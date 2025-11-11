गोष्ट एका जिद्दीची

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरततारुण्य.... आयुष्याचा सर्वात रंगीबेरंगी काळ. स्वप्नांची कळ्या उमलत असतात, भविष्याची रंगीत चित्रं मनात रंगवली जातात. पण काहींच्या बाबतीत नियतीचा ब्रश वेगळं चित्र रेखाटतो. त्या स्वप्नांमध्ये कॉलेज, करिअर, प्रवास, मैत्री, प्रेम याऐवजी टपकतो औषधांचा वास, हॉस्पिटलच्या भिंतींवर उमटलेला आजाराचा रंग..कॅन्सर, आजारांची निदानं एका किशोरवयीन मुलाला मिळतात, तेव्हा त्याचं संपूर्ण विश्वच उलथून जातं. एका क्षणात कॉलेजच्या बेंचवर बसलेला विद्यार्थी हॉस्पिटलच्या बेडवर येऊन पोहोचतो. केस गळतात, शरीर थकून जातं; पण मन अजूनही स्वप्नं पाहत राहतं. ‘मी बरा होईन... पुन्हा मित्रांसोबत हसेन... आयुष्य परत रंगेल,’ असं म्हणत तो दररोज लढत राहतो..त्याचा ‘आज’ कठीण असतो; पण ‘उद्या’ तो जिंकणार, हा विश्वास त्याला पुढे नेतो. हॉस्पिटलच्या बेडवर बसून ते फक्त औषधांनी नाही, तर सकारात्मक विचारांनी स्वतःला बरे करतात. डॉक्टर, नर्स, पालक आणि मित्र यांची साथ मिळाली की त्यांच्या लढाईला नवं बळ मिळतं.आज हे सर्व Teenage Survivors आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा आहेत. त्यांनी दाखवून दिलं की, शरीर कमकुवत झालं तरी मन मजबूत राहिलं, तर काहीही शक्य आहे. त्यांनी स्वप्नं थांबवली नाहीत, फक्त त्यांची दिशा बदलली..मी असे काही कॅन्सर वॉरियर्स पाहिले आहेत, ज्यांनी आयुष्याची लढाई अक्षरशः हसत हसत लढली आहे. त्यापैकीच एक नाव आहे... यूनूस सय्यद. त्याच्या डोळ्यांत एक स्वप्न होतं... यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सरकारी अधिकारी बनायचं, घरच्यांना आयुष्यातील संघर्षातून बाहेर काढायचं. आयुष्य कष्टानं; पण आशेनं पुढे चाललं होतं. मात्र, अचानक नियतीनं एक कठीण वळण दिलं... ब्लड कॅन्सर..सुरुवातीला निदान ऐकून धक्का बसला, अविश्वास वाटला. ‘मीच का?’ असा प्रश्न मनाला स्पर्शून गेला. अनेक प्रश्न, भीती आणि वेदनेच्या लाटा मनात उठल्या; पण युनूसने हार मानली नाही. हळूहळू धैर्य गोळा केलं, परिस्थितीला तोंड दिलं.घरच्यांना काहीच माहिती नव्हतं उपचार कुठे करायचे, खर्च कसा भागवायचा, कुठून सुरुवात करायची? पण या तरुणाने स्वतःच तो धनुष्यबाण पेलला. आणि या लढाईतून तो केवळ बाहेरच आला नाही, तर अधिक मजबूत बनला. आज युनूस सय्यद कॅन्सरमुक्त आहे. त्यानं आपल्या प्रवासावर आधारित पुस्तक लिहिलं -‘इनूची गोष्ट’..सरकारी अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न जरी अपूर्ण राहिलं, तरी आज तो दुसऱ्या मार्गानं ती सेवा करतो. कॅन्सर पेशंटना मदत करून त्यांचे धैर्य वाढवून त्यांना ह्या आजारातून बाहेर काढण्याचा अमूल्य काम तो करत आहे. तो विविध सपोर्ट ग्रुप्ससोबत जोडलेला आहे, नव्या कॅन्सर फायटर्सना मदत करतो, त्यांना सांगतो की या आजारातून बाहेर पडणं शक्य आहे फक्त विश्वास हरवू नका.युनूससारखे योद्धे शिकवतात की, आजार म्हणजे शेवट नाही.. तो एक नवा आरंभ असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.