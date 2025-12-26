- डॉ. मालविका तांबेआयुष्याला टिकवून ठेवण्याकरिता सर्वाधिक महत्त्व कुठल्या धातूला द्यावं लागेल, त्याचं उत्तर नक्कीच रक्तधातू असेल. रक्ताचं अभिसरण संपूर्ण शरीरामध्ये व्यवस्थितरीत्या सुरू असलं तरच प्रत्येक पेशीला प्राणवायू व अन्नातले सगळे घटक मिळून त्याचे कार्य व्यवस्थित चालू शकेल.प्रत्येक पेशीमध्ये तयार होणारी ऊर्जा व तसेच ते ऊर्जेचं संवहनसुद्धा रक्तधातूवरतीच अवलंबून असतं. हे रक्तधातू शरीरात फिरत राहण्याकरिता रक्तामध्ये प्रेशर अर्थात दाब असणं हे अत्यंत आवश्यक असते. हा रक्तदाब कमी किंवा जास्त असणं हे दोन्ही आयुष्यासाठी घातक ठरू शकतात. .वय वाढत, तसं संपूर्ण शरीरात कोरडेपणा यायला लागतो आणि त्याच्यामुळे उतार वयामध्ये थोडासा रक्तदाब वाढणं हे नैसर्गिक धरलं जाऊ शकत. सध्याच्या आधुनिक काळाच्या प्रभावामुळे तिशीच्या आतील लोकं सुद्धा उच्च रक्तदाब अशी तक्रार घेऊन क्लिनिकमध्ये येण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.आयुर्वेदामध्ये रक्ताभिसरणाबद्दल सांगितलेलं आहे की, व्यान वायू हा मुख्यतः हृदयामध्ये राहतो आणि संपूर्ण शरीरामध्ये याचा संचरण होत असतो. व्यान वायूमुळेच हृदयाचं आकुंचन आणि प्रसारण होऊन संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण होत. हृदयातून शरीराकडे रक्त नेणाऱ्या व आणणाऱ्या सगळ्या धमन्यांवरही हेच नियम लागू होत असतात..सगळ्या धमन्यांमध्ये काही कारणांनी वातवृद्धी होऊन कोरडेपणा येतो किंवा कफाचे दोष तयार होऊन काही अवरोध निर्माण होतात, तेव्हा रक्त आणि वात हे दोन्हीही असंतुलित होऊन रक्तदाब वाढताना दिसतो. रक्तदाब वाढण्याची काही सामान्य कारणं असतात. आपण ती बघूयात..अपचनशरीरामध्ये पचन व्यवस्थित होत नसल्यास न पचलेल्या अन्नातून आम तयार होतो. त्यामुळे शरीरात सगळीकडे काठिण्य उत्पन्न होतं आणि त्या कोरडेपणामुळे रक्तदाब वाढतो. अनेकदा अपचनामुळे आम्लता तयार होऊन आम्ल पित्ताचासुद्धा त्रास लोकांना होतो.त्याच्यामुळे छातीत जडपणा, जळजळ वाटणे, श्वास कोंडल्यासारखे होणे, छातीत दुखणे अशा प्रकारचे त्रास सुरुवातीला होत असताना हृदयात काहीतरी होत आहे असे समजून अनेकदा दवाखान्याचा चक्कर मारतात. नंतर फक्त पित्त कमी होण्याकरिता त्यांना औषधे दिली जातात. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता तेव्हाच पचनाकडे नीट देणं उत्तम..पचनासाठी रोज थोडं आलं लिंबाचा रस मध घालून घेणं उत्तम ठरेल. जेवणानंतर संतुलनच्या अन्नयोग गोळ्या व संतुलन सॅनकुल चूर्ण हेही नियमाने घेणं मदत करू शकेल. अपचन टाळण्यासाठी रोज घरगुती सात्त्विक जेवण घ्यावे. स्वयंपाक शक्यतो चांगल्या प्रतीच्या तुपात करावा. तेलकट, मसालेदार, कोबी, शिमला मिरची, कणीस, पावटा, चवळी, चणा इत्यादीसारख्या गोष्टी टाळव्यात.पोटाला तडस लागेल इतपत जेवू नये. रात्रीचं उशिरा जेवण किंवा पचायला जड पदार्थ घेणं हे ही टाळावेच. जेवल्यानंतर लगेचच खूप चालणे अपचनाला आमंत्रण देते. चालायचे असल्यास जेवणनंतर १५-२० मिनिटांनंतर शांतपणे चालावे. हृदयाला मदत करण्याकरिता रोज संतुलन अमृत शर्करा घालून पंचामृत घेणे, तीन ते पाच बदाम भिजवून खाणे, आठ ते दहा काळ्या मनुका पाण्यामध्ये एक दोन तास भिजवून व्यवस्थित चावून चावून खाणे व त्याचं भिजवलेलं पाणी पिणे चांगले..कोलेस्ट्रॉलच्या भीतीमुळे अनेक जण आपल्या आहारात तूप, दूध, लोणी इत्यादी समाविष्ट करत नाहीत आणि त्याच्यामुळे हृदयाची ताकद कमी होऊन रक्तदाब वाढलेला दिसतो. आहाराच्या चुकीच्या माहिती किंवा फॅशन्स टाळाव्यातच.हृदय हे मनाचेही स्थान असते, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा ताणतणाव आला, वाईट प्रसंग घडला, अतोनात दुःख झाले, त्यानेही रक्तदाबावर फरक पडतो. ‘डॉक्टरकडे गेल्यावर माझा रक्तदाब हाय दिसतो, इतर वेळेला घरी तपासलं की नॉर्मल असतो’ अशा प्रकारे व्हाइट कोट हायपरटेंशन हा मनातला तयार होणारा आजार आहे..शरीरातील प्राणवायूची शक्ती कमी पडल्यास आपल्याला चिंता व निराशामुळे रक्तदाब वाढताना दिसू शकते. यासाठी शक्यतो मनाला विरंगुळा देण्याकरता चांगले वाचन करणे, एखादा छंद जोपासणे महत्त्वाचे असते. सतत एका जागी बसून टीव्ही, मोबाईल बघण्याने, सिडेन्ट्री लाइफस्टाइलने त्रास वाढताना दिसू शकतो. चालायला जाणे, सूर्य नमस्कार करणे, मैदानी खेळ खेळणे हे महत्त्वाचे असते.रोज सकाळी किमान पस्तीस ते चाळीस मिनिटं चालायला जावे. सध्याच्या काळात बऱ्याच वेगवेगळ्या मालिकांमध्ये भीतीदायक दृश्ये, शारीरिक व मानसिक छळ दाखवणारी दृश्ये, अतिप्रसंग, खून, इत्यादी फार निर्घृणपणे दाखवली जातात. न कळत या सगळ्याचा प्रभाव आपल्या मनावर, हृदयावर होत असतो. मला कसलीच भीती वाटत नाही..तुम्ही मला काहीही दाखवलं तरी मला काही फरक पडत नाही. असं सांगणाऱ्या व्यक्तींच्या मानसिकतेवर न कळत खोलवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे असे दृश्य खरं प्रत्येकाने टाळलेलेच जास्त श्रेयस्कर. रोज सकाळी न चुकता प्राणायाम करण्याने, व्यायाम करण्याने व मनाला चांगल्या गोष्टींची सवय लावण्याने प्राणवायू संतुलित राहून हृदयावर आणि धमन्यावर येणारा ताणतणाव कमी व्हायला मदत मिळू शकेल.नवीन पिढीमध्ये विरंगुळा म्हणून क्लबला जाणे, वीकएंड पार्टीज करणे आणि त्याच्यामध्ये जागरणाबरोबरच मद्यपानाची सवय वाढत चाललेली आहे. कामामध्ये ब्रेक घेऊन सिगारेट ओढणे ही चुकीची सवय सध्या दिसते. आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचं असेल त्यांनी जागरण, मद्यपान करणे, सिगारेट ओढणे या तिन्ही गोष्टींपासून लांब राहण्याची गरज आहे. सतत प्रवास करणे व वेगांचा धारण करणे अर्थात झोप आली तर झोपायचं नाही, चांगली व्यवस्था नाही म्हणून मलमूत्र त्याग न करणे, जांभाई, शिंक, खोकला, वात सरणे या सगळ्यांना सामाजिक दृष्ट्या चांगलं मानलं जात नाही म्हणून अडवून ठेवणे, या सगळ्याने अपान व उदान वायू या दोन्हीही असंतुलित होतात. त्यामुळे शरीरातील रक्त नव्हे तर सगळेच संवहन चुकायला सुरुवात होते..रक्तदाबासाठी उपचारआयुर्वेदाच्या मतानुसार आजार होण्याच्या कारणांपासून लांब राहणे ही सगळ्यात मोठी चिकित्सा असते. त्यामुळे कारण समजून घेऊन आधी ते कमी करणे इष्ट ठरेल. शक्य असल्यास शरीराची शुद्धी करून घेणं उत्तम. विरेचनाद्वारे शरीराच्या पित्तदोष व कफदोष व त्याच्याशी संलग्न असलेलं वातदोष या सगळ्यांवर विरेचनाद्वारे मदत होऊ शकते..शरीरात असलेले सगळे अवरोध, रक्तात असलेले दोष व हृदयाची शक्ती पूर्ववत करण्याकरिता योग्य रीतीने विरेचन होणं उत्तम असते. वातावर विजय मिळविण्याकरिता प्रकृतीनुसार वेगवेगळ्या बस्तीची योजना करणंसुद्धा उत्तम ठरू शकेल. सकारात्मक मानसिकता करण्याकरिता शिरोधारा, नस्य, शिरोपीचू, शिरोबस्ती हे करणं उत्तम ठरेल..हृदयाला ताकद मिळविण्याकरिता अभ्यंग, स्वेदन करणे, हृदय बस्ती करणे याचाही फायदा मिळू शकतो. रोजच्या दिनचर्येमध्ये काही गोष्टींचा समावेश करणे हे इष्ट ठरू शकत. - लसूण हे हृदयाकरिता उत्तम असून रक्तवाहिन्यांची ताकद वाढविण्याकरिता मदत करतं. रोज सकाळी अनशापोटी लसणाची छोटी कळी सैंधव मीठाबरोबर घेतल्याचा फायदा अनेक लोकांना जाणवतो.आवळ्याच्या ऋतूमध्ये शक्य झाल्यास ताज्या आवळ्यांचा रस काढून २० ते २५ मिली सकाळी न्याहारीचा वेळेस घेतलेला उत्तम ठरतो.कुष्मांड अर्थात कोहळ्याचाही रस फायदेशीर असतो.रोज ओवा, जवस, शेवगा, तीळ, आलं, मध, डाळिंब आहारात ठेवावे. .आयुर्वेदामध्ये गिलोय सत्त्व, ब्राह्मी वटी, द्राक्षारिष्ट, पुनरनवासव, लोध्रासव इत्यादी हृदयाकरिता अत्यंत उत्तम सांगितलेल्या आहेत. तसेच सुवर्णसुत शेखर रस, प्रवाळ पंचामृत, सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म हे सुद्धा रक्ताभिसरणाकरता उत्तम सांगितलेले आहेत. हृदयाला आरोग्यवान ठेवण्याकरता च्यवनप्राश, सुहृद प्राश इत्यादी सारखे रसायने नियमित घेण्याचा फायदा मिळू शकेल.सर्वसाधारणपणे रक्तदाब १४०/९० ते १२०/८० या दरम्यान आढळतो. काही लोकांमध्ये याच्याहून कमी किंवा जास्त मानसिकता सुद्धा सामान्य असू शकतो. तरीही रक्तदाब वाढलेला दिसत असला व त्याबरोबर मधुमेह, स्थूलता, कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लेराइड इत्यादी सारखे काही त्रास असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन उपयुक्त उपचार सुरू करावे.. 