Monsoon Health: पावसाळ्यात डेंग्यूच्या रुग्णात वाढ, लवकर बरे होण्यासाठी आहारात 'या' 5 गोष्टींचा समावेश करा

जर तुम्हाला डेंग्यू झाला असेल तर आहाराची योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या पुढील पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे लवकर बरे होण्यास मदत होईल.
पावसाळ्यात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे.

डेंग्यूच्या लवकर बरे होण्यासाठी आहारात नारळ पाणी, सुकामेवा, शेळीचे दूध, पपईची पाने आणि भाज्यांचा समावेश करावा.

या पदार्थांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि थकवा कमी होतो.

Best foods for dengue recovery during monsoon: डेंग्यू हा डासांमुळे होणारा विषाणूजन्य आजार आहे, जो एडिस डासांच्या चाव्यामुळे पसरतो. पावसाळ्यात डेंग्यूचे रुग्ण झपाट्याने वाढतात. देशाची राजधानी दिल्लीत डेंग्यूचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. दिल्लीत डेंग्यूचे रुग्ण ३५० च्या पुढे गेले आहेत. गेल्या आठवड्यात २४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. बहुतेक प्रकरणांमध्ये डेंग्यू घरीच बरा होतो. काही मोजक्याच रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. डेंग्यू झाल्यावर रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. तसेच, प्लेटलेट काउंट देखील कमी होतो. अशावेळी, औषधांसोबतच, तुमच्या आहाराची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत डॉक्टरांनी काय सांगितले आहे हे जाणून घेऊया.

