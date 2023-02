Morning Tips

मुंबई : अनेकदा आपल्याला जाग येते पण अंथरुणातून उठावेसे वाटत नाही. यामागे फक्त आळस हेच कारण नसते. याचा संबंध मानसिक आरोग्याशीही असतो. त्यामुळे यामागची कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. (why I am unable to get up from the bed)

महत्त्वाकांक्षेचा अभाव

पहिले कारण म्हणजे नैराश्यग्रस्त लोकांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षेचा अभाव असतो. त्यांचे जीवन कोणत्याही दिशेने जात नाही असे त्यांना वाटते. त्यांना भविष्याची चिंता नसते आणि ते कोणाशीही बोलण्यास टाळाटाळ करतात.

अंथरुणातून बाहेर पडणे कठीण वाटते

नैराश्यग्रस्त लोकांमध्ये अशी समस्या देखील आहे की अंथरुणातून उठणे देखील एक कामच आहे. त्यांच्यासाठी ते किती वेदनादायी असेल याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. आंघोळ करणे, उठणे, कपडे घालणे इत्यादी दैनंदिन कामेही खूप कठीण वाटतात.

दिवसभर थकवा जाणवणे

जर तुमच्या मनात अशा प्रकारची समस्या असेल तर तुम्हाला दिवसभर थकवा जाणवू लागेल आणि तुम्हाला अंथरुणावर झोपण्याची जास्त गरज आहे असे वाटेल.

अशी लक्षणे दिसल्यास काय करावे ?

सर्वप्रथम हे जाणून घ्या की तुम्हाला जे वाटत आहे ते चुकीचे नाही. तुम्हाला जे वाटत आहे ते तुम्हाला जाणवले पाहिजे. आपण याबद्दल तज्ञांशी बोलू शकता आणि याबद्दल काळजी करण्याची आवश्यकता नाही.

जर असे होत असेल तर काय कराल ?

साध्य करण्यायोग्य उद्दिष्टे सेट करा. जर तुम्हाला अंथरुणावरून उठावेसेही वाटत नसेल, तर तुम्ही प्रथम असा विचार केला पाहिजे की उठून थोडेसे चालणे हे तुमचे ध्येय आहे.

एखादा छंद किंवा पाळीव प्राणी घ्या ज्याचा तुमच्या मानसिक आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल.

कुटुंब आणि मित्रांशी बोला आणि सकाळी उठण्याची प्रेरणा निर्माण करा. रोज कोणाशी तरी बोला.

जर तुम्हाला नैराश्याची लक्षणे दिसत असतील तर तज्ज्ञांशी बोला

मनदेखील आपल्या शरीराचा एक भाग आहे आणि आपण आपल्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. एखाद्या तज्ञाशी बोला आणि आपल्या कुटुंबाशी चर्चा करा.

नैराश्य हा विनोद नाही आणि आपण त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला रात्रंदिवस नैराश्य येत असेल तर त्याबाबत पावले उचलणे गरजेचे आहे.