आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : पर्यावरण आणि मुले

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञआयक्यूएअर’ या स्विस हवा गुणवत्ता तंत्रज्ञान कंपनीने प्रसिद्ध केलेला आठवा ‘जागतिक हवा गुणवत्ता अहवाल’, नुकताच प्रकाशित झाला. प्रदूषणाचा सर्वाधिक घातक परिणाम लहान मुलांवर होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वाढत्या आधुनिकीकरणामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि अनुषंगिक समस्या, हे जगाला भेडसावणारे कळीचे प्रश्न बनले आहेत. दिवसेंदिवस जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. प्रचंड प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड, वाढते औद्योगिकीकरण, वाहनांची वाढती संख्या, वातावरणातील उष्णता शोषक वायूच्या प्रमाणात झालेली घट ही उष्णतावाढीची काही कारणे. हवेचे प्रदूषण वाढत चालले आहे. पक्षी, प्राणी व वनस्पतीच्या विविध जाती कमी होत आहेत. सर्वत्र भीषण पाणीटंचाई आहे..गेल्या सुमारे ७५ वर्षांत मानवाने ८५ हजारांहून अधिक कृत्रिम रसायने विकसित केली. आज या रसायनांचा वापर कपड्यांपासून खेळण्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी करण्यात येतो. त्यांचे अनिष्ट परिणाम लहान मुलांच्या आरोग्यावर होतात. लहान मुले प्रौढांच्या तुलनेत अधिक पाणी पितात, अन्नसेवन करतात, मुलांना मोठ्यांच्या तुलनेत हवा श्वासावाटे अधिक लागते. त्यांचे चयापचय अपरिपक्व असते. त्यांची वाढ होत असते आणि विकास होणे चालू असते. यामुळेच त्यांना या रसायनांचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. हवेच्या प्रदूषणामुळे मुलात बालदमा व श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. हवेच्या प्रदूषकात प्रामुख्याने फायटोकेमिकलऑक्सिडेंट्स (ओझोन), फाईनपार्टीक्युलेट्स, सल्फर ऑक्साइड आणि कार्बन मोनोक्साईडचा अंतर्भाव आहे. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनातून ही प्रदूषके निर्माण होतात. जगभर प्रामुख्याने स्वयंचलित वाहनामुळे सर्वाधिक हवेचे प्रदूषण होते. आजही बऱ्याच कुटुंबात विशेषत: ग्रामीण भागात चुलींवर स्वयंपाकासाठी लाकडाचा व कोळश्यांचा उपयोग करण्यात येतो. त्या धुरामुळे घरातल्या मुलांना दमा व श्वसनाचे विकार होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, जगभर श्वसनविकारामुळे पाच वर्षाखालील सुमारे वीस लाख मुले मरण पावतात. त्यापैकी ५० टक्के मृत्यू हे घरात निर्माण होणाऱ्या धुराच्या प्रदूषणामुळे होतात..धूम्रपान करणाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष फटका लहान मुलाना बसतो. ते पॅसिव्ह स्मोकिंगचे शिकार बनतात. धूम्रपान करणाऱ्या गर्भवतीच्या पोटी जन्मणाऱ्या बाळाचे वजन हे धूम्रपान न करणाऱ्या मातेला होणाऱ्या बाळाच्या वजनाच्या १० टक्के इतके कमी असते. पालक धूम्रपान करत असतील तर बाळाला अचानक मृत्यू ओढवण्याचाही धोका असतो..फळे व पालेभाज्याचा कीटकांपासून बचाव करण्यासाठी कीटकनाशकांचा (ऑरगॅनोफाॅस्फेट व कार्बामेट) वापर करण्यात येतो. अशा प्रदूषित फळे व भाज्यांच्या अतिरेकी वापरण्याचा मुलांच्या आरोग्यावर (मेंदूवर) अनिष्ट परिणाम होतो. अशा मुलांत, लाळ गाळण्याचे वाढते प्रमाण, पोट दुखणे, उलट्या, जुलाब ही लक्षणे आढळतात. गंभीर प्रकारच्या विषबाधेत हृदयाच्या गतीत अनियमितता, बेशुद्धपणा व मृत्यू ओढवतो. यावर उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे. शिसे, मर्क्युरी, अर्सेनिक व कॅडमियम या धातूंपैकी शिसे विषबाधा होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भिंतीच्या पेंटमध्ये, धूळ, माती, हर्बल मेडिसिन, सौंदर्यप्रसाधनांत (काजळ, सुरमाक इत्यादी) खेळण्यात शिसे असते. त्याचा परिणाम मेंदूवर होतो. पाळीव किंवा भटकी कुत्री चावण्याचे प्रमाण आपल्याकडे जास्त आहे. पिसाळलेला कुत्रा चावल्याने रेबीज रोग होतो. त्याबरोबरच मांजर, उंदीर, चिचुंद्री, घुस, याच्या चावण्याने अनेक गुंतागुंती उद्भवतात. साप व विंचू चावण्याने मरण येऊ शकते व आपल्याकडे त्याचे प्रमाण अधिक आहे..पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे परिणाम मुलाच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करत असतात. हे आता कुठेतरी थांबवायला हवे. त्यासाठी निसर्ग वाचविण्याचा व पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा निर्धार आपण सर्वांनी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण रक्षणाचे महत्व या जनरेशन नेक्स्टच्या मनावर बिंबवण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.