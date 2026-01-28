Thyroid Control Foods: थायरॉईड आहे? घाबरू नका! ‘हे’ 5 पदार्थ खाल्ल्यास थायरॉईड लेव्हल कंट्रोलमध्ये राहते

What to eat if you have thyroid problem: आजकाल अनेक लोकांना थायरॉईडची समस्या असल्याचे समोर येते. याचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. तरुणांमध्येही थायरॉईड आजाराचे रुग्ण आढळत आहेत. थायरॉईड ही मानेच्या पुढच्या भागात स्थित फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी आहे, जी T3 आणि T4 हार्मोन्स तयार करते. शिवाय, थायरॉईड ग्रंथी चयापचय, हृदय गती आणि शरीराचे तापमान देखील नियंत्रित करते. जेव्हा ही ग्रंथी हार्मोन्स योग्यरित्या तयार करू शकत नाही, तेव्हा या स्थितीमुळे थायरॉईडची समस्या उद्भवते. थायरॉईडचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे हायपोथायरॉईडीझम आणि हायपरथायरॉईडीझम. औषधांसोबतच, थायरॉईड रुग्णांनी त्यांच्या आहाराची देखील विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. थायरॉईडच्या समस्या कमी करण्यासाठी पुढील पदार्थांचा आहारात समावेश करु शकता. .मखाणाज्या लोकांना थायरॉईडची समस्या आहे, त्यांनी मखानाचे सेवन करावे. मखाना हे थायरॉईड रुग्णांसाठी वरदान मानलं जातं. ते थायरॉईडचे कार्य सुधारते आणि TSH पातळी कमी करण्यास मदत करते. मखाना नाश्त्यात देखील खाऊ शकता. .नारळ पाणीनारळ पाणी थायरॉईड रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. नारळ पाणी प्यायल्याने पचन संस्था सुधारते आणि थायरॉईड रुग्णांसाठी फायदेशीर आहे. नारळ पाणी प्यायल्याने थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य सुधारण्यास देखील मदत होते. म्हणून, तुम्ही तुमच्या आहारात नक्कीच नारळ पाणी समाविष्ट करावे..Blood Pressure Control: फक्त मीठ कमी केल्यानं बीपी कंट्रोल होतो का? डॉक्टरांनी सांगितलेलं धक्कादायक सत्य .पालेभाज्याहिरव्या पालेभाज्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. निरोगी राहण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करावा. त्या थायरॉईड रुग्णांसाठी देखील चांगल्या आहेत. जर तुम्हाला थायरॉईड असेल तर रोजच्या आहारात एक वाटी हिरव्या भाज्यांचा समावेश करा. तुम्ही पालक खाऊ शकता, ज्यामध्ये लोह आणि जस्त भरपूर असते. .डाळमसूर डाळीमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात आणि प्रत्येकाने त्यांचा आहारात समावेश करावा. मूग आणि मसूर डाळ थायरॉईड रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. तुमच्या रोजच्या जेवणात एक वाटी मसूर डाळीचा समावेश करा. यामुळे तुम्हाला पुरेसे पोषक तत्व मिळतील आणि तुमच्या थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य योग्यरित्या होण्यास मदत होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.