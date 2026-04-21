आरोग्य‘चेतना’: मज्जातंतूवरील दाबामुळे तयार होणारा ‘कन्फ्लिक्ट’

डॉ. जयदेव पंचवाघ , मेंदू आणि स्पाइन सर्जनगेल्या २१ वर्षांत ‘एमव्हीडी सेंटर’मध्ये काम करताना मी ‘ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया’ (Trigeminal Neuralgia) या आजाराने त्रस्त असलेल्या ३,००० पेक्षा जास्त रुग्णांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला आहे. मी त्यांच्या वेदना केवळ वैद्यकीय फाइलवरची नोंद म्हणून वाचल्या नाहीत, तर त्या मनापासून ऐकल्या आहेत. मी त्यांच्या एमआरआय फिल्म्सचा अभ्यास केला आहे, त्यांच्यावर यापूर्वी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी चर्चा केली आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यथा समजून घेतल्या आहेत. १८०० पेक्षा जास्त शस्त्रक्रियांदरम्यान, मी सूक्ष्मदर्शकाखाली त्या मज्जातंतूचा तो अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील भाग जवळून पाहिला आहे, जिथे हा मज्जातंतू मेंदूला जाऊन मिळतो.सप्टेंबर २०२४ ते मार्च २०२६ या अठरा महिन्यांच्या कालावधीत, माझ्या टीमने तीनशे ‘एमव्हीडी’ शस्त्रक्रिया केल्या, ज्यांचे स्वतंत्रपणे ऑडिट करण्यात आले आहे. ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया, ग्लोसोफॅरेंजियल न्यूराल्जिया आणि हेमिफेशियल स्पाझम यांसारख्या आजारांवरील आमच्या शस्त्रक्रियांचा यशाचा दर ९८.५ ते ९९ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मी हे आकडे तुम्हाला प्रभावित करण्यासाठी सांगत नाही, तर हे सिद्ध करण्यासाठी सांगत आहे की, यानंतर मी जे काही मांडणार आहे, ते माझे वैयक्तिक मत नसून ते हजारो यशस्वी उपचारांतून समोर आलेले ‘सत्य’ आहे. आजार नेमका काय आहे आणि त्याला कशाची गरज आहे, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.ट्रायजेमिनल न्युराल्जियाचे सर्वांत सामान्य कारण म्हणजे ‘न्युरोव्हॅस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट’. या संकल्पनेची सुरुवात १९२० च्या दशकात डॉ. वॉल्टर डँडी यांच्या एका निरीक्षणातून झाली. शस्त्रक्रिया करत असताना त्यांच्या लक्षात आले, की एक रक्तवाहिनी - जी फुगलेली आणि वेडीवाकडी झालेली होती - ट्रायजेमिनल मज्जातंतूवर जोरात दाब देत होती. त्यामुळे ती नस दबली जाऊन पातळ झाली होती. पुढे १९७० च्या उत्तरार्धात डॉ. पीटर जेनेटा यांच्या प्रतिभेमुळे डँडी यांच्या निरीक्षणाचे रूपांतर एका शस्त्रक्रियेत झाले. ही शस्त्रक्रिया केवळ वेदना दाबत नव्हती, तर वेदनेच्या मूळ कारणाचे निवारण करत होती. सन २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका महत्त्वाच्या जागतिक अभ्यासाने आता त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, जे आमची टीम गेल्या दोन दशकांपासून ऑपरेशन थिएटरमध्ये अनुभवत आहे..तीन घटक : एक मोठी आपत्तीट्रायजेमिनल न्युराल्जिया हा आजार तीन प्रमुख टकांच्या एकत्रित परिणामातून हळूहळू विकसित होतो.१. संवेदनशील मज्जातंतू (Vulnerable Nerve): आपल्या ट्रायजेमिनल नसेमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा ‘ट्रान्झिशन झोन’ असतो. येथे मेंदूतील पेशींनी तयार केलेले संरक्षणात्मक कवच (Myelin) संपते आणि बाह्य पेशींनी तयार केलेले कवच सुरू होते. काहींमध्ये तो जन्मतःच कमकुवत असतो. हा दोष वेदना सुरू होण्याच्या अनेक वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असतो. म्हणूनच काही रुग्णांच्या एमआरआयमध्ये रक्तवाहिनी नसेला चिकटलेली असूनही त्यांना काहीच त्रास होत नाही, कारण त्यांचा हा सांधा मजबूत असतो; पण ज्यांच्या बाबतीत हा सांधा कमकुवत असतो, तिथे रक्तवाहिनीची सततची धडधड हळूहळू इजा करू लागते.२. बदलणारी रक्तवाहिनी (Vessel Changes): वय वाढते तशी मेंदूतील ‘सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी’ लांब, वळणदार होते. तसेच मेंदू कवटीच्या आत खाली सरकू लागतो. यामुळे रक्तवाहिन्यांचे वेढे मज्जातंतूच्या मुळावर जोरात दाब देऊ लागतात. यामध्ये केवळ धमन्याच नव्हे, तर शिरादेखील (Veins) नसेला वेढा घालतात.३. सूज आणि शॉर्ट-सर्किट (Inflammation) : रक्तवाहिनीच्या सततच्या दाबामुळे मज्जातंतूभोवती एक प्रकारचे जाळे तयार होते आणि सूज येते. यामुळे नसेचे वरचे संरक्षक कवच (Myelin) नष्ट होते. परिणामी, शेजारील मज्जातंतूच्या तंतूंमध्ये सिग्नल्सचे ‘शॉर्ट-सर्किट’ होऊ लागते, ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत ‘इफॅप्टिक ट्रान्समिशन’ म्हणतात. सुरुवातीच्या काळात शरीर याला थोडा प्रतिकार करते, त्यामुळे वेदना काही काळ थांबतात आणि पुन्हा सुरू होतात. रुग्ण याला ‘आराम’ समजतात; पण प्रत्यक्षात शरीर हळूहळू ही लढाई हरत असल्याचे लक्षण असते. कालांतराने ही कळ अधिक तीव्र आणि सततची होऊ लागते..वाट पाहतो तेव्हारुग्ण जेव्हा केवळ औषधांवर अवलंबून राहून वेळ काढतात, तेव्हा मेंदूच्या आत एक खोलवर बदल घडत असतो. वेदनेच्या सततच्या माऱ्यामुळे मज्जासंस्थेत कायमस्वरूपी बदल होतात. मेंदूचा जो भाग वेदना समजून घेतो (Cortical area), त्याचा आकार विस्तारतो. यामुळे वेदना अधिक गुंतागुंतीच्या आणि सहनशक्तीच्या पलीकडे जातात.रुग्ण औषध घेत असो वा नसो, आजाराची ही प्रक्रिया आतून सुरूच राहते. औषधे फक्त मेंदूकडे जाणारे वेदनेचे सिग्नल ‘मास्क’ करतात किंवा लपवतात; ती मूळ प्रक्रिया थांबवत नाहीत. नसा जाळणे (Nerve burning) किंवा तत्सम प्रक्रिया या नसेला इजा करून तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात; पण रक्तवाहिनीचा मूळ दाब तिथेच राहतो. मज्जातंतूची झीज सुरूच राहते. उपचाराला उशीर होईल, तेवढी शस्त्रक्रिया कठीण होत जाते.ज्या शस्त्रक्रियेने वेदनेचे मूळ कारण काढून टाकले जाते, त्याची तुलना मज्जातंतू निकामी करणाऱ्या प्रक्रियांशी होऊच शकत नाही. एक कायमस्वरूपी 'उपाय' आहे, तर दुसरी केवळ 'तडजोड' आहे. रक्तवाहिनी आणि मज्जातंतू यांच्यामध्ये एक मऊ 'कुशन' ठेवून नसेला पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी जागा देणे, ही पूर्णपणे वेगळी आणि वैज्ञानिक पद्धत आहे. यात वाद घालण्यासारखे काहीच नाही, हे निव्वळ 'जीवशास्त्र' (Biology) आहे.ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया हा मज्जासंस्थेचा एक प्रगत आजार आहे. तो त्याच्या मुळाशी सोडवला गेला नाही, तर तो कालांतराने अत्यंत गुंतागुंतीचा होतो. आजाराचे कारण आता स्पष्ट आहे आणि त्यावर खात्रीशीर उपचारही उपलब्ध आहे. माझी एकच कळकळीची इच्छा आहे की, रुग्णांनी नुकसान न भरून निघण्याइतपत वाढण्याआधीच योग्य दारावर पोहोचावे. अनेक वर्षे केवळ औषधांनी वेदना दाबून ठेवल्यामुळे जे आरोग्य तुम्ही गमावू शकता, ते वेळीच घेतलेल्या योग्य निर्णयामुळे पुन्हा मिळवता येते. 