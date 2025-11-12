आरोग्य

Child Pneumonia: लहान मुलांना न्यूमोनियाचा धोका जास्त, UNICEFची आकडेवारी आली समोर

UNICEF report on child pneumonia: न्यूमोनियावर उपचार करता येतात, परंतु जगभरात लाखो लोक, खास म्हणजे मुले, आपला जीव गमावतात. म्हणूनच, न्यूमोनियाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी जागतिक न्यूमोनिया दिन साजरा केला जातो.
UNICEF report on child pneumonia:

UNICEF report on child pneumonia:

UNICEF report on child pneumonia: जगभरातील बालमृत्यूंचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे न्यूमोनिया आहे. न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्ग आहे, जो बॅक्टेरिया, विषाणू आणि बुरशीमुळे होतो, जो बहुतेक लहान मुलांना प्रभावित करतो. न्यूमोनियामुळे फुफ्फुसांच्या ऊतींमध्ये जळजळ होते, ज्यामुळे श्लेष्मा तयार होतो.

न्यूमोनिया एक किंवा दोन्ही फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतो. म्हणूनच, न्यूमोनियाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी जागतिक न्यूमोनिया दिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने मुलांमध्ये न्यूमोनिया किती सामान्य आणि धोकादायक आहे हे आपण युनिसेफच्या आकडेवारीवरून जाणून घेऊया.

