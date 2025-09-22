Toilet Smartphone Use Health Risk: टॉयलेटमध्ये स्मार्टफोन वापरणे ठरू शकते घातक, आंतरराष्ट्रीय संशोधनाचा इशारा

थोडक्यात: आंतरराष्ट्रीय संशोधनानुसार स्वच्छतागृहात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांना मूळव्याध होण्याचा धोका ४६% ने वाढतो.अमेरिकेतील बेथ इस्राएल डीकनेस मेडिकल सेंटर आणि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यांनी हा अभ्यास केला.संशोधन निष्कर्ष प्लॉस वन या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहेत..International Study Links Smartphone Use in Toilet to Higher Risk of Piles: आजकाल स्वच्छतागृहात स्मार्टफोन घेऊन जाणे अनेकांसाठी रोजची सवय झाली आहे. मात्र, हीच सवय आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनातून देण्यात आला आहे. अमेरिकेतील 'बेथ इस्राएल डीकनेस मेडिकल सेंटर' आणि 'हार्वर्ड मेडिकल स्कूल' यांनी हे संशोधन केले आहे. या अभ्यासात स्वच्छतागृहात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांमध्ये मूळव्याध (पाइल्स) होण्याचा धोका जवळपास ४६ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आढळून आले. याबाबतचे संशोधन हे 'प्लॉस वन' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे..Health Risks: तुम्हीही फोन खिशात ठेवताय? मग वाढू शकतात 'या' आरोग्यासंबंधित समस्या.या संशोधनात ४५ वर्षांवरील १२५ जणांचा समावेश होता. सहभागींना स्वच्छतागृहातील त्यांच्या सवयी, वेळ, फायबरयुक्त आहार, शारीरिक व्यायाम आदींबाबत प्रश्न विचारले. सहभागांपैकी तब्बल ६६ टक्के जणांनी स्वच्छतागृहात फोन वापरल्याचे सांगितले. त्यापैकी ४३ टक्क्यांना मूळव्याध असल्याचे आढळले. यामध्ये स्मार्टफोनचा सर्वाधिक वापर हा बातम्या वाचण्यासाठी (५४ टक्के) आणि त्याखालोखाल समाजमाध्यमांवर वेळ घालविण्यासाठी (४४ टक्के) होत असल्याचे दिसून आले. संशोधकांच्या मते, स्मार्टफोन वापरताना वापरकर्ते स्वच्छतागृहात पाच मिनिटपिक्षा जास्त वेळ बसत होते. यामुळे गुदास्थळातील रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो आणि मूळव्याध होण्याची शक्यता वाढते. पारंपरिक समजुतीप्रमाणे फक्त जोर लावणे हा मूळव्याधीचा प्रमुख घटक नसून, त्यासाठी जास्त वेळ स्वच्छतागृहात बसणेदेखील धोकादायक ठरते, असेही निष्कर्ष काढण्यात आले..स्मार्टफोनवर एखादी 66 गोष्ट बघायला सुरुवात केली की त्यामध्ये बराच वेळ जातो. त्यामुळे स्नायू, रक्तवाहिन्यांवर जोर दिला जातो. त्यामुळे मूळव्याधीचा त्रास होतो. प्रत्यक्ष स्मार्टफोन व मूळव्याध यांचा काही संबंध नाही. आहाराच्या चुकीच्या सवयी व इतर कारणांमुळे मूळव्याधीचा धोका वाढतो. म्हणून सहज पचणारे अन्न खावे.- डॉ. शशांक शहा, जनरल सर्जन.आहार, पुरेसे पाणी पिणे आणि नियमित व्यायामबारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. किरणकुमार जाधव म्हणाले, "स्वच्छतागृहात कमोडवर बसून प्रेशर यायला वेळ लागला तर मूळव्याधीचा धोका वाढतो. पूर्वी लोक वृत्तपत्र वाचण्यासाठीही दोन-दोन तास स्वच्छतागृहात जायचे, आता ती जागा स्मार्टफोनने घेतली आहे. स्वच्छतागृहामध्येच बसल्याने मूळव्याध होतो असेही नाही. दैनंदिन विधीसाठी न जाता सहज बसल्यास ते नेहमीच्या खुर्चीत बसण्याप्रमाणेच असते. फायबरयुक्त आहार, पुरेसे पाणी पिणे, नियमित व्यायाम या उपायांनी मूळव्याध टाळता येईल..Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी.संशोधनातील महत्त्वाचे निष्कर्ष- स्वच्छतागृहात स्मार्टफोन वापरल्यामुळे वेळ जास्त लागतो व त्यामुळे मलप्रवृत्ती थांबून थांबून होते- गुदद्वाराच्या येथील मूळव्याधींच्या रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो- पूर्वी जोर देऊन मलप्रवृत्ती झाल्याने मूळव्याधीसाठी कारणीभूत घटक मानला जायचा. - नवीन संशोधनानुसार वेळ लागल्यामुळेही मूळव्याधीचा संबंध असल्याचे समोर आले आहे..FAQsस्वच्छतागृहात स्मार्टफोन वापरणे आरोग्यासाठी धोकादायक का आहे?(Why is using a smartphone in the toilet dangerous for health?)संशोधनानुसार, स्मार्टफोन वापरताना लोक स्वच्छतागृहात जास्त वेळ बसतात. त्यामुळे गुदास्थळातील रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो आणि मूळव्याध होण्याचा धोका वाढतो.स्मार्टफोन वापरणे आणि मूळव्याध यांचा थेट संबंध आहे का?(Is there a direct link between smartphone use and piles?)प्रत्यक्ष स्मार्टफोनमुळे मूळव्याध होत नाही. मात्र, फोन वापरताना वेळ जास्त लागत असल्याने मूळव्याध होण्याची शक्यता वाढते. आहाराच्या चुकीच्या सवयी, पाण्याचे अपुरे सेवन आणि व्यायामाचा अभाव हे देखील महत्त्वाचे घटक आहेत.मूळव्याध टाळण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?(What steps can help prevent piles?)फायबरयुक्त आहार घेणे, पुरेसे पाणी पिणे आणि नियमित व्यायाम करणे हे प्रमुख उपाय आहेत. स्वच्छतागृहात अनावश्यक वेळ घालवू नये.पूर्वी वृत्तपत्र वाचण्याची सवय व आताचा स्मार्टफोन वापर यात काही फरक आहे का?(Is there a difference between the old habit of reading newspapers and the modern habit of using smartphones in the toilet?)मूलत: दोन्ही गोष्टींमुळे वेळ जास्त लागतो. पूर्वी वृत्तपत्र वाचताना लोक जास्त वेळ बसत होते, आज स्मार्टफोन वापरामुळे तेच होत आहे. त्यामुळे दोन्ही सवयी मूळव्याधीचा धोका वाढवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.