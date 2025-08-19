आरोग्य

Heart Disease Breakthrough: हृदयविकार रुग्णांसाठी आनंदवार्ता: आता ऑपरेशनशिवाय इलाज! २२ वर्षांचा अनुभव असलेल्या डॉक्टरांचा अनोखा उपचार मार्ग

Non-Surgical Treatment for Heart Blockage in India: हृदयविकार रुग्णांसाठी नवी आशा – आता शस्त्रक्रियेशिवाय प्रभावी इलाज उपलब्ध!
सकाळ वृत्तसेवा
Innovative Remedies for Heart Disease Patients: श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटलमध्ये हृदयरोगांवर विना शस्त्रक्रिया उपचार करण्यात येतात. हॉस्पिटलमध्ये ईईसीपी आणि एसीटी तंत्रज्ञानाद्वारे उपचार केले जातात. या हॉस्पिटलमध्ये ४ ईईसीपी टीएस ३ मशिन उपचारासाठी उपलब्ध आहे.

