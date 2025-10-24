Tilak Varma Diagnosed with Rhabdomyolysis: हातातून बॅट सुटली असती! तिलक वर्माने उघड केले 'ऱ्हॅब्डोमायोलिसिस'चे गुपित; काय आहे हा जीवघेणा स्नायूंचा आजार?

What is Rhabdomyolysis: आशिया कपच्या फायनल नंतर तिलक वर्मा हे नाव भारतीय क्रिकेटमधील महत्त्वाचं नाव ठरलं आहे. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात त्याने 69 धावांची नाबाद खेळी करत भारताला पराभवाच्या उंबरठ्यावरून विजय मिळवून दिला होता. परंतु काही वर्षांपूर्वी त्याचं करिअर अडचणीत आलं होतं. त्याच्या पहिल्या आयपीएलच्या वेळेस, म्हणजेच २०२२ मध्ये त्याला ऱ्हॅब्डोमायोलिसिस (Rhabdomyolysis) या स्नायूंच्या गंभीर आजाराचं निदान झालं होतं. .ही अवस्था इतकी धोकादायक असते की वेळेत उपचार न झाल्यास ती मूत्रपिंडांचं नुकसान किंवा अवयव निकामी होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्या काळात मुंबई इंडियन्स आणि बीसीसीआयने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे तो पुन्हा मैदानात परतला, असं तिलक म्हणाला..ब्रेकफास्ट विथ चॅम्पिअन्स या शोमध्ये होस्ट गौरव कपूरशी गप्पा मारताना तो म्हणाला की त्याच्या पहिल्या आयपीएलनंतर त्याची तब्येत बिघडवू लागली होती. त्यावेळी तो टेस्ट टीममध्ये जागा मिळवण्यासाठी खूप मेहनत घेत होता. डोमस्टिक क्रिकेट खेळायची, इंडिया A सिरीज, कँप्स अटेंड करणे आणि विश्रांतीच्या दिवशी सुद्धा जिमला जाणे, यामुळे तो शरीराला पुरेशी विश्रांती देत नव्हता. परिणामी स्नायूंवर जास्त ताण आला आणि त्याला ‘र्हॅबडोमायोलिसिस’ झाला. या आजारामध्ये स्नायूंचे टिशू तुटतात आणि शरीर नीट काम करू शकत नाही. पुढे बोलताना तो म्हणाला, " माझी बोटं हलत नव्हती, इतकी तब्येत बिघडली होती. त्या वेळी मुंबई इंडियन्स, बीसीसीआय आणि जय शाह सर यांनी मदत केली नसती, तर परिस्थिती खूप गंभीर झाली असती.".र्हॅबडोमायोलिसिस म्हणजे काय?र्हॅबडोमायोलिसिस ही एक गंभीर वैद्यकीय स्थिती आहे ज्यात स्नायूंचे टिशू खूप खूप पटपट तुटतात आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रोटीन आणि इलेक्ट्रोलाइट्स रक्तप्रवाहात मिसळतात. यामुळे किडनीवर मोठा ताण येतो. वेळीच योग्य उपचार न केल्यास अवयव निकामी होण्याचा धोका वाढतो..र्हॅबडोमायोलिसिस कशामुळे होतो?ही समस्या प्रामुख्याने अतिशय तीव्र शारीरिक मेहनत, ट्रॉमा किंवा काही औषधांच्या परिणामामुळे होते. त्यामुळे वेळेत निदान आणि योग्य उपचार करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. .र्हॅबडोमायोलिसिसची लक्षणेस्नायू दुखणे आणि अशक्तपणा: र्हॅबडोमायोलिसिसमध्ये स्नायूंची वेदना आणि कमजोरी ही सर्वात सामान्य चिन्हे आहेत.लघवीचा रंग: स्नायूंच्या बिघाडामुळे रक्तात मायोग्लोबिन नावाचे प्रथिन सोडले जाते, ज्यामुळे लघवीचा रंग चहासारखा गडद होऊ शकतो.मळमळ आणि उलट्या: काही व्यक्तींना मळमळ आणि ओकारी येऊ शकते.गोंधळ: गोंधळ किंवा मानसिक अस्वस्थता जाणवणे हे एक चिन्ह असू शकते.हृदयाचे ठोके: हृदयाची धडधड अनियमित होऊ शकते.इतर लक्षणे: स्नायूंच्या आकुंचनामुळे वेदना किंवा सूज येऊ शकते..र्हॅबडोमायोलिसिसचीचे उपचारद्रवपदार्थ देणे (IV Fluids): रुग्णाला शिरेवाटे भरपूर द्रव दिले जातात, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताचे प्रमाण वाढते आणि मूत्रपिंडातून र्हॅबडोमायोलिसिसमुळे तयार होणारे विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत होते.इलेक्ट्रोलाइट संतुलन (Electrolyte balance):र्हॅबडोमायोलिसिसमुळे रक्तातील इलेक्ट्रोलाइटचे संतुलन विस्कळीत होऊ शकते. उपचारादरम्यान हे संतुलन सुधारण्यासाठी औषधांचा वापर केला जातो.मूत्रपिंडांचे संरक्षण: मूत्रपिंडाच्या कार्यावर लक्ष ठेवणे आणि ते सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कारण र्हॅबडोमायोलिसिसमुळे मूत्रपिंडाला इजा होऊ शकते.इतर उपचार: काही प्रकरणांमध्ये, लक्षणांनुसार आणि गुंतागुंतानुसार इतर औषधे किंवा उपचारांची गरज भासू शकते. .तिलक वर्माचा पुढचा प्रवाससध्या तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या T20 मालिकेत खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे आता रिकव्हरीनंतर तिलक भारतासाठी कशी खेळी खेळेल याकडे सगळ्या चाहत्यांचं उत्सुकतेने लक्ष आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.