Monsoon Health: पावसाळ्यात डेंग्यूच्या रुग्णात वाढ, लवकर बरे होण्यासाठी आहारात 'या' 5 गोष्टींचा समावेश करा

पावसाळ्यात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. डेंग्यूच्या लवकर बरे होण्यासाठी आहारात नारळ पाणी, सुकामेवा, शेळीचे दूध, पपईची पाने आणि भाज्यांचा समावेश करावा. या पदार्थांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि थकवा कमी होतो..Best foods for dengue recovery during monsoon: डेंग्यू हा डासांमुळे होणारा विषाणूजन्य आजार आहे, जो एडिस डासांच्या चाव्यामुळे पसरतो. पावसाळ्यात डेंग्यूचे रुग्ण झपाट्याने वाढतात. देशाची राजधानी दिल्लीत डेंग्यूचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. दिल्लीत डेंग्यूचे रुग्ण ३५० च्या पुढे गेले आहेत. गेल्या आठवड्यात २४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. बहुतेक प्रकरणांमध्ये डेंग्यू घरीच बरा होतो. काही मोजक्याच रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. डेंग्यू झाल्यावर रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. तसेच, प्लेटलेट काउंट देखील कमी होतो. अशावेळी, औषधांसोबतच, तुमच्या आहाराची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत डॉक्टरांनी काय सांगितले आहे हे जाणून घेऊया. .नारळ पाणीनारळ पाणी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. डेंग्यूच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहारात नारळ पाणी नक्कीच समाविष्ट करावे. नारळ पाण्यात नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, जे पाण्याची कमतरता दूर करतात. नारळ पाणी प्यायल्याने शरीराला आवश्यक असलेले सर्व खनिजे मिळतात. त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा देखील दूर होतो. नारळ पाणी पिल्याने लवकर बरे होण्यास मदत होते. .सुकामेवाडेंग्यू झाल्यावर तुम्ही सुकामेवासेवन करू शकता. तुमच्या आहारात बदाम, अक्रोड आणि चिया बियांचा समावेश करू शकता. त्यामध्ये भरपूर जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात, ज्यामुळे शरीराला पुरेसे पोषक तत्व मिळतात. सुकामेवा आणि बियांचे सेवन केल्याने शरीरातील कमजोरी आणि थकवा देखील दूर होतो. तुम्ही दररोज सकाळी मूठभर भिजवलेले काजू खाऊ शकता..पपईची पानेडेंग्यू झाल्यास पपईची पाने खाण्याचा सल्लाही अनेक लोक देतात. डेंग्यूपासून लवकर बरे होण्यासाठी तुम्ही पपईची पाने देखील खाऊ शकता. पपईच्या पानांचा रस बनवून काही दिवस दररोज पिऊ शकता. पपईच्या पानांमध्ये पपेन आणि किमोपापेन नावाचे एंजाइम असतात, जे पचन सुधारतात. या पानांचा रस पिल्याने प्लेटलेट काउंट वाढण्यास देखील मदत होते..भाज्याडेंग्यूपासून लवकर बरे होण्यासाठी, तुमच्या आहारात भाज्यांचा समावेश करा. भाज्यांमध्ये जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात, जी शरीरासाठी खूप महत्वाची असतात. तुम्ही पालक, गाजर, ब्रोकोली सारख्या भाज्या खाऊ शकता. त्यामध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवते. .डेंग्यू झाल्यास आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा?डेंग्यूमधून लवकर बरे होण्यासाठी पपईच्या पानांचा रस, व्हिटॅमिन सी युक्त फळे (लिंबू, संत्री), नारळ पाणी, हळदीचे पाणी आणि हलके पचणारे पदार्थ जैसे की मूग डाळ खावेत..पावसाळ्यात डेंग्यूचा धोका का वाढतो? पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे डासांचे प्रजनन वाढते, ज्यामुळे डेंग्यूचा प्रसार जलद होतो..डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ उपयुक्त आहेत? पपईच्या पानांचा रस, किवी, भोपळ्याच्या बिया, आणि लोहयुक्त पदार्थ (पालक, बीटरूट) प्लेटलेट्स वाढवण्यास मदत करतात.