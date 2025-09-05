माझे वय २५ वर्षे आहे. मला सतत थकवा जाणवतो, मानसिक उत्साह वाटत नाही, सतत डोळे दुखत असतात, कधी कधी लालही होतात, डोळ्यांत त्राण नाही असे वाटते, कधीही ताजेतवाने वाटत नाही. कृपया उपाय सुचवावा. - श्री. गजानन, पुणेउत्तर : सध्याच्या काळात होणारा स्क्रीनचा अतिशय वापर, सतत प्रवास, यामुळे अनेकांना बर्न्ट आउट सिंड्रोम जाणवत असतो. याच्यात शरीरात प्रामुख्याने पित्ताचे असंतुलन जाणवते. सध्या रोज न चुकता अर्धा-एक कप दूध संतुलनचा शतानंत कल्प घालून नक्की घ्यावे. सकाळी न्याहारीच्या वेळी एक चमचा संतुलनचा गुलकंद स्पेशल घ्यावा. रात्री झोपताना तळपायांना संतुलन पादाभ्यंग घृत लावून पादाभ्यंग करावे.दिवसातून एकदा तरी निरशा दुधाच्या व एकदा गुलाबपाण्याच्या घड्या डोळ्यांवर ठेवाव्यात. ताकद येण्याच्या दृष्टीने रोज संतुलनचे धात्री रसायन, आत्मप्राश किंवा च्यवनप्राश घेण्याचा फायदा मिळू शकेल. स्क्रीन टाइम जेवढा कमी ठेवता येईल तेवढे उत्तम. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे गाडीत प्रवास करत असताना मोबाईल वा स्क्रीनचा वापर टाळावा. एकदा रक्ततपासणी करून घेऊन कुठल्या जीवनसत्त्वाची, मिनरल्सची कमतरता आहे, हे बघणे उत्तम राहील..माझे वय ३४ वर्ष आहे. माझी मुलगी सहा वर्षांची आहे. तिच्या वेळी आपल्या गर्भसंस्कारांचे संपूर्णपणे पालन केले होते. तेव्हाही माझी पाळी अनियमित होती, पण संतुलन पंचकर्म व इतर उपचार केल्यामुळे गर्भधारणा नैसर्गिक झाली. आता मी पुण्यात नसून परदेशात आहे, त्यामुळे पंचकर्म वगैरे करणे शक्य होणार नाही. गेली बरेच महिने आम्ही गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करत आहोत. परंतु पाळी अनियमित असल्यामुळे गर्भधारणा होत नाही. घरच्या घरी काय उपचार करता येतील, ते कृपया सुचवावे. गेल्या गर्भारपणात केलेल्या गर्भसंस्कारांचे फार चांगले फायदे मिळालेले आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद.- सौ. देसाई, अमेरिकाउत्तर - गर्भसंस्कार हे आई व बाळ या दोघांसाठी आयुर्वेदाने दिलेले वरदान आहे. गर्भधारणा होण्यापूर्वी काही त्रास असल्यास वा नसल्यासही आई व वडील या दोघांनी संतुलन पंचकर्मासारख्या उपचाराने शरीरशुद्धी करवून घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे संतुलन पंचकर्मासाठी वेळ काढणे उत्तम राहील. आत्मसंतुलन व्हिलेज, कार्ला येथे पंचकर्मासाठी रुग्ण संपूर्ण जगभरातून येत असतात. त्यामुळे बाळाच्या आरोग्यासाठी पहिल्या वेळेप्रमाणे याही वेळी गर्भसंस्कारांचे संपूर्णपणे पालन करावे, असा माझा आग्रह आहे.सध्या तरी रोज सकाळी एक चमचा कोरफडीचा गर अनशापोटी घेणे, संतुलनच्या फेमिसॅन तेलासारख्या तेलाचा पिचू योनीभागी नियमितपणे ठेवणे, तसेच संतुलन फेमिनाइन बॅलन्स आसव नियमित घेणे सुरू करावे. उत्तरबस्तीसारखा उपचार पंचकर्मानंतर करवून घेतला तर पाळी नियमित व्हायला मदत मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.