Types Of Headaches: एक-दोन नाही तर पाच प्रकारची असते डोकेदुखी, जाणून घ्या कशामुळे होतात?

Different types of headaches and their causes: आजकाल डोकेदुखी ही एक सामान्य गोष्ट आहे. काही लोकांना वर्षातून एकदा तर काहींना आठवड्यातून एकदा डोकेदुखीचा त्रास होतो. पण प्रत्येक डोकेदुखी सारखी नसते. कधीकधी ती सौम्य दाबासारखी वाटते, कधीकधी ती तीव्र मायग्रेन असते. डोकेदुखीचा प्रकार हा एक साधा ताण डोकेदुखी आहे की एखाद्या अंतर्निहित समस्येचे लक्षण आहे हे दर्शवू शकतो. म्हणून, डोकेदुखी समजून घेणे गरजेचे आहे. .तणावग्रस्त डोकेदुखी म्हणजे डोक्याच्या पुढच्या भागात, कानाच्या कोपऱ्यात किंवा मानेच्या मागच्या बाजूला घट्टपणा जाणवणे, जणू काही डोक्याभोवती पट्टी बांधलेली असते. ही वेदना सौम्य ते मध्यम असते आणि डोक्याच्या दोन्ही बाजूंना होते. ही वेदना मान कडक होणे आणि टाळूची संवेदनशीलता सोबत असू शकते. परंतु मळमळ किंवा हलकेपणा सोबत नसते. हे अनेकदा ताण, चुकीची स्थिती, स्क्रीनवर वेळ घालवणे आणि जेवण वगळणे यामुळे होते. .मायग्रेनमध्ये डोक्याच्या एका बाजूला तीव्र, धडधडणारे वेदना होतात. जे 4 तासांपासून 72 तासांपर्यंत राहू शकतात. त्यांच्यासोबत मळमळ, उलट्या आणि प्रकाश, आवाज आणि वासाची संवेदनशीलता देखील असू शकते. काही लोकांना वेदना होण्यापूर्वी चमकणारे दिवे, कर्कश रेषा किंवा हात सुन्न होणे असे अनुभव येतात. हार्मोनल बदल, चॉकलेट किंवा चीजसारखे पदार्थ, झोपेचा अभाव, हवामान आणि ताण यामुळे मायग्रेन होऊ शकतो. .क्लस्टर डोकेदुखी अचानक सुरू होते आणि डोळ्याजवळ किंवा टेंपलजवळ तीव्र, जळजळ वेदना होतात. ही वेदना 15 मिनिटांपासून ते 3 तासांपर्यंत टिकू शकते. या काळात, डोळ्यांतून पाणी येणे, नाक वाहणे किंवा बंद होणे आणि पापण्या वाकणे हे अनेकदा दिसून येते. ते दिवसातून अनेक वेळा होऊ शकतात आणि आठवडे टिकतात. 30 वर्षांच्या पुरुषांमध्ये हे सर्वात सामान्य आहे..सायनस डोकेदुखीमुळे गालावर, कपाळावर किंवा नाकाच्या हाडाजवळ खोल वेदना होतात. वाकल्यावर त्या अधिकच तीव्र होतात. त्यांच्यासोबत नाकाचा जाड श्लेष्मा, चेहऱ्यावर दाब आणि ताप देखील असू शकतो. बऱ्याचदा याला सर्दी किंवा अॅलर्जी समजले जाते. सकाळी वेदना अधिक तीव्र होतात आणि दिवसा कमी होतात..थंडरक्लैप होणारी डोकेदुखी अचानक आणि तीव्र असते. वेदना काही सेकंदातच वाढतात आणि एक तास किंवा त्याहून अधिक काळ टिकू शकतात. हे मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव, शिरा फुटणे किंवा उच्च रक्तदाब दर्शवू शकते. त्यासोबत मान ताठ होणे आणि गोंधळ देखील असू शकतो. ही वैद्यकीय आणीबाणी मानली जाते. .प्रत्येक डोकेदुखीकडे दुर्लक्ष करणे ही चांगली गोष्ट नाही. जर डोकेदुखी वारंवार, तीव्र किंवा नवीन लक्षणांसह असेल तर वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.