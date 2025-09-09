Foods Causing Heart Disease: हृदयरोग अन् कर्करोग टाळण्यासाठी ‘या’ पदार्थांपासून राहा दूर

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे पॅक केलेले स्नॅक्स, इन्स्टंट नूडल्स, साखरेचे पेये आणि प्रक्रिया केलेले मांस यांचा वापर वाढला आहे. या पदार्थांमुळे लठ्ठपणा, हृदयरोग, मधुमेह यासारख्या आजारांचा धोका वाढतो. नवीन संशोधनानुसार, या पदार्थांमुळे फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका ४१% वाढतो, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते..Doctor Warning On Diet: आजकाल वाढत्या डिजिटल युगासोबतच अनेक लोक वेळेच्या अभावामुळे पॅक केलेले स्नॅक्स,इंस्टंट नूडल्स, पेये, फ्रोझन पदार्थांचे सेवन करतात. जे लोक हे सर्व पदार्थ आनंदाने खातात त्यांना लठ्ठपणा, हृदयरोग, मधुमेह यासारख्या समस्या भेडसावतात. शास्त्रज्ञांनी आधीच सांगितले आहे की प्रक्रिया केलेले पदार्थ म्हणजे कॅन केलेला किंवा पॅक केलेले अन्न लठ्ठपणा, हृदयरोग आणि मधुमेह यासारखे अनेक गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरते. आता एका नवीन संशोधनात असं म्हटलं आहे की हे प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्याने फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका देखील वाढतो..कर्करोगाचा धोका 41% जास्त12 वर्षे चाललेल्या या अभ्यासात एक लाखाहून अधिक लोकांच्या आहाराचे निरीक्षण करण्यात आले. निकालांवरून असं दिसून आलं आहे की ज्यांनी सर्वाधिक प्रमाणात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ खाल्ले त्यांना फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका 41% जास्त होता..कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो?शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ शरीरात जळजळ वाढवते. ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. ते आतड्यांतील मायक्रोबायोमला नुकसान पोहोचवते, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते..Explained: औषधांशिवाय रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवायच्या आहेत? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितले 'हे' 4 सोपे उपाय.रोगप्रतिकारशक्ती कमी शास्त्रज्ञांनी असं म्हटलं आहे की अशा गोष्टींमध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असतं. ज्यामुळे शरीरात ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि जळजळ दोन्ही वाढते. याशिवाय, त्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती आणि डीएनए दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यक पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी असते..पुढील पदार्थ धोकादायक संशोधकांनी त्यांच्या अभ्यासात पॅके केलेले स्नॅक्स, इन्स्टंट नूडल्स, साखरेचे पेये, प्रक्रिया केलेले मांस आणि फ्रोझन जेवण यांचा समावेश असतो. त्यांना आढळले की या गोष्टींचे वारंवार सेवन कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकते..फुफ्फुसांच्या कर्करोगाची इतर कारणेडॉक्टरांचे म्हणणे आहे की फुफ्फुसांचा कर्करोग हा आता फक्त धूम्रपान करणाऱ्यांचा आजार राहिलेला नाही. असे अनेक रुग्ण आहेत ज्यांनी कधीही धुम्रपान केले नाही तरीसुद्धा या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत..कोणत्या पदार्थांमुळे हृदयविकार आणि कर्करोग होऊ शकतो?उत्तर: प्रक्रिया केलेले मांस (जसे की बेकन, सॅलामी, हॉट डॉग), प्रक्रिया केलेले अन्न (उदा. चिप्स, फास्ट फूड), अतिरिक्त साखर असलेले पदार्थ (सोडा, फ्लेवर्ड योगर्ट), अल्कोहोल आणि रेड मीट यांचा जास्त सेवनामुळे हृदयविकार आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. डॉक्टर सांगतात, हे पदार्थ सूज, कोलेस्टेरॉल आणि कर्करोगकारक पदार्थ निर्माण करतात. .प्रक्रिया केलेले मांस का टाळावे?उत्तर: प्रक्रिया केलेले मांस (जसे की डेली मीट, बेकन) मध्ये सोडियम आणि संतृप्त चरबी जास्त असते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढतो आणि हृदयरोग होतो. तसेच, हे WHO नुसार कर्करोगकारक (ग्रुप १) आहे, विशेषतः कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका वाढवते. डॉक्टर सल्ला देतात, याचा सेवन मर्यादित ठेवा किंवा टाळा. .अल्कोहोल आणि साखरयुक्त पेयांचा हृदय आणि कर्करोगावर कसा परिणाम होतो? उत्तर: अल्कोहोल हृदयरोग आणि कर्करोग (जसे की यकृत, स्तन कर्करोग) वाढवते, अगदी मध्यम प्रमाणातही. साखरयुक्त सोडा आणि पेयांमुळे वजन वाढ, मधुमेह आणि हृदयरोग होतो, तसेच अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पेयांमुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. तज्ज्ञ सांगतात, दिवसाला एका ड्रिंकपेक्षा जास्त घेऊ नका..या धोक्यापासून कसे वाचावे? डॉक्टरांचा सल्ला काय?उत्तर: ताजे फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि नट्सचा आहार घ्या. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, फ्रायड फूड आणि मीठयुक्त स्नॅक्स टाळा. डॉक्टर सांगतात, निरोगी आहाराने हृदयरोग आणि कर्करोगाचा धोका ४५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. व्यायाम आणि वजन नियंत्रणही महत्त्वाचे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.