Infertility Causes: आई-बाबा होण्यात येतोय अडथळा? 'ही' ३ कारणं ठरू शकतात जबाबदार; तज्ज्ञांनी सांगितले प्रभावी उपाय

Factors Affecting Fertility in Both Men and Women: बदलती जीवनशैली, उशिरा होणारे विवाह, व्यायामाचा अभाव आणि ताणतणावामुळे जोडप्यांमध्ये वंध्यत्वाच्या समस्येत वाढ होत आहे. सध्या १०० पैकी १५ जोडप्यांना वंध्यत्वाचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, ताणतणाव नियंत्रण आणि व्यसनांपासून दूर राहिल्यामुळे वंध्यत्वाचा धोका कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला..दरवर्षी १७ जून हा 'जागतिक वंध्यत्व दिन' आयोजित करण्यात येतो. यानिमित्त वंध्यत्वाची समस्या प्रामुख्याने अधोरेखित केली जात आहे. प्रामुख्याने वाढते वय, बदलती जीवनशैली, शरीरातील सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता आणि उच्च पातळीवरील मानसिक तणावामुळे जननक्षमतेवर परिणाम होतो. आधुनिक वैद्यकीय विज्ञानामुळे अशा सूक्ष्म कारणांचा शोध घेणे शक्य झाले आहे. सखोल निदानाद्वारे गर्भधारणेतील नेमका अडथळा शोधणे ही उपचारांमधील महत्त्वाची पायरी ठरत असली तरी त्यालाही मर्यादा येतात. त्यातच वंध्यत्वाच्या उपचारांसाठी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ), 'आययूआय' आणि इतर तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक जोडप्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे..Men Infertility Reasons: 'या' 3 सवयी ठरतात पुरुषांमधील इनफर्टिलिटीचे मुख्य कारण, आजपासूनच लाइफस्टाइलमध्ये करा बदल.वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यकविवाहानंतर वर्षात गर्भधारणा होत नसल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. ३५ पेक्षा अधिक वय असल्यास सहा महिन्यांनंतरच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. २५ ते २६ वयोगटांतील ३ ते ४ तरुण महिलांमध्ये प्रिमॅच्युअर ओव्हेरियन फेल्युअरच्या लक्षणांचे निदान होत आहे. पूर्वी या वयोगटात अशी प्रकरणे अपेक्षित नव्हती, असे मत वंध्यत्व निवारण तज्ज्ञ डॉ. रश्मी निफाडकर यांनी व्यक्त केले..वंध्यत्वाची कारणेआरोग्यदायी जीवनशैलीचा अवलंबसंतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि व्यसनांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे.उशिरा विवाह आणि करिअरला प्राधान्यवयाच्या ३२ ते ३५ व्या वर्षी पहिल्या अपत्याचा विचार केला जात आहे.ताणतणाव आणि गुणवत्तेत घटमहिलांमधील पुनरुत्पादन प्रक्रियेची आणि पुरुषांमधील शुक्राणूंची गुणवत्ता कमी होत आहे..PCOS & IVF Failure Causes: PCOS, अनियमित पाळी आणि IVF Failure मागे स्ट्रेस कारणीभूत? डॉक्टरांनी सांगितलं महत्त्वाचं कारण.शिक्षण व करिअरमुळे विवाहाचे वय वाढत असून ३२ ते ३५ वयोगटांत जोडपी पहिल्या अपत्याला जन्माला घालतानाचा ट्रेंड दिसून येत आहे. खरे पाहता २६ ते ३२ हा वयोगट गर्भधारणेसाठी योग्य आहे. मात्र, वयाची पस्तिशी ओलांडल्यास महिलांना पीसीओडी, हार्मोन समस्या दिसून येतात. चाळिशीनंतर गर्भवती राहणे हे अधिक जिकरीचे बनते. त्यासाठी महिलांनी स्वतःला वेळ देणे गरजेचे आहे.- डॉ. समीप भुजबळ, स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.