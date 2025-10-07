Toxic Cough Syrup: पेंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलचा खोकल्याच्या औषधात वापर? १४ हुन अधिक मुलांचा मृत्यू

Children Deaths Due To Cough Syrup: मध्यप्रदेशातील छिंदवाड्यात विषारी कफ सिरप पिल्यामुळे जवळपास १४ मुलांचा मृत्यू झाले आहे. यामुळे औषध नियंत्रण व्यवस्थेतील काळाबाजार समोर आला आहे. .भोपाळहून केवळ ६ तासांच्या अंतरावरघडलेल्या या दुर्देवी घटनेनंतर पीडित कुटूंबाना भेटण्यासाठी सरकारला ३३ दिवस लागले. तसेच तपासात समोर आले की सिरपमध्ये फार्मा-ग्रेडऐवजी इंडस्ट्रियल-ग्रेड प्रोपिलीन ग्लायकॉल वापरला गेला होता, ज्यात ४८ % पेक्षा जास्त प्रमाणावर विषारी DEG आढळले तर या घटकाची मर्यादा ही ०.१% असावी लागते..MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.अफसाना यांच्या आयुष्यात ही घटना कायमची जखम बनून राहणार आहे. आपल्या मुलाचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करायचा विचार केला होता. त्याआधीच चुकीच्या औषधामुळे त्याचा जीव गेला. छिंदवाड्यात दिल्या गेलेल्या विषारी कफ सिरपमुळे उसैदसह अनेक बालकांचा मृत्यू झाला. गेल्या ४० दिवसात एका सिरपमुळे १४ निरागस मुलांचे प्राण गेले आणि त्यांचे कुटूंबीय रोज वेदना नव्याने अनुभवत आहेत. ही एक खूप मोठी घटना आहे.मुलाच्या उपचारांसाठी ऑटो विकलंउसैदचं वय अवघं ३ वर्षे ११ महिने होतं. विषारी कफ सिरपमुळे त्याच्या मूत्रपिंडाने काम करणं बंद केलं आणि त्याला तातडीने उपचाराची गरज होती. पण उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने, उसैदच्या वडिलांना शेवटी आपला रोजीरोटीचा आधार असलेला ऑटो विकावा लागला. उसैदप्रमाणेच अदनान नावाचा पाच वर्षांचा मुलगाही या घटनेचा बळी ठरला. त्याच्या आजोबांनी हताशपणे नातवाच्या शेवटच्या वाढदिवसाचे फोटो दाखवत आपला दुःखद अनुभव सांगितला. दोघेही त्या दुर्दैवी मुलांपैकी होते, ज्यांनी केवळ एका चुकीच्या कफ सिरपमुळे आपले प्राण गमावले..CBSE बोर्डाने 2026 परीक्षांसाठी LOC पोर्टल पुन्हा सुरू; नोंदणीची अंतिम मुदत ११ ऑक्टोबर.यात दोष कोणाचा?अनेक डॉक्टरांनी हा सिरप लिहून दिला होता. म्हणून काही डॉक्टरांवर कारवाई झाली आणि ते सध्या त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात घेतलं आहे. पण खरंच डॉक्टरच जबाबदार आहेत का? त्यांनी तर बाजारात अधिकृतपणे उपलब्ध असलेली औषध लिहून दिली? ही औषध सरकारच्या तपासणीनंतर विक्रीसाठी परवानगी मिळते. मग ह्यात जबाबदार कोण? डॉक्टर की सरकार असा प्रश्न उपलब्ध होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.