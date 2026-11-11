प्रदूषण अन् बदलत्या हवामानामुळे घसा खवखवतोय? खोकला-सर्दी पळवून लावा; 'हे' ४ घरगुती काढे बनवून प्या..आजीने सांगितलेले रामबाण उपाय!

4 Ayurvedic Kadha Recipes to Boost Immunity: जसजसा हवामानात बदल होतो, तसतसा सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवण्याच्या समस्या सामान्यतः प्रत्येकालाच जाणवू लागतात. पण, सद्यस्थितीत हवेतील वाढते प्रदूषण (Smog) या त्रासात आणखी भर घालत आहे. बाहेरील विषारी हवा आणि हवेतील धूलिकणांमुळे श्वसनाचे आजार आणि घशाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अशा वेळी महागडे औषधोपचार करण्याऐवजी आपल्या स्वयंपाकघरातील मसाल्यांपासून तयार केलेले आजीच्या काळातील घरगुती काढे अत्यंत गुणकारी ठरू शकतात.रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून घशाला त्वरित आराम मिळवून देणारे हे प्रभावी काढे कसे तयार करावेत, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया- .तुळशीचा पारंपरिक काढासर्दी आणि घशाच्या खवखवीवर तुळशीचा काढा हा सर्वात जुना आणि खात्रीशीर उपाय मानला जातो.साहित्य: ७ ते ८ तुळशीची पाने, १ इंच किसलेले आले, ५ ते ६ काळी मिरी, १ छोटा गुळाचा तुकडा आणि अर्धा लिंबू.बनवण्याची पद्धत: एका भांड्यात पाणी उकळण्यासाठी ठेवा. त्यात लिंबाचा रस वगळून इतर सर्व साहित्य टाका. मंद आचेवर ५ ते ६ मिनिटे पाणी चांगले उकळून घ्या. त्यानंतर काढा कोमट झाल्यावर त्यात लिंबाचा रस पिळून त्याचे सेवन करा..AI cough test for TB: खोकल्याच्या आवाजातून कळणार टीबीचा धोका? राजस्थानमध्ये AIच्या मदतीने नवा प्रयोग.ज्येष्ठमधाचा गुणकारी काढाघशाची खवखव दूर करण्यासाठी ज्येष्ठमध अत्यंत प्रभावी ठरते.साहित्य: पाव चमचा ज्येष्ठमध पावडर, १ चिमूट दालचीनी, २ चिमूट काळी मिरी, ५ ते ६ तुळशीची पाने, १ कप पाणी आणि चवीनुसार मध.बनवण्याची पद्धत: एका भांड्यात १ कप पाणी घेऊन त्यात ज्येष्ठमध पावडर, दालचीनी, काळी मिरी आणि तुळशीची पाने घाला. पाणी आटून अर्धे होईपर्यंत मंद आचेवर उकळू द्या. काढा हलका थंड झाल्यावर दिवसातून दोनदा याचे सेवन करा. (विशेष टीप: ज्येष्ठमधाचा वापर मर्यादित प्रमाणातच करावा.).आल्याचा झटपट काढाआले शरीराला उष्णता देऊन छातीतील कफ बाहेर काढण्यास मदत करते.साहित्य: १ इंच किसलेले आले, २ ते ३ लवंगा आणि १ चमचा मध.बनवण्याची पद्धत: एका भांड्यात दीड कप पाणी घेऊन त्यात ठेचलेले आले आणि लवंगा टाका. मिश्रण चांगले उकळल्यानंतर गाळून घ्या. त्यानंतर त्यात १ चमचा मध मिसळून त्याचे सेवन करा.लवंग आणि दालचीनीचा काढाहा काढा घसा मोकळा करण्यासाठी आणि कफ साफ करण्यासाठी उपयुक्त आहे.साहित्य: ३ ते ४ लवंगा, १ विलायची, अर्धा चमचा दालचीनी पावडर, १ चिमूट काळी मिरी आणि १ चमचा मध.बनवण्याची पद्धत: १ कप पाण्यात वरील सर्व साहित्य एकत्र करून पाणी आटून अर्धे होईपर्यंत उकळा. त्यानंतर पाणी कपमध्ये गाळून घ्या आणि हलके थंड झाल्यावर त्यात मध किंवा लिंबाचा रस मिसळून हळूहळू प्या..Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.