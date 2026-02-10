आरोग्य

लहान मुलांतील ‘टाइप १’ मधुमेह

लहान मुलांत मधुमेहाचे मधुमेह टाइप-१ आणि मधुमेह टाइप-२ असे दोन प्रकार आढळतात.
- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

लहान मुलांत मधुमेहाचे मधुमेह टाइप-१ आणि मधुमेह टाइप-२ असे दोन प्रकार आढळतात. टाइप-१ या दीर्घकालीन आजारात साखर नियंत्रित करणाऱ्या इन्शुलिन नावाच्या हार्मोनची निर्मिती अत्यल्प प्रमाणात होते अथवा होत नाही. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. त्यामुळे अशा मुलाला अनेक गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. तथापि चांगल्या उपचारानं ही मुलं निरोगी व ॲक्टिव्ह जीवन जगू शकतात. पूर्वी ‘टाइप १’ मधुमेहाला ‘इन्शुलिन डिपेंडंट’ अथवा ‘ज्युव्हेनाईन डायबेटिस’ असं म्हटलं जात असे.

