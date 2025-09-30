आरोग्य

कार्यरत राहण्याचा मंत्र

माझ्या कॅन्सर प्रवासात मी कामाशी नातं कधीच तुटू दिलं नाही. शरीरावर उपचार सुरू होते, औषधांच्या दुष्परिणामांनी मन थकत होतं; पण तरीही मी काम सोडून दिलं नाही.
The Mantra for Staying Active and Productive

The Mantra for Staying Active and Productive

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत

माझ्या कॅन्सर प्रवासात मी कामाशी नातं कधीच तुटू दिलं नाही. शरीरावर उपचार सुरू होते, औषधांच्या दुष्परिणामांनी मन थकत होतं; पण तरीही मी काम सोडून दिलं नाही. कधी परिस्थितीची खरी गरज होती, तर कधी स्वतःला कामात गुंतवून ठेवणं माझ्यासाठी औषधापेक्षाही महत्त्वाचं ठरलं.

Loading content, please wait...
Cancer
medicine
Treatment
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com