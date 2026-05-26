आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : मुलांमधील स्वमग्नता

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञऑटिझम ही एक डेव्हलपमेंटल डिसॉर्डर असून या समस्येने ग्रासलेल्या मुलांना इतरांशी संवाद साधता येत नाही. त्यांच्यात वर्तन समस्या असतात. एखादी गोष्ट वारंवार करणे, विशिष्ट हातवारे करणे आणि स्वतःच्या विश्वात मग्न असणे, ही काही ऑटिझमची लक्षणे आहेत. हा विकार नेमका कशामुळे होतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ऑटिझम ही वर्तणुकीची अवघड समस्या असली, तरी अलीकडे उपचारात झालेली प्रगती दिलासादायक आहे..या विकाराबद्दल डाॅक्टरांमध्येच अनभिज्ञता आहे. मेंदूच्या असाधारण कार्यामुळे होणारी ती एक विकृती आहे. चेतासंस्थेच्या विकासातील हा दोष लहानपणीच दिसून येतो. मुलाला ऑटिझमची निदान होणे, हा कुटुंबासाठी एक अवघड क्षण असतो. अशा मुलांकडे खूप लक्ष द्यावे लागते आणि काळजीही घ्यावी लागते. सुदैवाने सध्या उपलब्ध असलेल्या उपचारांनी अशा मुलांचा शैक्षणिक आणि सामजिक प्रगतीत कमालीची सुधारणा होत दिसून येत आहे. लवकर उपचार सुरू केले तर ते यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते..लक्षणेप्रत्येक 'ऑटिझम'ग्रस्त मूल वेगळे असते. काही मुलांत लक्षणे तीव्र असतात, तर काही मुलांत ती सौम्य असतात. जन्मानंतर मुलाच्या पहिल्या वर्षात मुलांच्या वर्तणुकीवरुन पालकांना संशय यायला लागतो. ऑटिझमची लक्षणे खालीलप्रमाणे असतात..भाषा आणि सामाजिक विकास मंदावणे : मूल लाजाळू, अबोल आणि शांत असते, जणू ते एका वेगळ्या विश्वात मग्न असते. तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बघत नाही अथवा तुम्ही त्याला नावाने बोलावले तरीही ते प्रतिसाद देत नाही. सुरुवातीला तुम्हाला त्याला ऐकण्याची समस्या आहे की काय, असा प्रश्न पडेल. याबरोबरच मूल विकासाचे अपेक्षित टप्पे गाठत नाही. उदाहरणार्थ, मूल एक वर्षाचे झाले तरीही एखाद्या वस्तूकडे बोट दाखवत लक्ष वेधत नाही, बोलत नाही.वर्तन समस्या : चालताना मागे-पुढे डगमगतो. खेळण्याशी न खेळता खेळण्याचे ढोंग करतो. त्याच्या वर्तनात समस्या असते आणि त्यांच्या नित्यक्रमात बदल झालेला त्यांना आवडत नाही. अशी मुले आपल्याच विश्वात दंग असतात.बौद्धिक समस्या : काही मुलांची बौद्धिक क्षमता कमी असते; पण हे ठरवणे अवघड आहे कारण त्यांना नीट बोलता येत नसल्याने त्यांची खरी बुद्धिमत्ता आजमावता येत नाही..'ऑटिझम''ग्रस्त मुले प्रामुख्याने आपले विचार नीट व्यक्त करू शकत नाहीत. दुसऱ्याचे बोलणे समजून घेणे आणि त्याला नीट उत्तर देणे, या मुलांना जमत नाही. त्यामुळे या मुलांचे इतरांशी नाते जडत नाही. साध्या शाळेत शिक्षण घेणे, त्यामुळे त्यांना अवघड जाते. अशी मुले शिकताना एखाद्या लहानशा गोष्टीवर फोकस करतील; पण मोठे चित्र विसरतील. लहान मेंदूचा विकास आणि त्या मुलांच्या सामाजिक सुसंवाद साधण्याच्या कृतीवरून या आजाराची लक्षणे ठरतात.मेंदूतील रासायनिक परिणाम अन् मुलांची देहबोली, यातून या रोगांची तीव्रता ठरविली जाते. ही मुले काही ठरावीक आवाज तोंडाने काढतात, इतरांना त्रासदायक ठरेल ऐवढ्या जोराने ओरडतात. वेगळ्या वासाने, अचानक प्रकाशात कमी - जास्तपणा झाल्यास किंवा तापमानात वाढ झाल्यास ही मुले आपला राग व्यक्त करतात. बोलताना तेच शब्द पुनःपुन्हा सांगतात (इकोलालीया).त्याच्या शरीराची वाढ नीट होते, क्वचितप्रसंगी तर त्यांचा बुद्ध्यंक साधारण मुलांपेक्षा जास्त असू शकतो, तर कधी तो मतिमंद मुलांइतका कमीही असतो.(क्रमशः).