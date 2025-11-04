लवचीक व्यक्तिमत्त्व

तुमचे बहुतांश व्यक्तिमत्व हे तुम्ही अजाणतेपणेच तयार केलेले असते. त्यामधला अगदी छोटासा भाग कदाचित जाणीवपूर्वक तयार केला असू शकतो. जेव्हा तुम्ही तुमचे व्यक्तिमत्व निर्माण करता, तेव्हा एका दृष्टीने त्याचा अर्थ असा होतो की, सृष्टीकर्त्याने योग्यप्रकारे तुमची घडवणूक केली नाहीये..जर तुम्हाला यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे असे वाटत असेल, तर निश्चितपणे तुमच्यानुसार, सृष्टीकर्त्याने तुमची योग्यरीत्या घडवणूक केली नाहीये. तर ही भव्य - खरोखर एक अद्भुत सृष्टी - ही परिपूर्ण नाही, असे तुम्हाला का वाटते? हे आपल्या उपजत स्व-संरक्षणाच्या सहज प्रवृत्तीमुळे असे घडते. ही अगदी प्राथमिक, आधारभूत प्रक्रिया प्रत्येक पेशीमध्ये उपजत प्रस्थापित आहे..प्रत्येक कृमी-कीटकामध्ये, प्रत्येक प्राण्यामध्ये ही प्रक्रिया अभिप्रेत आहे. मानवामध्ये देखील आहे; पण अडचण केवळ एवढीच आहे, की स्व-संरक्षणाची ही प्रक्रिया कुठवर थांबवायची. या प्रक्रियेने स्वतःला तुमच्या आयुष्याच्या एकूणएक सर्वच क्षेत्रात पसरवले आहे, म्हणून तुम्ही स्वतःचे एक छोटेसे व्यक्तिमत्व निर्माण केले आहे, जे सतत तुमचा बचाव करत असते..जपण्याजोगी एकमात्र गोष्ट म्हणजे तुमचे शरीर. तुमच्या व्यक्तिमत्वाला स्व-संरक्षणाची गरज नाही. जरी आम्ही त्याला रोज मारबडव केलीत, तरी त्याला कोणतीच इजा होणार नाही. मात्र, व्यक्तिमत्त्वाशिवाय तुम्ही इथे जगू शकत नाही. इथे जगण्यासाठी एक व्यक्तिमत्त्व जोपासणे गरजेचे आहे, बाह्य जगातील व्यवहार करण्यासाठी, दैनंदिन कार्ये; व्यवहारासाठी, आयुष्यातील परिस्थिती, गोष्टी हाताळण्यासाठी वगैरे..जर ते लवचीक असेल तर, वेगवेगळ्या ठिकाणी, परिस्थितीनुसार तुम्ही योग्य ते व्यक्तिमत्व धारण करू शकता, असे असेल तर काहीच हरकत नाही. पण सध्या ते जणू दगडासारखे आहे. जे तुमच्या डोक्यावर एका भल्या मोठ्या ओझ्याप्रमाणे सतत बसलेले असते. त्याच्या आवडी-निवडींच्या कक्षेत न बसणाऱ्या सर्व गोष्टींचा तुम्हाला सतत जाच सहन करावा लागतो..तर ‘मी’ असे ज्याला तुम्ही संबोधता या व्यंग्यचित्राचा चित्रकार कोण आहे? निःशंकपणे हे तुम्हीच तयार केले, परंतु तुमच्या अवतीभोवतीच्या अनेक लोकांपासून तुम्ही प्रभावित झालेले आहात. जेव्हा तुम्ही १५-१६ वर्षांचे होता, एखादा चित्रपट बघितला आणि तुम्हाला जर तो खरंच आवडला, तर अजाणतेपणी तुम्ही त्यातील नायका प्रमाणेच चालणे, बोलणे करत होतात, हो ना?कधीतरी कदाचित तुम्ही ते जाणीवपूर्वक केले असेल, पण बहुतेकदा ते अजाणतेपणे घडले. तर हे व्यंग्यचित्र अस्तित्वात आले ते तुम्ही गोळा केलेल्या अशा अनेक प्रकारच्या लहानसहान गोष्टींमधून..तुमच्या मदतीशिवाय ते एक दिवससुद्धा तग धरू शकत नाही. सदासर्वदा तुम्ही त्याला आधार देत राहिलं पाहिजे. तर या संदर्भात ध्यान म्हणजे, एका प्रकारे तुम्ही तुमच्या या व्यक्तिमत्त्वाचा आधार काढून टाकत आहात. अचानकपणे ते कोसळते आणि मग तिथे फक्त ते उपस्थिती आहे, प्रत्यक्ष ती व्यक्ती नाही.जीवनामार्फत तुम्हाला एक अमर्याद शक्यता दिली गेली होती; पण स्वतःला या छोट्याशा व्यक्तिमत्त्वात उभारून तुम्हाला तुम्ही विकृत करून टाकलं आहे, तुम्ही स्वतःची पार दुर्दशा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.