Men Infertility Reasons: 'या' 3 सवयी ठरतात पुरुषांमधील इनफर्टिलिटीचे मुख्य कारण, आजपासूनच लाइफस्टाइलमध्ये करा बदल

3 Habits That Cause Male Infertility: सध्या आपल्याला स्त्री पुरुष दोघांमध्येही इनफर्टिलिटी रेट वाढल्याचे दिसून येत आहे. इनफर्टिलिटी म्हणजे मूल जन्माला घालण्यासाठी अडथळा निर्माण होणे. बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव, अनियमित झोप आणि इतर सवयी यामुळे ही समस्या प्रामुख्याने आता ननिर्मण होऊ लागली आहे . फक्त महिलाच नाही तर ही समस्या पुरुषांनाही तितकीच प्रभावित करते. जगभरातील एकूण संशोधनानुसार, जवळपास ८-१२% जोडप्यांना इनफर्टिलिटीची समस्या भेडसावते आणि त्यापैकी जवळजवळ अर्धे प्रकरण पुरुषांशी संबंधित असते..एम्स, हार्वर्ड आणि स्टॅनफोर्डमध्ये शिक्षण घेतलेले प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी यामागील काही कारणे सांगितली आहेत. पुरुषांमधील काही सवयी इनफर्टिलीटीला कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या सवयी पुढे नमूद केल्या आहेत..Male Infertility : पुरुषांमधील फर्टिलिटी समस्येमागे लॅपटॉप; जाणून घ्या, सत्य? .हॉट टब आणि सॉनागरम पाण्याच्या टब मध्ये किंवा सॉना मध्ये खूप वेळ बसने पुरुषांच्या स्पर्मसाठी हानिकारक असते. पुरुषांच्या स्पर्मसाठी गरम तापमान नाही तर थंड तापमान आवश्यक असते. उष्णतेमुळे स्पर्मची संख्या कमी होते आणि त्यांची गुणवत्ता खराब होऊ शकते. त्यामुळे इनफर्टिलीटी टाळण्यासाठी आणि फर्टिलिटी टिकवण्यासाठी पुरुषांनी हॉट टब किंवा सॉना वापरणे मर्यादित ठेवणे किंवा टाळणे फायदेशीर ठरू शकते..धूम्रपान आणि व्हेपिंगसिगरेट किंवा व्हेप (E-Cigarette ) यामुळे पुरुषांच्या स्पर्मची गुणवत्ता आणि त्यांची हालचाल प्रभावित होऊन कमी होते. यामुळे फर्टिलीटीवर परिणाम होऊन प्रेग्नन्सीच्या शक्यता कमी होतात. त्यामुळे फर्टिलिटी सुधारण्यासाठी धूम्रपान आणि वेपिंग टाळणे आवश्यक आहे..Infertility Prevention Tips: वंध्यत्व टाळण्यासाठी हवा समतोल आहार अन् व्यायाम.टाईट अंडरवेअरखूप टाईट अंडरवेअर किंवा ब्रीफ्स घातले तर अंडकोष गरम होतो, ज्यामुळे स्पर्म तयार होण्यावर वाईट परिणाम होतो. परिणामी प्रेग्नन्सी कठीण होते. त्यामुळे फर्टिलिटी टिकवण्यासाठी सैल, हवेशीर आणि आरामदायक कपडे घालणे अधिक फायद्याचे ठरते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.