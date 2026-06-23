आरोग्य

अस्थिबोध : एमआरआय म्हणजे काय?

एमआरआय रिपोर्टपेक्षा लक्षणं महत्त्वाची; डिस्क बल्ज म्हणजे नेहमी आजार किंवा ऑपरेशनची गरज नसून योग्य सवयी, व्यायाम व उपचारांनी त्रास नियंत्रणात येऊ शकतो
Understanding MRI reports and disc bulge diagnosis

Understanding MRI reports and disc bulge diagnosis

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन

‘एमआरआय’ म्हणजे शरीराच्या आतल्या भागाचे अत्यंत तपशीलवार फोटो. हाड, डिस्क, नस, लिगामेंट- सगळं स्पष्ट दिसतं. त्यामुळे डॉक्टरांना कारण समजायला मदत होते. मात्र, एक महत्त्वाची गोष्ट-एमआरआय आजार सांगत नाही, तो बदल (changes) दाखवतो. हे समजलं, की अर्धी भीती तिथेच संपते.

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