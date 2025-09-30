बॅरियाट्रिक सर्जरी : समज आणि गैरसमज

रमेश, वय ४२ वर्षे, ऑफिसमध्ये काम करणारा. अनेक वर्षे त्याचे वजन वाढत गेले आणि शेवटी ११५ किलोवर पोहोचले. त्याचा बीएमआय (BMI) ३८ होता. वजनाबरोबरच त्रास वाढू लागला. गेल्या मागील ७ वर्षांपासून टाइप २ मधुमेह, रक्तदाब, झोपेत श्वास अडखळणे (स्लीप ॲपनिया) यांचा त्रास वाढवा.रमेशने आहार कमी करणे, रोज चालणे, व्यायामशाळा असे अनेक प्रयत्न केले; वजन काही कमी झाले नाही. मधुमेहही नियंत्रणात नव्हता. तीन गोळ्या + रोज इन्सुलिन असूनही त्याचा HbA1c (सरासरी साखर) ९ टक्के होता. ऊर्जा कमी झाली, आत्मविश्वास ढासळला..डॉक्टरांनी त्याला बॅरियाट्रिक सर्जरी सुचवली. रमेशने स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी केली. ऑपरेशन झाल्यानंतर फक्त एका आठवड्यात त्याची साखर इतकी सुधारली, की इन्सुलिन बंद झाले. तीन महिन्यांत २२ किलो वजन कमी झाले, HbA1c ५.८ टक्के झाला आणि औषधे लागेनाशी झाली.दोन वर्षांनंतर रमेश अजूनही ८२ किलोवर स्थिर आहे. तो सकाळी मुलासोबत धावतो, हसत म्हणतो, ‘या शस्त्रक्रियेमुळे मला पुन्हा आयुष्य मिळाले.’रमेशची गोष्ट एकट्याची नाही. हजारो रुग्ण असेच अनुभव घेत आहेत. ही शस्त्रक्रिया फक्त वजन कमी करण्यासाठी नाही तर मधुमेह आणि इतर आजार उलटवण्यासाठी आहे..बॅरियाट्रिक सर्जरी म्हणजे काय?बॅरियाट्रिक सर्जरी म्हणजे वजन जास्त असलेल्या (स्थूलतेने त्रस्त) रुग्णांवर केली जाणारी विशेष शस्त्रक्रिया. हिला ‘मेटाबॉलिक सर्जरी’ असेही म्हणतात- कारण ती फक्त वजन कमी करत नाही तर शरीराचे चयापचय (metabolism) सुधारते.ती दोन मुख्य मार्गांनी काम करते :१) पोटाचा आकार कमी होतो. थोडं खाल्लं तरी पोट भरल्यासारखं वाटतं.२) पचनतंत्र व हार्मोन्समध्ये बदल होतो, ज्यामुळे शरीर साखर व चरबी वेगळ्या प्रकारे वापरते..आहार आणि व्यायाम पुरेसे का ठरत नाहीत?काही लोक फक्त योग्य आहार व व्यायाम करून वजन कमी करू शकतात; पण ज्यांना गंभीर स्थूलता असते त्यांच्यात शरीराची ‘बॅलन्स सिस्टिम’ बिघडलेली असते. भूक वाढवणारे हार्मोन्स जास्त असतात. चरबी साठवण्याची प्रवृत्ती वाढलेली असते. वजन कमी झालं तरी परत झपाट्याने वाढतं. म्हणून अशा रुग्णांसाठी सर्जरी हा वैज्ञानिक व परिणामकारक उपाय ठरतो..बॅरियाट्रिक सर्जरीचे प्रकारस्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी (Sleeve Gastrectomy)पोटाचा ७०–८०% भाग काढला जातो.पोट अरुंद होतं.घ्रेलिन नावाचं भूक वाढवणारं हार्मोन कमी होतं.सध्या सर्वाधिक केली जाणारी पद्धत. .गॅस्ट्रिक बायपास (Roux-en-Y Gastric Bypass – RYGB)छोटं पोट तयार करून ते थेट लहान आतड्याला जोडतात.अन्न पोट व वरच्या आतड्यातून न जाता पुढच्या भागात जातं.त्यामुळे कॅलरी कमी शोषल्या जातात आणि हार्मोन्स सुधारतात.मधुमेहावर खूप प्रभावी. .मिनी गॅस्ट्रिक बायपास (One-Anastomosis Gastric Bypass)गॅस्ट्रिक बायपासची सोपी आवृत्ती.वजन कमी व साखर सुधारण्यास प्रभावी.काहींमध्ये पित्ताचा उलटा प्रवाह (bile reflux) होऊ शकतो.ड्युओडेनल स्विच (BPD-DS)स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी + आतड्याचा मोठा भाग वळवला जातो.सर्वाधिक वजन कमी होते, मधुमेहही पटकन सुधारतो.मात्र व्हिटॅमिन व खनिजांची कमतरता होण्याचा धोका जास्त. .कोण करू शकतो ही सर्जरी?BMI ४० असेल तर.BMI ३५–३९.९ आणि सोबत मधुमेह, रक्तदाब, फॅटी लिव्हर, सांध्यांचा त्रास, स्लीप ॲपनिया असे आजार असतील तर.BMI ३०–३४.९ असूनही मधुमेह औषधांनी नियंत्रणात येत नसेल तर काही वेळा शिफारस केली जाते.वय, आरोग्यस्थिती व रुग्णाचा आयुष्यभर शिस्त पाळण्याचा निर्धार याकडेही लक्ष दिले जाते.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.