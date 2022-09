Turmeric: या 5 आजारांनी ग्रस्त लोकांसाठी हळद आहे 'घातक'

Turmeric: हळद हा एक असा मसालाचा प्रकार आहे ज्याचा वापर आहारामध्ये तर होतोच पण अनेक आजारांमध्ये उपचार म्हणून सुद्धा हळदीचा वापर केला जातो. हळदीमध्ये असणारे करक्यूमिन नावाचे तत्व त्याला पिवळा रंग प्रदान करते आणि हेच तत्व हळदीची सगळ्यात मोठी ताकद सुद्धा आहे. हळदीचा वापर आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीमध्ये अगदी जुन्या काळापासून केला जात आहे आणि आज सुद्धा भारतातील कित्येक घरांमध्ये विविध उपायांसाठी हळदीचा वापर केला जातो.

हळदीमध्ये असणाऱ्या पोषक तत्वांबाबत बोलायचे झाले तर यामध्ये अँटीऑक्सिडंड, अँटी-व्हायरल, अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-फंगल, अँटी-कार्सिनोजेनिक, अँटी-म्यूटाजेनिक आणि अँटी-इंन्फ्लमेट्री अशा गुणधर्मांचे भांडार आढळते. याच गुणधर्मांमुळे विविध समस्यांवर लढण्यासाठी हळद मदत करते. हळद त्या मोजक्याच मसाल्यांपैकी एक आहे ज्यात हे सर्व गुणधर्म आढळतात. म्हणूनच हळदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

आयुर्वेदात हळदीचा उपयोग कसा केला आहे ?

हा मसाला भारत आणि चीनमध्ये हजार वर्षांपूर्वी वापरला जात असल्याचे मानले जाते. काही पौराणिक कथा असेही सांगतात की ते सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी हळदीचा वापर केला गेला होते. याचा उपयोग आयुर्वेदात प्राचीन काळापासून केला जात आहे.

आता बघू या हळदीचे नेमके कोणते तोटे आहेत?

हळदीचे खुप सारे लाभ नक्कीच आहेत. पण ही गोष्ट तुम्हाला सुद्धा माहित आहे की प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात.

एक चांगली आणि एक वाईट बाजू! तशीच हळदीची सुद्धा एक वाईट बाजू आहे. तुम्ही एका मर्यादित प्रमाणात उपयोग केला तर नक्कीच हळद ही लाभदायक आहे. पण अति प्रमाणात वापर केला तर त्याचे तोटेसुद्धा तुम्हाला भोगावे लागू शकतातच.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्वच प्रकारच्या व्यक्तींना हळद पचत नाही. अनेकांसाठी ती धोकादायक ठरू शकते.

