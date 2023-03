Mental Health

By

मुंबई : चांगले अन्न आरोग्य राखण्यास मदत करते, परंतु तुम्हाला माहीत आहे का की अशा काही गोष्टी आहेत ज्या खाल्ल्याने आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. या गोष्टींचा केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिक आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो.

आजकाल तणावाचे प्रमाणही इतके वाढत आहे की खाण्यापिण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. जर तुम्हाला रोजचा ताण जाणवत असेल आणि त्याचा तुमच्या जीवनावर परिणाम होत असेल तर तुमच्या ताटात काय आहे याचा विचार करावा.

तुम्ही जे खाता ते तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे असते, म्हणूनच तुम्ही खात असलेले अन्न आणि तुमचा मूड आणि आहाराच्या गुणवत्तेचा तणावासह सामान्य मानसिक विकारांवर कसा परिणाम होतो हे पाहू या.

जास्त साखरेचे सेवन

काही लोक तणावात असताना चॉकलेट खायला लागतात, पण तुम्हाला तुमची ही सवय बदलावी लागेल. जास्त साखरेचे सेवन शरीरात ताण वाढवण्याचे काम करते, त्यामुळे गोड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाणे टाळावे.

याशिवाय केक, पेस्ट्री यांसारखे पदार्थ रक्तातील साखर वाढवतात आणि त्यामुळे एनर्जी लेव्हलही वर-खाली होते. जेव्हा रक्तातील साखर अचानक कमी होते किंवा वाढते, तेव्हा तुमचा मूड खराब होतो आणि तणावाची पातळी वाढू शकते.

कृत्रिम स्वीटनर

साखरेला पर्याय म्हणून कृत्रिम स्वीटनर घ्या असे म्हणतात. पण तज्ञ म्हणतात, 'NNS (नॉन-न्यूट्रिटिव्ह स्वीटनर) वापरल्याने शरीरात जळजळ आणि तणाव वाढू शकतो. Aspartame वापरामुळे जळजळ, ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि अतिरिक्त मुक्त रॅडिकल्सचे उत्पादन होऊ शकते.

कॅफिनचे सेवन

कॅफिन शरीराला सक्रिय बनवण्याचे काम करते. कॉफी प्यायल्याने शरीर सक्रिय होते आणि काही काळ ऊर्जा मिळते, परंतु प्रत्येक वेळी ताजेतवाने होण्यासाठी अधिक कॉफी पिणे आरोग्यासाठी चांगले नाही. जेव्हा कॅफिन मिळत नाही तेव्हा अस्वस्थता आणि तणाव वाढू लागतो.

जास्त प्रमाणात कॅफीन शरीराला अतिउत्तेजित करून विशिष्ट ग्रंथींसाठी समस्या निर्माण करू शकते. कॅफिन मज्जासंस्थेला उत्तेजित करते आणि रक्तदाब आणि हृदय गती वाढवते, ज्यामुळे चिंतेची भावना वाढते.

कॅफिन ब जीवनसत्त्वांसह काही जीवनसत्त्वांचे शोषण देखील रोखू शकते. हे जीवनसत्व विश्रांती आणि मूड नियमनासाठी आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, काही लोक कॅफिनच्या प्रभावांबद्दल इतरांपेक्षा अधिक संवेदनशील असतात, म्हणून अगदी कमी प्रमाणात देखील डोकेदुखी, थरथरणे आणि तणाव होऊ शकतो.

रिफाइंड कार्ब

परिष्कृत कार्ब्स जळजळ वाढवतात आणि शरीरात जास्त साखर भरतात, ज्यामुळे मूड बदलू शकतो आणि तणावाची पातळी वाढू शकते.

तळलेले अन्न

तळलेल्या अन्नामध्ये ट्रान्स फॅटचे प्रमाण जास्त असते. ट्रान्स फॅट हे तुमच्या शरीरात जळजळ वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा तुमचे शरीर जळजळ होण्याच्या अवस्थेतून जाते तेव्हा तणावाची पातळी वाढते.

तसेच, पिझ्झा, तळलेले चिकन, हॅम्बर्गर आणि फ्राईज यांसारखे जंक फूड आणि तळलेले पदार्थ यांचे पौष्टिक मूल्य कमी असते आणि ते शरीराला पचण्यास अत्यंत कठीण असतात. जेव्हा शरीर अन्न पचवू शकत नाही तेव्हा गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटाच्या इतर समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे तणाव निर्माण होतो.

तणाव, नैराश्य आणि मानसिक आरोग्य समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संतुलित आहार आवश्यक आहे. त्यामुळे तणावाची लक्षणे वाढवणारे पदार्थ तुमच्या आहारातून काढून टाका.