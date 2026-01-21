आरोग्य

Success Story: यकृत बाहेर काढून कर्करोगावर मात! दोनवर्षीय मुलीला जीवदान; देशातील पहिलीच शस्त्रक्रिया

Liver Cancer Surgery Success Story: दोन वर्षांच्या मुलीची भारतातील पहिली यकृत कर्करोग शस्त्रक्रियेने जीवन वाचवले.
Pediatric Surgery Success Story

Two-Year-Old Girl Survives India’s First Pediatric Liver Cancer Surgery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Pediatric Liver Cancer Surgery India: दोन वर्षांच्या मुलीच्या शरीरातील कर्करोगाचा भाग काढण्यासाठी साडेचार तासांसाठी यकृत बाहेर ठेवण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा यकृत प्रत्यारोपित करून मुलीला जीवदान दिले. देशाच्या इतिहासात प्रथमच ही शस्त्रक्रिया परळच्या वाडिया रुग्णालयात यशस्वी पार पडली.

