लहान मुलांतील ‘टाइप १’ मधुमेह

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञलहान मुलांत मधुमेहाचे मधुमेह टाइप-१ आणि मधुमेह टाइप-२ असे दोन प्रकार आढळतात. टाइप-१ या दीर्घकालीन आजारात साखर नियंत्रित करणाऱ्या इन्शुलिन नावाच्या हार्मोनची निर्मिती अत्यल्प प्रमाणात होते अथवा होत नाही. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. त्यामुळे अशा मुलाला अनेक गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. तथापि चांगल्या उपचारानं ही मुलं निरोगी व ॲक्टिव्ह जीवन जगू शकतात. पूर्वी 'टाइप १' मधुमेहाला 'इन्शुलिन डिपेंडंट' अथवा 'ज्युव्हेनाईन डायबेटिस' असं म्हटलं जात असे..इन्शुलिनच्या अभावामुळे रक्तशर्करेचं प्रमाण मर्यादेबाहेर वाढतं. त्यामुळे साखर लघवीवाटे बाहेर पडायला लागते. साखरेसोबत पाणी असतं म्हणून अशा रुग्णांत लघवीचं प्रमाण वाढतं, त्यामुळे डिहायड्रेशन होतं.इन्शुलिन नसतं तेव्हा शरीर ऊर्जेसाठी फॅटचा वापर करतं व त्यामुळे शरीरातील द्रवामध्ये आम्लता (ॲसिडोसिस) वाढते. त्यामुळे अनेक तक्रारी उद्भवतात. त्यामुळे अशा रुग्णाला इन्शुलिन इंजेक्शन्स द्यावी लागतात. 'टाइप-१' मधुमेह हा आयुष्यभर राहणारा आजार असून मेडिसिन, आहाराची पथ्ये, शारीरिक हालचाली/ व्यायाम याबाबत दक्षता बाळगावी लागते. 'टाइप -२'चे उपचार विशेषतः किशोरवयीन मुलांत तसे अवघड आहेत. साखर नियंत्रित ठेवल्यास अशी नाॅर्मल आयुष्य जगू शकतात..लक्षणंपूर्वी अगदी निरोगी असणाऱ्या मुलांत या प्रकारचा मधुमेह विकसित होतो. कुठल्याही वयात तो होत असला तरी, त्याचं होण्याचं प्रमाण ७ ते १५ वर्ष वयोगटांतील मुलांत अधिक असते.अशा मुलांत हळूहळू मधुमेहाची लक्षणं दिसू लागतात; कधी कधी अशी लक्षणं अचानकपणे दिसून येतात.थकवा, अशक्तपणावांरवार तहान लागणे, जास्त पाणी पिणंवांरवार लघवी होणे, रात्री बिछाना ओला करणंआहार चांगला असूनही वजन घटणंमुलींत बुरशीच्या संसर्गानं योनिदाह .हायपोग्लायसेमियारक्तातील साखर कमी होणं (hypoglycemia) ही एक गुंतागुंत असून, इन्शुलिनचे उपचार चालू असणाऱ्या रुग्णाच्या रक्तातील साखरेचं प्रमाण कमी होतं. लहान मुलांत विशेषतः एक वर्षाखालील मुलांना हायपोग्लायसेमिया झाला, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम त्याच्या बौद्धिक विकासावर होतो. हायपोग्लायसेमिया झालेल्या मुलाला घाम येतो, त्याचं अंग थरथर कापतं, सुस्ती येते.अशा प्रकारे गोंधळलेल्या मानसिक स्थितीनंतर बेशुद्धावस्था येते व रुग्णाला झटके यायला लागतात. लहान मुलांत हायपोग्लायसेमिया वेळीच ओळखणं कठीण असतं, त्यासाठी उपचार करताना प्रौढांच्या तुलनेत मुलांच्या साखरेचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवण्यात येतं..किटोॲसिडोसिसरक्तातील इन्शुलिनचं प्रमाण जर खूप कमी असेल, तर रक्तातील साखरेचं प्रमाण प्रचंड वाढतं, अन् मुलाला 'डायबेटिक किटोॲसिडोसिस' नावाच्या गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. शरीराला आपल्या विविध क्रियांसाठी साखरेचा उपयोग करता येत नाही, त्यामुळे शरीरात अनावश्यक ॲसिडची निर्मिती होते..किटोॲसिडोसिसची लक्षणंपोटात दुखतंमळमळ होते व उलट्या व्हायला लागतातअशक्तपणा येतो व चकरा येऊ लागतातजसजशी परिस्थिती विकोपास जाऊ लागते; शरीरातलं पाणी कमी होऊ लागतं. मुलाला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागतो. किटोॲसिडोसिस ही एक इमर्जन्सी असून त्वरित इलाज केले नाहीत, तर मृत्यू ओढवण्याची भीती असते. .मधुमेह टाइप १ हा आजार का होतो?शरीरातल्या पॅनक्रियाज नावाच्या ग्रंथीच्या बीटासेल या पेशीत इन्शुलिनची निर्मिती होत असते. आपल्याच शरीराची प्रतिकारशक्ती नेमकी या खास पेशी नष्ट करते. त्यामुळे रुग्णाच्या शरीरात साखरेचं नियंत्रण करणाऱ्या इन्शुलिनची निर्मिती होत नाही. आपली प्रतिकारशक्ती या पेशी नष्ट का करते याचा शोध अजून लागयचा आहे.आनुवंशिकता, पर्यावरणाचे काही घटक, जंतुसंसर्ग, रासायनिक घटक यांचाही अनिष्ट परिणामही असतो. क्वचितप्रसंगी पॅनक्रियाज या ग्रंथीच्या विषाणू संसर्गामुळे मधुमेह टाइप १ होतो.कुटुंबात जर कुणाला मधुमेह असेल, तर मुलांना तो होण्याचा अधिक..गुंतागुंतीगुंतागुंती अनेक आहेत; पण आपण मुलाच्या रक्तशर्करेचं प्रमाण योग्य मर्यादेत राखलं, तर उद्भवणाऱ्या अनेक गुंतागुंतीचा धोका कमी होतो. उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती अशा आहेत :डायबेटिक रेटिनोपॅथी : यात रेटिना या डोळ्यांतील पडद्याचं नुकसान होऊन अंधत्व येतं.डायबेटिक नेफ्रोपॅथी : किडनी डॅमेज होतात.हृदय व रक्तवाहिन्याचे आजार होण्याचा धोका अधिक.याबरोबरच डायबेटिक किटोॲसिडोसिस व हायपोग्लायसेमिया अशा जीवघेण्या गुंतागुंती होण्याची भीती असते. .उपचारउपचार हे डाॅक्टरांच्या (इंडोक्रायनोलाॅजिस्ट, बालमधुमेहतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ) देखरेखीत होतात. उपचारांत अशा रुग्णाला इन्शुलिन द्यावं लागतं. ते कसं द्यायचं, साखर कशी तपासायची याचं प्रशिक्षण पालकांना देण्यात येतं.पालकांना हायपोग्लायसेमिया, डायबेटिक किटोॲसिडोसिसच्या लक्षणांविषयी कल्पना देण्यात येते. अशी लक्षणं दिसल्यास पालकांनी त्वरित मुलाला रुग्णालयात नेणं अनिवार्य असतं. हायपोग्लायसेमिया झाला तर मुलाला गोड पदार्थ उदाहरणार्थ, चाॅकलेट, कॅंडी, फळांचा ज्यूस द्यावा.सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पालकांना व बालमधुमेही रुग्णाला मानसिक आधार आवश्यक असतो.