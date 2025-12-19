आरोग्य

Types Of Headaches: एक-दोन नाही तर पाच प्रकारची असते डोकेदुखी, जाणून घ्या कशामुळे होतात?

Headache Awareness: आपण डोकेदुखी एक किंवा दोन प्रकारची मानतो तर अनेक लोक ती फक्त एकाच प्रकारची मानतात. , तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की एक किंवा दोन नाही तर पाच प्रकारची असतात.
Headache Awareness

Five types of headaches

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Different types of headaches and their causes: आजकाल डोकेदुखी ही एक सामान्य गोष्ट आहे. काही लोकांना वर्षातून एकदा तर काहींना आठवड्यातून एकदा डोकेदुखीचा त्रास होतो. पण प्रत्येक डोकेदुखी सारखी नसते. कधीकधी ती सौम्य दाबासारखी वाटते, कधीकधी ती तीव्र मायग्रेन असते. डोकेदुखीचा प्रकार हा एक साधा ताण डोकेदुखी आहे की एखाद्या अंतर्निहित समस्येचे लक्षण आहे हे दर्शवू शकतो. म्हणून, डोकेदुखी समजून घेणे गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
Headache
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com