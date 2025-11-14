Diabetes Weight Loss: शरीराला सतत थकवा जाणवतो? मधुमेहामुळे वजन कमी होत असल्यास काय करावे, जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात

how to recover from diabetes-related weight loss naturally: मधुमेह हा आजार सामान्य झाला आहे. अनेकवेळा आपण योग्य आहार न घेतल्यामुळे आणि शारिरिक हालचालीच्या अभावामुळे वजन कमी होते असे मानतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की हे मधुमेहाचे लक्षण आहे? हो, मधुमेहादरम्यान वजन कमी होऊ लागते हे दिसून येते. अशावेळी अनेक महिला आणि पुरुषांना काय करावे हे समजत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी आणि जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त हेल्थलाइनला डॉ. व्ही. मोहन यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. .सतत वजन कमी का होते?मधुमेह हा एक असा आजार आहे, ज्यामध्ये तुमचे शरीर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा त्याचा योग्य वापर करत नाही. यामुळे तुमच्या पेशींना ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेले ग्लुकोज (साखर) मिळत नाही. जेव्हा पेशींना हे अन्न मिळत नाही, तेव्हा तुमचे शरीर उर्जेसाठी साठवलेले चरबी आणि प्रथिने तोडण्यास सुरुवात करते. या सततच्या घटामुळे वजन आणि स्नायू कमी होतात. डॉ. व्ही. मोहन म्हणतात, "अचानक वजन कमी होणे हे बहुतेकदा मधुमेहाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांपैकी एक असते.".कारणे कोणती?डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की इन्सुलिनची कमतरता हे मुख्य कारण आहे. शिवाय, डिहायड्रेशन, अपुरे पोषण आणि रक्तातील साखरेतील चढउतार देखील वजन कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, थायरॉईड समस्या, पोटाचे आजार आणि संसर्ग देखील वजन कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. जर तुम्हाला सतत थकवा, जास्त तहान, वारंवार लघवी होणे, अंधुक दृष्टी किंवा स्नायू कमकुवतपणा येत असेल तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. जास्त आणि अनावधानाने वजन कमी होणे हे कर्करोगासारख्या गंभीर अंतर्निहित स्थितीचे लक्षण देखील असू शकते. म्हणून, जर तुम्ही जाणूनबुजून आहार घेत नसाल तर वजन कमी करण्याकडे दुर्लक्ष करू नका..Whey Protein म्हणजे काय अन् कोण करु शकते सेवन? जाणून घ्या प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर मत.डॉक्टरांशी कधी संपर्क साधावा?जर तुम्हाला कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा खूप कमी कालावधीत वजन कमी झाल्याचे लक्षात आले तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जर सहा महिन्यांत तुमचे एकूण वजन 5% कमी झाले असेल तर ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे. तुमच्या डॉक्टरांनी तुमच्या रक्तातील साखर, थायरॉईड आणि मूत्रपिंडाच्या कार्याचे निरीक्षण करण्यासाठी चाचण्या कराव्यात आणि कोणत्याही संसर्गाची तपासणी करावी. लवकर उपचार केल्यास डायबेटिक केटोअॅसिडोसिस सारख्या गंभीर गुंतागुंत टाळता येतात. .मधुमेह आणि वजन यातील समजडॉ. मोहन स्पष्ट करतात, "एक सामान्य गैरसमज असा आहे की मधुमेह असलेल्या सर्व लोकांचे वजन जास्त असते. परंतु सत्य हे आहे की बरेच लोक, ज्यांना टाइप 1 मधुमेह आहे किंवा ज्यांचे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणात नाही, ते अचानक वजन कमी करू शकतात." आणखी एक गैरसमज असा आहे की मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी वजन वाढणे नेहमीच धोकादायक असते. वैद्यकीय देखरेखीखाली निरोगी वजन वाढल्याने तुमची ऊर्जा, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि रक्तातील ग्लुकोज नियंत्रण सुधारू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.