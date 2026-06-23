अस्थिबोध : एमआरआय म्हणजे काय?

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन‘एमआरआय’ म्हणजे शरीराच्या आतल्या भागाचे अत्यंत तपशीलवार फोटो. हाड, डिस्क, नस, लिगामेंट- सगळं स्पष्ट दिसतं. त्यामुळे डॉक्टरांना कारण समजायला मदत होते. मात्र, एक महत्त्वाची गोष्ट-एमआरआय आजार सांगत नाही, तो बदल (changes) दाखवतो. हे समजलं, की अर्धी भीती तिथेच संपते..डिस्क बल्ज म्हणजे नेमकं काय?आपल्या दोन मणक्यांच्या मध्ये मऊ ‘डिस्क’ असते. ती धक्के शोषून घेणारी कुशनसारखी रचना असते. वयानुसार, ताणामुळे किंवा चुकीच्या सवयींमुळे ही डिस्क थोडी बाहेर फुगते यालाच म्हणतात डिस्क बल्ज. महत्त्वाची लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे - डिस्क बल्ज म्हणजे डिस्क फुटली नाही, सरकली नाही, तुटली नाही. ती फक्त थोडी बाहेर आली आहे. हे केस पांढरे होण्यासारखं आहे - बदल आहे; पण नेहमी आजार नसतो..वेदना का होतात?वेदना तेव्हाच होतात जेव्हा :त्या फुगलेल्या डिस्कचा दाब नसांवर पडतोसूज तयार होतेस्नायू घट्ट होतातपण अनेक लोकांमध्ये एमआरआयमध्ये बल्ज असतो, आणि तरीही काहीही त्रास नसतो. म्हणजे - एमआरआय रिपोर्ट आणि लक्षणं नेहमी जुळतीलच असं नाही..सर्वांत मोठा गैरसमज‘एमआरआयमध्ये बल्ज = ऑपरेशन’ हा सर्वांत धोकादायक गैरसमज आहे. सुमारे सत्तर-ऐंशी टक्के रुग्णांना डिस्क बल्ज असूनही ऑपरेशन लागत नाही. योग्य औषधं, व्यायाम, फिजिओथेरपी आणि सवयी बदलल्यास त्रास नियंत्रणात येतो.ऑपरेशन फक्त काही विशिष्ट परिस्थितीतच आवश्यक असतं:पायात तीव्र वेदनाकमजोरीचालताना पाय ओढला जाणेलघवीवर ताबा कमी होणेएक प्रश्न नेहमी विचारला जातो, ‘‘एमआरआय केला असेल, तर एक्स-रे परत का?’’.उत्तर सोपं आहे : एमआरआय म्हणजे मऊ ऊती (डिस्क, नस, स्नायू) स्पष्ट दाखवणारी तपासणी, तर एक्स-रे म्हणजे हाडांची रचना, सरळरेषा (alignment) आणि मणक्यांची हालचाल दाखवणारी तपासणी.म्हणजे :एमआरआय सांगतो - नस कुठे दाबली आहेएक्स-रे सांगतो - कणा कसा उभा आहे आणि हलताना काय बदलतोदोन्ही वेगवेगळ्या माहिती देतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोन्ही आवश्यक असतात..रिपोर्ट आधी की रुग्ण?एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे डॉक्टर एमआरआय पाहतात; पण आधी रुग्णाला पाहतात. कारण उपचार रिपोर्टवर नाही, तर लक्षणांवर ठरतो. कधी कधी एमआरआय खूप खराब दिसतो; पण रुग्ण ठीक असतो आणि कधी एमआरआय साधा दिसतो; पण वेदना जास्त असतात. म्हणून स्वतःच रिपोर्ट वाचून निर्णय घेणं चुकीचं ठरतं..मग काय करावं?घाबरू नकागुगलवर स्वतः उपचार शोधू नकाअनावश्यक बेडरेस्ट टाळायोग्य व्यायाम सुरू कराडॉक्टरांचा सल्ला घ्याबहुतेक डिस्क बल्ज वेळ, हालचाल आणि योग्य मार्गदर्शनाने सुधारतो.एमआरआय हा मार्गदर्शक आहे, निकाल नाही. रिपोर्ट भविष्य ठरवत नाही - तुमच्या सवयी ठरवतात. आपण उपचार रुग्णाचा करतो, एमआरआयचा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.