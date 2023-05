By

मुंबई : आईस्क्रीममुळे होणारी डोकेदुखी, ज्याला ब्रेन फ्रीझ असेही म्हणतात, तात्पुरते असते आणि काही सेकंदात नाहीसे होते . तुम्हाला उन्हाळ्यात तुमच्या आवडत्या आईस्क्रीमचा आनंद घ्यायचा असेल आणि डोकेदुखी टाळायची असेल तर काही टिप्स फॉलो करा.

आइस्क्रीम हेडेक म्हणजे काय

बर्‍याच लोकांना आईस्क्रीम खाल्ल्यानंतर लगेचच तीव्र डोकेदुखी होते. काही क्षण नुसतं हलल्यासारखं वाटतं आणि जड झाल्यासारखं वाटतं. रक्तवाहिन्या आकुंचन पावल्यामुळे किंवा बधीर झाल्यामुळे ही वेदना अचानक जाणवते. (tips to get rid of Ice cream Headache)

ही वेदना अनेकदा थंड काहीतरी खाल्ल्यानंतर होते. ही वेदना २० सेकंद ते १ तास टिकू शकते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, आईस्क्रीम डोकेदुखी हानीकारक नसते आणि थोड्याच वेळात स्वतःच बरी होते, परंतु ही वेदना काही तासांपर्यंत कायम राहिल्यास किंवा वारंवार होत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

आईस्क्रीम डोकेदुखीची लक्षणे

१. अचानक वेदना सुरू होणे : डोकेदुखी अचानक दिसते, सहसा थंड काहीतरी खाल्ल्यानंतर काही सेकंदात.

२. तीव्र वेदना : ही वेदना सामान्य डोकेदुखीसारखी नसते. यामध्ये तुम्हाला कोणीतरी चाकू मारल्यासारखे वाटेल किंवा तीव्र वेदना झाल्याचा अनुभव येईल.

३. वेळ : डोकेदुखी फार कमी काळासाठी होते. हे काही सेकंदांपासून काही मिनिटांपर्यंत असते.

४. वेदना कुठे होऊ शकतात : याशिवाय, ही वेदना कपाळावर किंवा डोक्याच्या मागच्या बाजूला देखील पसरू शकते.

आइस्क्रीम डोकेदुखीची कारणे

कोल्ड उत्तेजित ओटीपोटात वेदना जास्त थंड किंवा थंड पेये पिण्यामुळे होते, परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती तापमानातील बदलांबद्दल खूप संवेदनशील असते तेव्हा असे होते.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा तुम्ही आइस्क्रीमसारखे थंड पदार्थ खाता, तेव्हा थंड तापमान घशाच्या मागच्या भागातील रक्तवाहिन्या लवकर आकुंचन पावते. यामुळे, आसपासच्या मज्जातंतूंमध्ये वेदना रिसेप्टर्स सुरू होतात, ज्यामुळे डोकेदुखीचा अनुभव येतो.

आईस्क्रीम डोकेदुखी कशी टाळायची

आईस्क्रीम कमी खा : जर तुम्हालाही आईस्क्रीम डोकेदुखी वाटत असेल तर किमान थंड पदार्थ खा. एक छोटासा चावा घ्या आणि गिळण्यापूर्वी थोडा वेळ तोंडात ठेवा.

उबदार उत्तेजना : जर तुम्हाला आईस्क्रीम डोकेदुखीचा अनुभव येत असेल, तर तुमची जीभ किंवा तुमचे तोंड तुमच्या तोंडाच्या छतासारख्या उबदार भागावर दाबण्याचा प्रयत्न करा. उष्णता रक्तवाहिन्यांचे जलद आकुंचन टाळण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे वेदना कमी होते.

पेन ट्रिगर ओळखा : तुम्हाला कशामुळे हानी होत आहे हे माहीत असेल, तर नुकसान मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे आईस्क्रीममुळे डोकेदुखी होत असेल तर ते खाल्ल्याने डोकेदुखी होते की नाही हे लक्षात घ्यावे. एकदा ओळखल्यानंतर तुम्ही तुमचे पेन मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकता.

विश्रांतीची तंत्रे : दीर्घ श्वास घेणे, ध्यान करणे किंवा व्यायाम करणे यासारख्या विश्रांती तंत्रांचा वापर केल्याने आईस्क्रीम डोकेदुखीशी संबंधित अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होते.