असत्य बोलण्याबद्दलचे सत्य

प्रश्न - तमीळमध्ये एक म्हण आहे - 'सत्य बोलून कोणी स्वतःचा नाश केला नाही. असत्य बोलून कोणी चांगले जगू शकले नाही.' हे खरे आहे का?सद्गुरू - प्रथम, आपल्याला सत्य आणि असत्य यांची व्याख्या करावी लागेल. आपण फक्त तथ्ये सांगण्याच्या अर्थाने मौखिक सत्याबद्दल बोलत आहोत, की आपण जीवनाचे पोषण करणाऱ्या सत्याबद्दल बोलत आहोत? निश्चितपणे सत्य जीवनाचे पोषण करते. असत्य जीवनाला खाली खेचते. त्या संदर्भात, ही म्हण शंभर टक्के खरी आहे..पण तुम्ही याकडे मौखिक सत्य आणि मौखिक असत्य म्हणून पाहत असाल, तर तथ्ये सांगणे हे सर्वस्व नाही. सत्य म्हणजे सध्या जे आहे त्याचा खरा संदर्भ आणि अर्थ पाहणे. सत्य जाहीर करून, निश्चितपणे कोणी काही गमावणार नाही. सतत असत्य बोलून, कोणी प्रगती करणार नाही.काही अत्यंत जीवन-मरणाची परिस्थिती एखाद्याला खोटे बोलायला भाग पाडू शकते, आणि कदाचित ते त्यातून सुटू शकतात. पण जर तुम्ही असत्य बोलणे हेच तुमचे तत्त्वज्ञान किंवा सवय बनवली, तर त्याची किंमत मोजावी लागेल. एका असत्यासाठी देखील, तुम्हाला किंमत मोजावी लागेल. कोणी असत्यावर जीवन उभारू शकत नाही – ते निश्चितपणे काम करणार नाही..जेव्हा तुम्ही सतत असत्य बोलत आहात, तेव्हा काही काळानंतर, ते तुमचे मन पूर्णपणे दिशाहीन करून सोडेल. जर मी काल जे घडले त्याचा चुकीचा अर्थ लावला नाही, तर मी फक्त तथ्यांना लक्षात ठेवेन. जर मी विसरलो की काय झाले, तर मी त्यावेळी जवळ असलेल्या कोणाला तरी विचारू शकतो; पण जर मी जाणीवपूर्वक असत्य बोलत आहे, जर मी तुम्हाला आज एक गोष्ट सांगितली, आणि उद्या दुसऱ्या कोणाला दुसरीच गोष्ट सांगितली, तर आता कदाचित परवा मला हे कळणार नाही, की मी तुम्हाला किंवा त्या दुसऱ्या व्यक्तीला नक्की काय सांगितले आहे. असत्य बोलणे तुम्हाला स्वतःच्या आत गोंधळलेल्या अवस्थेत आणते..गोष्टी जशा आहेत तशा सांगणे यासाठी तुम्हाला कोणताही प्रयत्न करण्याची गरज नाही; त्यासाठी फार विचार प्रक्रिया लागत नाही. पण अगदी साधे असत्य बोलण्यासाठी देखील अनावश्यक विचार प्रक्रियेची गरज लागते, जी व्यर्थ आणि दिशाभूल करणारी आहे.जर तुम्ही असत्य बोलत राहिलात, तर कालांतराने, तुम्ही जीवनाच्या कोणत्याही पैलूला हाताळण्याच्या तुमच्या मूलभूत क्षमता गमावाल. कधी कधी असत्य बोलून, तुम्ही एखाद्याचा गैरफायदा घेऊ शकता, पण जर तुम्ही तो तुमच्या जीवनाचा मार्ग बनवला, तर निश्चितपणे तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल..