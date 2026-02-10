आरोग्य

आपल्यातील सर्वोच्च शक्ती

सद्‍गुरू, ईशा फाऊंडेशन
सद्‍गुरू : दुर्दैवाने, बहुतेक मानवांना स्वतःच्या आत खोलवर समाधान सापडत नसल्यामुळे, ते सतत वर्चस्वासाठी आसुसलेले असतात. जेव्हा सत्ता ही वर्चस्व गाजवण्याचे साधन बनते, तेव्हा ती कुरूप होते.

