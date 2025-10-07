दीर्घायुष्याचा शोध कॅलरी नियमन

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे, हृदयरोगतज्ज्ञ‘मिताहारं व्रजेत् नित्यं, शीलं चोन्नतमन्वहम् ।संयमाद् दीर्घमायुः स्यात्, रोगाणां च क्षयो भवेत् ॥’(मिताहार आणि संयम पाळणाऱ्याचे आयुष्य दीर्घ होते,आणि त्याच्या शरीरात रोगांचा नाश होतो.)मानवजातीचा सर्वांत जुना शोध म्हणजे दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य. प्राचीन भारतातील योगी उपवास, ध्यान आणि संयमातून दीर्घायुष्य साध्य करायचे म्हणत; आणि आजचे वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये हाच संदेश परत सिद्ध करत आहेत - ‘कमी खा, नीट खा, आणि शांत राहा.’अलीकडच्या विज्ञानात याला नाव दिले आहे - ‘कॅलरीक रिस्ट्रिक्शन’ (Caloric Restriction – CR) म्हणजेच पुरेशी पोषणमूल्ये राखून थोड्या प्रमाणात अन्नकॅलरी कमी घेणे. संशोधन सांगते, की हे केवळ वजन कमी करण्यासाठी नव्हे तर वृद्धत्वाचा वेग कमी करण्यासाठी, हृदयरोग व मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी आणि आयुष्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते..पुराणांतील प्रेरणाभारतीय तत्त्वज्ञानात दीर्घायुष्य हे शरीराच्या शिस्तीशी जोडले गेले आहे. ‘मिताहार’ (मोजून खाणे) आणि ‘उपवास’ (नियंत्रित उपाशीपणा) हे योगाचे अंग मानले गेले आहेत. भगवद्गीता सांगते : ‘अति खाणारा, अति उपवास करणारा, अति झोपणारा किंवा अजिबात न झोपणारा योगी होऊ शकत नाही. जो खाण्या-पिण्यात, झोपेत आणि कार्यात संयम राखतो तोच योगी ठरतो.’ ‘चरकसंहिते’मध्ये ऋषी चरक म्हणतात : ‘अति आहार व अति विश्रांती शरीराला वृद्धत्व लवकर आणतात.’.विश्वामित्र, भगीरथ, मार्कंडेय यांसारख्या ऋषींनी वर्षानुवर्षे अल्पाहार आणि ध्यान करून शरीर आणि मनावर विजय मिळवला, असे उल्लेख पुराणांमध्ये येतात. याचा अर्थ असा, की अन्नावर नियंत्रण आणि मानसिक एकाग्रता हीच दीर्घायुष्याची मूळ गुरुकिल्ली आहे.आजचे विज्ञान या कथांना प्रत्यक्ष प्रयोगशाळांमध्ये सिद्ध करत आहे.कॅलरीक रिस्ट्रिक्शन म्हणजे शरीराला लागणाऱ्या उर्जेपेक्षा सुमारे १० ते १५ टक्के कमी कॅलरी घेणे; पण त्याच वेळी पुरेशी प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे पुरवणे. हे आहे ‘शहाणे खाणे’ - कमी; मात्र पोषक..मानवांमध्ये झालेल्या CALERIE-2 या दोन वर्षांच्या अभ्यासात मध्यम कॅलरी घट केल्यावर खालील बदल दिसले : रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराईड्स कमी झाले, इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढली, दाह आणि सूज कमी झाली, जैविक वृद्धत्वाचा वेग (DNA methylation aging clock) कमी झाला. म्हणजेच, ही प्रक्रिया शरीरातील वृद्धत्वाचा गतीमान वेग मंदावते, आणि प्रत्येक पेशीची ‘देखभाल यंत्रणा’ अधिक सक्रिय होते.गेल्या काही दशकांपासून उंदीर, कीटक, व माकडे यांच्यावर झालेल्या प्रयोगांत, कॅलरी कमी खाल्ल्याने त्यांचे आयुष्य आणि आरोग्य वाढल्याचे दिसले. रिसस माकडांना तीस टक्के कमी कॅलरी देण्यात आल्यावर त्यांच्या आरोग्याचा आणि आयुष्याचा कालावधी वाढला..जपानमधील ओकिनावा येथे लोक पारंपरिकरीत्या दहा-वीस टक्के कमी कॅलरी खातात, आणि जगातील सर्वांत जास्त शतायुषी लोक या बेटावर आहेत. ‘बायोस्फीअर-२’ या प्रयोगात नैसर्गिकरीत्या कमी कॅलरी घेणाऱ्या लोकांमध्ये रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल, साखर आदी गोष्टी सुधारल्या. यातून स्पष्ट होते, की मोजून; पण पौष्टिक खाणे हे शरीरातील यंत्रणांना दीर्घकाळ सक्षम ठेवते..कॅलरी कमी खाल्ल्याने वृद्धत्व कसे मंदावते?आपल्या पेशींमध्ये काही जैव-रासायनिक ‘स्विचेस’ असतात. आपण कमी उर्जा घेतो, तेव्हा हे स्विचेस ‘दुरुस्ती मोड’मध्ये जातात:mTOR मार्ग कमी होतो आणि ऑटोफॅजी सुरू होते : ऊर्जा कमी मिळाल्यावर mTOR हा वाढीचा मार्ग शांत होतो, आणि पेशी स्वतःमधील कचरा व दोषपूर्ण घटक साफ करून नूतनीकरण करतात.AMPK आणि Sirtuins सक्रिय होतात : कमी कॅलरी घेतल्याने AMPK आणि NAD वाढते. यामुळे Sirtuin एन्झाईम्स सक्रिय होतात, जे DNA दुरुस्ती, मायटोकॉन्ड्रिया कार्यक्षमता आणि ताणतणाव प्रतिकार सुधारतात.इन्सुलिन व IGF-1 कमी होतात : इन्सुलिन व वाढीचे हार्मोन्स कमी असतात, तेव्हा शरीर ‘वाढी’पेक्षा ‘दुरुस्ती’ला प्राधान्य देते.दाह आणि ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस कमी होतो : पोटावरील चरबी कमी झाल्याने शरीरातील सूज निर्माण करणारे सिग्नल कमी होतात.डीएनएवरील ‘एपिजेनेटिक’ वृद्धत्व मंदावते : मानवी अभ्यासांमध्ये दिसले, की मध्यम कॅलरींत घट केल्याने जैविक वय वाढण्याचा वेग थोडा कमी झाला.म्हणजेच, हे वृद्धत्वाला रोखणारे ‘सेलुलर ब्रेक’ आहेत..स्थूलता कमी होणे व आयुष्यवाढअतिवजन आणि विशेषतः व्हिसेरल चरबी हे आयुष्य कमी करणारे मोठे कारण आहे. ती हृदयरोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फॅटी लिव्हर आणि कर्करोगाचा धोका वाढवते.संशोधन सांगते :चाळिसाव्या वर्षी स्थूल असणाऱ्यांचे आयुष्य तीन-चार वर्षांनी कमी असते.विशेष प्रयत्नांनी वजन कमी करणे हृदयविकारांचा धोका कमी करते.बॅरिएट्रिक / मेटाबॉलिक सर्जरीमुळे दीर्घकाळात मृत्यू प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटते.SELECT अभ्यास (२०२३) मध्ये Semaglutide या औषधाने स्थूल; पण मधुमेह नसलेल्या लोकांमध्ये हृदयविकार व स्ट्रोकचे प्रमाण कमी झाले.म्हणून वजन कमी करणे म्हणजे फक्त आकार कमी करणे नाही, तर आयुष्य वाढवणे होय..दीर्घायुष्यासाठी औषधेमेटफॉर्मिन हे गेल्या काही दशकांपासून टाइप २ मधुमेहासाठीचे सर्वांत सुरक्षित औषध आहे. परंतु याचा परिणाम केवळ साखरेवर मर्यादित नाही.ते AMPK सक्रिय करते, जे कॅलरी कमी खाल्ल्यावर नैसर्गिकरित्या चालू होते. ते ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस आणि सूज कमी करते. अनेक निरीक्षणात्मक अभ्यासांत मधुमेही लोक मेटफॉर्मिन घेत असताना मधुमेह नसलेल्या लोकांपेक्षा अधिक जगले. चालू असलेला TAME ट्रायल (Targeting Aging with Metformin) हा अभ्यास मेटफॉर्मिन वृद्धत्वाशी संबंधित हृदयरोग, कर्करोग, स्मृतिभ्रंश अशा आजारांना उशिरा येऊ देतो का हे तपासत आहे. अद्याप ते ‘अँटी-एजिंग औषध’ म्हणून मान्य झाले नाही; पण ‘हेल्थ स्पॅन’ वाढवण्याचे सुरक्षित साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.रॅपामायसिन हे mTOR मार्ग थांबवणारे औषध आहे. हेच mTOR कॅलरी कमी केल्याने नैसर्गिकरीत्या शांत होते. प्राण्यांवर झालेल्या अनेक अभ्यासांत रॅपामायसिनने आयुष्य वाढले आणि प्रतिरक्षा प्रणाली सक्षम झाली..मात्र मोठ्या प्रमाणात किंवा सतत दिल्यास साखरेचा ताण, इम्युनिटी कमी होणे अशी दुष्परिणामांची शक्यता आहे. म्हणून सध्या संशोधन ‘कमी डोस, मध्यम अंतराने’ वापर या दिशेने चालू आहे. म्हणजेच, मेटफॉर्मिन आणि रॅपामायसिन हे कॅलरी कमी केल्यासारखे परिणाम निर्माण करणारे आधुनिक ‘कॅलरी मिमेटिक्स’ आहेत..सुरक्षित व साध्य मार्गहळूहळू सुरुवात करा : एकदम मोठे बदल न करता रोजच्या जेवणातील दहा-पंधरा टक्के कॅलरी कमी करा. एक साखरयुक्त पेय कमी करा, किंवा तळलेले पदार्थ अर्धे करा.पौष्टिकतेवर भर द्या : भाजीपाला, फळे, डाळी, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, बिया, ऑलिव्ह/मोहरी/शेंगदाणा तेल अशा गोष्टींचा वापर करा. तयार, प्रक्रिया केलेले आणि अतिसाखरयुक्त पदार्थ टाळा.स्नायू व हाडांचे रक्षण करा : दररोजच्या आहारात १-१.२ ग्रॅम/किलो प्रथिने ठेवा (डाळ, दही, अंडी, पनीर, मासे, टोफू). आठवड्यातून किमान दोनदा शक्तिवर्धक व्यायाम करा.झोप आणि ताणतणावावर लक्ष ठेवा : अपुरी झोप आणि मानसिक ताण वृद्धत्व वाढवतात. ध्यान, योग आणि पुरेशी झोप ही CR च्या फायद्यांना दुप्पट करतात.वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय प्रयोग नकोत : गर्भवती महिला, वृद्ध, किंवा गंभीर आजार असलेले लोक यांनी डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच आहार बदलावा..‘इंटरमिटंट फास्टिंग’ आणि ‘टाइम-रिस्ट्रिक्टेड इटिंग’‘इंटरमिटंट फास्टिंग’ किंवा ‘टाइम-रिस्ट्रिक्टेड इटिंग’ (दिवसातील आठ-दहा तासांच्या खाण्याच्या विंडोमध्ये अन्न) या अलीकडील लोकप्रिय पद्धती सौम्य कॅलरी घट साध्य करतात.विशेषतः सकाळी व दुपारी खाणे, संध्याकाळी लवकर जेवण हे शरीराच्या जैविक घड्याळाशी सुसंगत असते. मात्र अतिशय दीर्घ उपवास (४८ तास किंवा जास्त) आरोग्यास धोकादायक ठरू शकतात..अजूनही अनुत्तरित प्रश्न1) मानवांमध्ये प्रत्यक्ष दीर्घायुष्याचा पुरावा सिद्ध करण्यासाठी दशकानुदशके लागतील. सध्या आपण फक्त ‘आरोग्यकाळ’ व जैविक निर्देशकांवर आधार ठेवू शकतो.2) किती कॅलरी घट योग्य? : सुमारे १०–१५% ही सुरक्षित मर्यादा दिसते; अतिशय घट केल्यास हाडे आणि स्नायूंवर परिणाम होऊ शकतो.3) औषधांचे भविष्य : मेटफॉर्मिन आणि रॅपामायसिन आशादायक आहेत; पण दीर्घायुष्यासाठी सर्वसाधारण वापर अद्याप शिफारस केलेला नाही..भारतीय तत्त्वज्ञान म्हणते, ‘शरीर हे संतुलनाचे मंदिर आहे.’ अति खाणे, अति झोप, अति इच्छा या गोष्टी जीवनशक्ती (ओजस) कमी करतात. आजचे जैवविज्ञान हाच संदेश देत आहे : अति वाढ (mTOR, IGF-1) ही शरीराला लवकर जाळते; आणि संयम (AMPK, Sirtuins) ही दुरुस्ती वाढवते. म्हणून कॅलरीक रिस्ट्रिक्शन ही केवळ आहार पद्धत नाही, ती एक जीवनतत्त्व आहे.कॅलरी कमी घेणे हा विज्ञान आणि संयम यांचा संगम आहे. हे शरीराच्या दुरुस्ती यंत्रणांना चालना देते, दाह कमी करते, आणि हृदयाला हलके ठेवते. मेटफॉर्मिन आणि रॅपामायसिन सारखी औषधे भविष्यात या प्रक्रियेला अधिक वैज्ञानिक आधार देतील; पण आजचा साधा संदेश तसाच राहतो : ‘संयमित आहार, नियमित व्यायाम, शांत मन हेच दीर्घायुष्याचे अमृत आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 