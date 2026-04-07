लहान मुलांच्या झोपेच्या समस्या

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञलहान मुलांच्या झोपेशी संबंधित काही मुद्दे आपण गेल्या आठवड्यात बघितले. आता इतर काही मुद्दे बघू.वयानुसार झोपेच्या समस्या बदलतात. एका वर्षापेक्षा कमी वयाची किंवा नुकतेच चालायला लागलेली मुले झोके दिल्यानंतर अथवा पाजल्यानंतर झोपतात. किंबहुना त्यांची ती सवय बनलेली असते. तुम्ही तिथे असल्यावर ती झोपतात. त्यांना झोपण्यासाठी तुम्ही तिथे असणे आवश्यक असते. झोपल्यानंतर जागे होणे व नंतर झोपणे हे नॉर्मल आहे. कधी कधी ते मूल पुन्हा झोपण्यापूर्वी बराच वेळ रडत राहते. त्यांच्या अशा रडण्याच्या सवयीमुळे मुलांना आणि पालकांनाही नीट झोप मिळत नाही..या समस्येवर मात करण्यासाठी हळूहळू त्यांना एकटे झोपण्याची सवय लावावी लागते. एका वर्षाखालील बाळ झोपत नसेल, तर त्याला अंगाईगीत म्हणत किंवा त्याच्या पाठीवर हळुवारपणे थोपटत झोपी घाला. रात्री ते रडत असेल, तर लगेच त्याला उचलून घेऊ नका किंवा झोक्यात झोपवून झोके देत राहू नका. हळूहळू त्याच्या अशा सवयी नाहीशा होतील व ते व्यवस्थित झोपेल. रडणारे मूल हळूहळू झोपते..यासाठी पालकांना संयम ठेवावा लागेल. पहिल्या काही रात्रींत अशी मुले नेहमीपेक्षा जास्त रडतात आणि झोपतात. हळूहळू त्यांचे रडण्याचे प्रमाण कमी होईल. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्या रडण्याला शरण जाऊ नका. थोड्या मोठ्या वयातील मुले झोपताना त्यांच्याजवळ खेळणे घेतील किंवा टेडीबिअरसारख्या वस्तूंना बिलगतील अन् झोपतील.मूल जास्त काळ झोपले, तर त्याचे कौतुक करा, त्याला बक्षीस म्हणून एखादी वस्तू, चित्र भेट द्यावी. शालेयपूर्व वयोगटातील किंवा त्यापेक्षा मोठी मुले लवकर झोपत नाहीत, झोपण्यापूर्वी गोष्ट सांगण्याचा आग्रह धरतील किंवा एक ग्लास पाणी मागतील. पण अशा झोपेच्या वेळात होणारा अनियमितपणा त्यांच्या झोपेच्या समस्येला कारणीभूत ठरतो..उपाययोजनाझोपेच्या वेळा निश्चित करा अन् त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मूल झोपण्यासाठी अधिक वेळ घेत असेल, अथवा झोपत नसेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करा. त्याच्यावर चिडू नका, त्यांना किंचाळून बोलू नका. तेच मूल लवकर ठरलेल्या वेळेनुसार बेडवर जात असेल आणि झोपत असेल तर त्याचे कौतुक करा, त्याला बक्षीस द्या.मोठ्या मुलांना झोपताना रिलॅक्स कसे व्हायचे ते शिकवा. तुमच्या प्रयत्नांना यश येत नसेल, तर वैद्यकीय सल्ला घ्या..पौगंडावस्थेतील मुले कमी झोपतात. त्यांना नऊ तास झोपेची गरज असताना ती केवळ सात तास झोप घेतात. टीनएजर मुले सुटीच्या दिवशी, विकेंडला रात्री उशिरा झोपतात आणि सकाळी उशिरा उठतात. त्यांना निद्रानाशासारख्या समस्या आहेत का, याकडे लक्ष द्यावे लागते. चिंता हे त्या निद्रानाशाचे एक कारण असते. निद्रानाश झालेली मुले दिवसा झोपतात. अपुऱ्या झोपेमुळे थकवा येतो, जिज्ञासा कमी होते, मन एकाग्र होत नाही. स्मरणशक्ती कमी होते आणि शाळेतला परफाॅर्मन्स ढासळतो. चिडचिडेपणा वाढतो, नैराश्य येते. प्रतिकारशक्ती कमी होते. शारीरिक वाढीसाठी आवश्यक ग्रोथ हार्मोन झोपेदरम्यान स्रवतो..झोपेत पडणारी दुःस्वप्ने. रात्री मनात उत्पन्न होणारी भीती किंवा धास्ती, Restless leg syndrome हीही झोपेच्या समस्यांमागची काही कारणे आहेत.जागे असताना ग्रहण केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण करून ते मेंदूत साठवण्याचे मुख्य काम झोपेत होत असते. झोपेमुळे मनाला, शरीराला आराम मिळतो. ताणतणावाने झोप उडते. जे विद्यार्थी अधिक विचार करतात त्यांना निद्रानाशाचा विकार होतो, असे आता संशोधनाने सिद्ध झाले आहे. जे भावनांकडे दुर्लक्ष करतात, जे ध्येयाकडे लक्ष देतात, ते शांतपणे व अधिक काळ झोपतात. त्यांच्या झोपेच्या प्रकारावरून त्यांच्या मनातील विचारांची अस्वस्थता कळते.