कार्यरत राहण्याचा मंत्र

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतमाझ्या कॅन्सर प्रवासात मी कामाशी नातं कधीच तुटू दिलं नाही. शरीरावर उपचार सुरू होते, औषधांच्या दुष्परिणामांनी मन थकत होतं; पण तरीही मी काम सोडून दिलं नाही. कधी परिस्थितीची खरी गरज होती, तर कधी स्वतःला कामात गुंतवून ठेवणं माझ्यासाठी औषधापेक्षाही महत्त्वाचं ठरलं..माझ्या चौथ्या केमोनंतर दुसऱ्याच दिवशी मीटिंग अटेंड केली. तिसऱ्या दिवशी पुणे ते मुंबई प्रवास केला. कारण मला माझा आजार माझ्यापेक्षा कधीच वरचढ होऊ द्यायचा नव्हता. कॅन्सरनं शरीराला त्रासात टाकलं; पण मी त्याला माझं मन जिंकू दिलं नाही.केमो घेताना डे केअरमध्ये ॲडमिट व्हावं लागतं, तेव्हासुद्धा मी माझ्या कामाचा फॉलोअप घेत होते, महत्त्वाचे फोन करत होते. स्वतःला कामात गुंतवून घेतल्यावर एक अद्भुत अनुभव मिळतो. पहिली जाणीव म्हणजे मी अजूनही नॉर्मल आयुष्य जगते आहे ही आत्मिक शांतता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, ट्रीटमेंट आणि आजाराबद्दल विचार करत बसण्यापेक्षा काम मनाला नवा श्वास देतं आणि हाच विचार संपूर्ण प्रवासाला उभारी देतो..माझ्या दृष्टीनं काम म्हणजे फक्त जबाबदारी नव्हती; ते माझ्या जगण्याचा आधार होतं. काम मला दररोज आठवण करून देत होतं, की मी फक्त कॅन्सर पेशंट नाही, मी अजूनही माझ्या स्वप्नांसाठी, जबाबदाऱ्यांसाठी लढणारी एक सामान्य व्यक्ती आहे.कॅन्सर हा आजार फक्त शरीरावरच नाही तर मनावर, नात्यांवर आणि संपूर्ण जीवनपद्धतीवर खोल परिणाम करतो. केमोथेरपी, रेडिएशन, शस्त्रक्रिया अशा टप्प्यांतून जाताना रुग्णाच्या शारीरिक क्षमतेसोबत मानसिक ऊर्जाही कमी होत जाते. अशा वेळी बहुतेक जण पूर्ण विश्रांती घेऊन आजारावर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, काही जण असे असतात - जे हॉस्पिटलच्या बेडवरूनही लॅपटॉप उघडून काम करणं पसंत करतात. त्यांच्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल’ ही तात्पुरती गरज नसते, तर ती जगण्याच्या वृत्तीचं दर्शन असतं..आजाराशी दोन हातउपचारादरम्यान शरीर थकलेलं असतं. मळमळ, अशक्तपणा, केस गळणे, हातपायात होणारी सुन्नता – अशा अनेक त्रासांमध्ये काम सुरू ठेवणं सोपं नाही. तरीही अनेक व्यावसायिक केमोथेरपीच्या वेळी मेल्स चेक करतात, हॉस्पिटलच्या खोलीतून टीम मीटिंगा घेतात. यामागचं कारण केवळ ‘वर्क लोड’ नसून मनाची रुजवणूक असते. आजाराने माझ्या अस्तित्वावर गदा आणली नाही, ही जाणीव त्यांना पुढे नेते..काम म्हणजे ओळखआजारी असताना रुग्णाला सगळ्यात मोठा धोका वाटतो तो म्हणजे स्वतःची ओळख हरवण्याचा. ‘मी आता फक्त कॅन्सर पेशंट आहे का?’ हा प्रश्न मनाला पोखरतो. मात्र, जेव्हा ते आपल्या व्यवसायाशी नातं तोडत नाहीत, तेव्हा त्यांना वाटतं, की ‘मी अजूनही शिक्षक आहे, नेता आहे, अभिनेता आहे, लेखक आहे, इंजिनिअर आहे, मॅनेजर आहे.’ ही ओळख त्यांच्या आत्मविश्वासाचा कणा बनते..मानसिक बळाचा आधारकॅन्सरशी लढताना औषधोपचार जितके महत्त्वाचे, तितकंच महत्त्वाचं असतं मानसिक बळ. हॉस्पिटलच्या खोलीत, घरी आल्यानंतर काम करत राहणं म्हणजे मनाला व्यस्त ठेवणं, नकारात्मक विचारांना कमी जागा देणं. डॉक्टरसुद्धा सांगतात, की सकारात्मकता आणि सक्रियता ही उपचाराला गती देते. ‘वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल’ करणारे हे रुग्ण मनोबलाने आजारालाही मागे टाकतात..समाजासाठी संदेशहे चित्र पाहून सहकारी, मित्रमंडळी आणि कुटुंबीय यांनाही एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो - कॅन्सर म्हणजे शेवट नाही. उलट तो आयुष्याशी घट्ट जोडून ठेवणाऱ्या लढाईची सुरुवात आहे. ज्यांच्यावर ही वेळ येते, त्यांना या उदाहरणांमुळे नव्या उमेदीने उपचार घ्यायची प्रेरणा मिळते.तरीही, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी - काम ही प्रेरणा असली तरी शरीराच्या मर्यादा ओळखणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. थकवा, वेदना किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याला दुर्लक्ष करून काम करणं धोकादायक ठरू शकतं. म्हणूनच काम करणाऱ्या प्रोफेशनल्सकडून आपण कामाची जिद्द शिकावी, पण त्याचबरोबर शरीराचं ऐकणं आणि विश्रांतीलाही प्राधान्य द्यायला हवं..हॉस्पिटलच्या बेडवरूनही कामाचा धागा सोडून न देणारे हे योद्धे शिकवतात, की आयुष्याचा अर्थ फक्त श्वास चालू असणं नाही, तर मनाची ज्योत प्रज्वलित ठेवणं आहे. कॅन्सर कठीण असला, तरी त्याच्याशी लढणाऱ्यांची ही वृत्ती आपल्याला सांगते - उपचारात हरवून न जाता, उपचारातून उभं राहून आपण स्वतःला आणि इतरांनाही नवा मार्ग दाखवू शकतो.म्हणून प्रत्येक कॅन्सर पेशंटनं लक्षात ठेवायचं, कॅन्सर म्हणजे आयुष्य कॅन्सल नाही... तर कॅन्सर म्हणजे आयुष्याची नवीन सुरुवात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.