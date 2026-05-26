जीवनमान-जीवनभान : संजीवनी देणारी ‘सीपीआर’ पद्धत

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी काही दिवसांपूर्वी घडलेली एक घटना माझ्या मनावर खोलवर परिणाम करून गेली. आमच्या ओळखीतील एका गृहस्थांना बाजारात गेले असताना अचानक कार्डियाक अरेस्ट आला. त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले; परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. कमी-अधिक फरकाने अशा घटना तुम्हीही ऐकल्या असतील, वाईटही वाटले असेल आणि काही दिवसांनी त्या विस्मरणातही गेल्या असतील..रस्त्यावर, कार्यालयात, व्यायाम करताना किंवा अगदी घरातही एखादी व्यक्ती अचानक कोसळल्याचे तुम्ही कधी पाहिले आहे का? अशा वेळी घाबरून किंवा गोंधळून न जाता योग्य तो प्रयत्न केला, तर त्या व्यक्तीचा जीव वाचणे शक्य असते..हार्ट अटॅक विरुद्ध कार्डियाक अरेस्टबऱ्याच लोकांना हे दोन्ही सारखेच वाटतात; पण त्यात महत्त्वाचा फरक आहे. हार्ट ॲटॅकमध्ये हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा कमी किंवा बंद होतो. रुग्णाला छातीत वेदना, घाम येणे, अस्वस्थता अशी लक्षणे दिसू शकतात. वेळेवर उपचार मिळाले तर रुग्ण वाचण्याची शक्यता जास्त असते.मात्र, कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे हृदय अचानक बंद पडणे. व्यक्ती अचानक बेशुद्ध पडते, श्वास थांबू शकतो आणि शरीरातील रक्तपुरवठा बंद होतो. अशा वेळी प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो. काही मिनिटांत योग्य मदत न मिळाल्यास मेंदू आणि इतर अवयव निकामी होऊ शकतात..सीपीआर म्हणजे काय?एखाद्याला कार्डियाक अरेस्ट कुठेही होऊ शकतो - घरात, ऑफिसमध्ये, बसमध्ये, हॉटेलमध्ये किंवा बाजारात. अशा वेळी रुग्णवाहिका किंवा डॉक्टर येईपर्यंत सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) तात्पुरते रक्ताभिसरण सुरू ठेवण्यास मदत करतो आणि जिवंत राहण्याची शक्यता वाढते.दुर्दैवाने, अनेकांना सीपीआर म्हणजे काय, कधी करायचे आणि कसे करायचे याची माहिती नसते. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांना आपत्कालीन प्रसंगी नक्की काय करावे याची स्पष्ट माहिती नव्हती..सीपीआरची सोपी पद्धत(Hands-only CPR)व्यक्तीला हाक मारा किंवा हलके हलवून प्रतिसाद येतो का ते पाहा.श्वासोच्छ्वास होत नसल्याचा संशय असल्यास तातडीने मदत मागा आणि रुग्णवाहिका बोलवा.व्यक्तीला सपाट जागेवर झोपवा.छातीच्या मध्यभागी एक हात ठेवून त्यावर दुसरा हात ठेवा.हात सरळ ठेवून जोरकस आणि वेगाने छाती दाबा - साधारण प्रति मिनिट १००–१२० दाब. प्रत्येक दाबासोबत छाती सुमारे ५-६ सेंटिमीटर खाली जाईल इतका दाब द्या.मदत येईपर्यंत किंवा व्यक्ती हालचाल/श्वास घेऊ लागेपर्यंत दाब देत राहा.जवळ Automated External Defibrillator (AED) उपलब्ध असल्यास आणि त्याचा वापर माहीत असल्यास त्याच्या सूचनांनुसार वापर करा. अन्यथा मदत येईपर्यंत सीपीआर सुरू ठेवा.'मी डॉक्टर नाही', 'चुकले तर?' अशी भीती अनेकांच्या मनात असते; पण काहीही न करण्यापेक्षा मदतीचा प्रयत्न अधिक महत्त्वाचा असतो..दुर्दैवाने सीपीआरचे प्रशिक्षण प्रामुख्याने आरोग्य शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमांपुरते मर्यादित राहते. सीपीआर हे प्रत्येक नागरिकाने शिकण्यासारखे जीवनरक्षक कौशल्य आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये आणि गृहनिर्माण संस्था येथे सीपीआर प्रशिक्षण नियमित झाले, तर अनेक जीव वाचू शकतात.कारण कधी कधी एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी फक्त योग्य ती आरोग्य माहिती, तुमची काही मिनिटे आणि तत्परता पुरेशी ठरते.