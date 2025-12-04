Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा

Deadly Diseases That Show No Signs At All: सध्या बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, वाढत ताण आणि इतर बदलत्या गोष्टींमुळे अनेक आजार सहज होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यातही आपल्याला काही आजार झाला असेल तर त्याची लक्षणं दिसतील अशा गैरसमजात असतात. पण तसं नाहीये. काही गंभीर आजार सुरुवातीची लक्षणं दाखवत नाहीत पण शरीराला आतून हानी पोहोचवतात. हृदय (Heart), फुफ्फुसं (Lungs), यकृत (Liver), मूत्रपिंड (Kidney) आणि ब्लड शुगर कंट्रोल करणारी सिस्टिम असे महत्त्वाचे अवयव हळूहळू खराब होतात आणि लोकांना कळतही नाही की त्यांना कोणता गंभीर आजार झाला आहे. .जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार असंसर्गजन्य आजार (NCDs) जगातील मृत्यूंचा सर्वात मोठा स्रोत आहेत. बऱ्याचवेळा हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग आणि श्वसनाचे आजार एखाद्या व्यक्तीला कोणताही त्रास होऊ न देता वर्षानुवर्षे शांततेत वाढतात आणि अचानक गंभीर परिणाम करतात. हे ‘सायलेंट किलर्स’ सुरुवातीला लक्षणं दाखवत नाहीत. त्यामुळे बचावासाठी नियमित आरोग्य तपासण्या, संतुलित आहार, व्यायाम आणि स्वस्थ जीवनशैली अतिशय गरजेची आहे.पुढे असेच पाच जीवघेणे आजार आणि त्यांच्यापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करायचे, ते टाळायचे कसे; यासाठी काही उपाय दिले आहेत..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.हायपरटेन्शन (Hypertension)उच्च रक्तदाबाला 'मूक घातक' असे म्हणतात कारण सुरुवातीला त्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. परंतु, रक्तवाहिन्यांवर सततचा ताण वाढत जातो आणि अखेरीस हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक किंवा मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका निर्माण होतो.कसे टाळावे?नियमित BP चेकअपमीठाचे प्रमाण कमी ठेवणेतणाव नियंत्रणनियमित व्यायामधूम्रपान, मद्यपान टाळणे.हृदयरोग (Heart Disease)जगभरातील सर्वात धोकादायक आजारांमध्ये हृदयविकार अग्रस्थानी आहे. कोरोनरी आर्टरी डिसीजसारख्या स्थिती सुरुवातीला कोणतीही ठोस लक्षणे दर्शवत नाहीत. रक्तवाहिन्या अरुंद होत जातात आणि अखेरीस हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोका वाढतो.कधी कधी सायलेंट हार्ट अटॅक होऊ शकतो, ज्यामध्ये छातीत वेदना नसतात. त्याऐवजी थकवा, सौम्य श्वास घेण्यास त्रास किंवा अस्वस्थता जाणवते, आणि व्यक्ती त्याकडे दुर्लक्ष करते.कसे टाळावे?कमी तेलकट, कमी मीठाचा आहारनियमित चालणे/व्यायामधूम्रपान आणि अल्कोहोलपासून दूर राहणेहार्ट चेकअप, कोलेस्टेरॉल व BP तपासणी.टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes)इन्सुलिन नीट कार्य न केल्यास रक्तातील साखर वाढते आणि टाइप 2 मधुमेह होतो. या रोगाची सुरुवात हळूहळू होते आणि बहुतेक वेळा कोणतीही ठरलेली लक्षणे दिसत नाहीत. अनेक वर्षांनी मूत्रपिंड, डोळे, नसा आणि हृदयावर गंभीर परिणाम दिसू लागतात.कसे टाळावे?साखर आणि अतिरिक्त कॅलरी टाळून संतुलित आहारनियमित चालणे/व्यायामवजन नियंत्रणब्लड शुगर व हेल्थ चेकअप.Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.फॅटी लिव्हर (Fatty Liver)यकृतामध्ये जास्त चरबी साठल्यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवते. या आजाराची सुरुवातीची अवस्था साधारणतः लक्षणांशिवाय असते. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास यकृतात सूज येऊ शकते, फायब्रोसिस होऊ शकतो आणि पुढे सिरोसिसपर्यंत स्थिती गंभीर होऊ शकते.कसे टाळावे?भाजीपाला, फळे, संपूर्ण धान्य आणि कमी तेलकट आहारनियमित व्यायामवजन नियंत्रणदरवर्षी लिव्हर फंक्शन टेस्ट.HIV/AIDSHIV सुरुवातीच्या अवस्थेत अनेकदा कोणतीही लक्षणं न दाखवता वाढतो. काही वेळा फ्लूसारखी सौम्य लक्षणं दिसू शकतात, पण त्याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात नाही. उशिरा निदान झाल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन AIDSची स्थिती निर्माण होऊ शकते.कसे टाळावे?सुरक्षित लैंगिक संबंधनियमित HIV चाचणीपॉझिटिव्ह असल्यास त्वरित ART सुरू करणेवेळोवेळी आरोग्य तपासणी.Blood Sugar Danger Signs: नोर्मल रिपोर्ट्स असले तरी शुगर लेव्हल ‘Out of Control’? 'ही' 5 लक्षणं ओळखा आणि गंभीर परिणाम टाळा!.हे आजार शांतपणे वाढतात, त्यामुळे आजच काळजी घ्यायला सुरुवात करणं गरजेच आहे. आरोग्य तपासण्या, संतुलित आहार, योग्य व्यायाम आणि जोखमींची जागरूकता यामुळे हे सायलेंट किलर्स थोपवता येऊ शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.