Toilet Hygiene Tips for Women: UTI थांबवण्याची सर्वात सोपी पद्धत; महिलांनी न चुकता फॉलो केल्या पाहिजेत 'या' हायजिन टिप्स

UTI Prevention Tips for Women: दरवर्षी जगभरात वर्ल्ड टॉयलेट डे साजरा केला जातो. स्वच्छता, प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित टॉयलेट उपलब्ध आहे का, अजूनही किती लोक या सुविधेपासून वंचित आहेत या सगळ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. आज जगभरात कितीतरी महिला स्वच्छ आणि सुरक्षित टॉयलेट्सपासून वंचित आहेत. त्यामुळे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI), अतिसार (diarrhea), कॉलरा (Cholera), टायफॉईड, हिपॅटायटिस A यांसारख्या अनेक संसर्गांचा धोका वाढतो. याचा महिलांचे आरोग्य, सुरक्षितता यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे योग्य स्वच्छता बाळगणे आणि टॉयलेट वापरताना काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. आज 'वर्ल्ड टॉयलेट डे'च्या निमित्तानं महिलांनी हायजिन कास मेंटेन करायचं ते जाणून घेऊया. .महिलांनी पाळाव्यात अशा आवश्यक टॉयलेट हायजीन टिप्सप्रत्येकवेळी नटी हात धुवासार्वजनिक ठिकाणी किंवा कोणतेही टॉयलेट वापरण्याच्या आधी आणि नंतर हात स्वच्छ धुवा. सार्वजनिक ठिकाणचे टॉयलेट अनेक जणांनी वापरातलेले असते, तसेच या ठिकाणी विविध प्रकारचे जंतू, बॅक्टेरिया बसलेले असतात. त्यामुळे हात किमान २० सेकंद तरी धुवावेत. यामुळे रोगजंतूंचा प्रसार कमी होतो आणि संसर्ग होण्याची शक्यता घटते.सीट स्वच्छ करून वापरासार्वजनिक किंवा सामायिक (Common Toilets) वापरताना टॉयलेटमधील टॉयलेट पेपर, वेट वाईप किंवा सॅनिटायझर वाइपने सीट पुसून घ्या. यामुळे जंतूंचा संपर्क कमी होतो. मुख्य म्हणजे UTI होण्याचे प्रमाण कमी होते..Sepsis Explained: ‘शिर्डी के साईबाबा’ फेम सुधीर दळवी जीवघेण्या सेप्सिसमुळे गंभीर; वाचा संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर .फ्लश करताना झाकण बंद कराटॉयलेट वापरून झाल्यावर झाकण बंद करून फ्लश करा. झाकण उघडं घेऊन फ्लश केल्यास एकदम सूक्ष्म थेंब हवेत उडतात आणि आसपास जंतू पसरतात. पण हेच झाकण बंद केल्यास हा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.पाण्याने धुवून फ्रंट टू बॅक पुसण्याची सवय लावालघवी केल्यानंतर बाह्य भाग स्वच्छ पाण्याने हलकेच धुतल्यास स्वच्छता राखली जाते. मात्र फक्त पाण्याने धुवून चालत नाही. तर योग्य पद्धतीने जागा कोरडी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नेहमी समोरील भागापासून मागच्या दिशेने पुसा. यामुळे यातून जंतू गुदद्वारातील जननेंद्रिय (Anus) किंवा मूत्रमार्गाकडे(Urinary Tract) जाण्याचा धोका टळतो आणि UTI होण्याची शक्यता कमी होते..हलक्या हाताने पुसाअंर्तगत भाग पुसताना जोराने पुसल्याने संवेदनशील भागावर लहान-लहान जखमा होऊ शकतात, त्यामुळे मऊ टिश्यूचा वापर करा. त्याचसोबत शांतपणे आणि हलक्या हाताने पुसणे अधिक सुरक्षित ठरते.सुगंधी किंवा तीव्र केमिकलयुक्त साबण टाळाअंतर्गत भाग स्वच्छ ठेवण्यासाठी फक साधे किंवा कोमट पाणी पुरेसे असते. त्यामुळे सुगंधी साबण, जेल किंवा हार्श क्लिन्झर्स वापरणं टाळा. त्यामुळे जननेंद्रिय (Genitalia) परिसरातील pH बॅलन्स बिघडू शकतो..Frequent Urine Blockage: वारंवार थांबून थांबून लघवी होते? मग किडनी निकामी होण्यापूर्वी जाणून घ्या ही ‘धक्कादायक कारणं’!.स्वतःचा छोटा हायजीन किट बाळगाबाहेर पडताना आपल्या बॅगमध्ये टिश्यू, वेट वाइप्स, हँड सॅनिटायझर, टॉयलेट सीट सॅनिटायझर किंवा छोटा स्वच्छता किट बाळगा. सार्वजनियक ठिकाणी किंवा प्रवासाच्या वेळी हे उपयोगी पडते.घरातील टॉयलेट्स स्वच्छ ठेवाUTI किंवा इतर कोणतेही इन्फेक्शन्स हे फक्त सार्वजनिक टॉयलेट्समुळेच होतात असं नाही. घरातील टॉयलेट स्वच्छ नसेल तरी सुद्धा हे आजार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे घरातील टॉयलेट्स वेळोवेळी साफ करा. सीट, फ्लश हँडल, नळ, दाराची हँडल्स आणि फरशी हे सगळं निर्जंतुक (Disinfect) करा. यामुळे आजारांचे प्रमाण कमी होते..पिरियड्सच्या वेळी स्वच्छता पाळापॅड, टॅम्पॉन किंवा मेन्स्ट्रुअल कप वेळेवर बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वापरलेले साहित्य झाकण असलेल्या डब्यातच टाका. जास्त वेळ ओलावा राहिल्यास बॅक्टेरिया वाढतात आणि संसर्ग होऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.