आरोग्य

लवचीक व्यक्तिमत्त्व

तुमचे बहुतांश व्यक्तिमत्व हे तुम्ही अजाणतेपणेच तयार केलेले असते. त्यामधला अगदी छोटासा भाग कदाचित जाणीवपूर्वक तयार केला असू शकतो.
Sadguru
Sadgurusakal
सद्‍गुरू, ईशा फाऊंडेशन
Updated on

तुमचे बहुतांश व्यक्तिमत्व हे तुम्ही अजाणतेपणेच तयार केलेले असते. त्यामधला अगदी छोटासा भाग कदाचित जाणीवपूर्वक तयार केला असू शकतो. जेव्हा तुम्ही तुमचे व्यक्तिमत्व निर्माण करता, तेव्हा एका दृष्टीने त्याचा अर्थ असा होतो की, सृष्टीकर्त्याने योग्यप्रकारे तुमची घडवणूक केली नाहीये.

Loading content, please wait...
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com