Child Pneumonia: लहान मुलांना न्यूमोनियाचा धोका जास्त, UNICEFची आकडेवारी आली समोर

UNICEF report on child pneumonia: जगभरातील बालमृत्यूंचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे न्यूमोनिया आहे. न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्ग आहे, जो बॅक्टेरिया, विषाणू आणि बुरशीमुळे होतो, जो बहुतेक लहान मुलांना प्रभावित करतो. न्यूमोनियामुळे फुफ्फुसांच्या ऊतींमध्ये जळजळ होते, ज्यामुळे श्लेष्मा तयार होतो. न्यूमोनिया एक किंवा दोन्ही फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतो. न्यूमोनियावर उपचार करता येतात, परंतु जगभरात लाखो लोक, खास म्हणजे मुले, आपला जीव गमावतात. म्हणूनच, न्यूमोनियाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी जागतिक न्यूमोनिया दिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने मुलांमध्ये न्यूमोनिया किती सामान्य आणि धोकादायक आहे हे आपण युनिसेफच्या आकडेवारीवरून जाणून घेऊया..न्यूमोनियामुळे दर 43 सेकंदाला एका मुलाचा मृत्यू: इतर कोणत्याही संसर्गजन्य आजारांपेक्षा न्यूमोनियामुळे जास्त मुले मरतात. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी 5 वर्षांखालील 7,00,000 हून अधिक मुले मरतात. याचा अर्थ दररोज अंदाजे 2000 मुले न्यूमोनियामुळे मरतात. यामध्ये अंदाजे 190,000 नवजात बालकांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार, दर 43 सेकंदांना न्यूमोनियामुळे एका मुलाचा मृत्यू होतो..5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये न्यूमोनिया खूप सामान्य आहे. या आजारामुळे लहान मुलांचा मृत्यू जास्त होतो. तथापि, 2000 पासून, 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये न्यूमोनियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये अंदाजे 54 टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणून, जर तुमची मुले लहान असतील तर त्यांची अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे..न्यूमोनियाची लक्षणेन्यूमोनियामध्ये खोकला, ताप, थंडी वाजून येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि थकवा यासारखी अनेक लक्षणे दिसून येतात. न्यूमोनियामुळे छातीत दुखणे , स्नायू दुखणे, मळमळ आणि उलट्या देखील होऊ शकतात.