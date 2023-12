Traditional Medicine: विष उतरवणाऱ्या, निखळलेली हाडं बसवणाऱ्यांना मिळणार अधिकृत परवाना; केंद्र निर्णय घेण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली : भारतात पदवीशिवाय आणि वैद्यकीय मान्यतेशिवाय औषधोपचार आणि शस्त्रक्रिया करत असलेल्यांचे अनेक प्रकार अधुनमधून समोर येत असतात, याद्वारे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केला जातो. पण आता केंद्र सरकार यासंदर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

त्यानुसार, आता साप-विंचवाचं विष उतरवणारे, कावीळ उतरवणारे आणि निळखलेले सांधे बसवणे, असे पारंपारिक उपचार करणाऱ्या व्यक्तींना सरकारकडून अधिकृत परवाने देण्यात येणार आहेत. (Traditional Medicine those who remove poisons fix dislocated bones will get an official license Center planning)