो. उलट काही काळ शांत बसणं, निसर्गात फेरफटका मारणं किंवा कोणत्याही उद्देशाशिवाय निवांत वेळ घालवणं यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते. अनेक महान कल्पना आणि शोध हे सतत काम करताना नव्हे, तर शांत आणि निवांत क्षणी सुचले आहेत. ‘काहीही न करणं’ म्हणजे आळशीपणा नव्हे. उलट, ती स्वतःला पुन्हा ऊर्जा देण्याची प्रक्रिया आहे. ज्या समाजात सतत व्यस्त राहण्याला महत्त्व दिलं जातं, त्या समाजात थोडा वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवणं हे धैर्याचं लक्षण ठरू शकतं. प्रत्येक दिवसात काही मिनिटं मोबाईल, इंटरनेट आणि बाह्य गोंधळापासून दूर राहून फक्त वर्तमान क्षणाचा अनुभव घेणं आवश्यक आहे. एकदा हे कसं करायचं जमू लागलं, की त्याची गोडी लागू लागेल आणि मग असा वेळ मिळवण्यासाठी तुम्हीच प्रयत्न करू लागाल..मौन आणि ध्यान याचा सराव करा, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवा, निवांत बसा आणि काही क्षणांसाठी थांबून स्वतःशी संवाद साधा, स्वतःकडे पहा आणि कोणत्याही अपेक्षेशिवाय फक्त अस्तित्वाचा अनुभव घ्या - हीच खरी विश्रांती! मग झोपही छान लागेल. जीवन अधिक अर्थपूर्ण, संतुलित आणि आनंदी बनवण्यासाठी ‘काहीही न करण्याची कला’ पुन्हा आत्मसात करणं ही काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.