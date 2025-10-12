Multigrain Vs Wheat Flour: मल्टीग्रेन कि गव्हाचे पीठ? आरोग्यासाठी काय आहे, उत्तम वाचा एक्सपर्टचे मत

मल्टीग्रेन आणि गव्हाचे पीठ यामध्ये कोणते आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहे, याबाबत पोषणतज्ञ काय सांगतात हे जाणून घेऊया. गव्हाचे पीठ ऊर्जा आणि फायबरसाठी उपयुक्त आहे, तर मल्टीग्रेन पीठ प्रथिने आणि कॅल्शियमसाठी फायदेशीर आहे. दोन्ही पिठांचे फायदे आणि तोटे आहेत, त्यामुळे वैयक्तिक गरजेनुसार निवड करावी..multigrain wheat atta health benefits expert opinion: सध्या अनेक लोक आरोग्याबाबत जागरूक झाले आहेत. मल्टीग्रेन पीठ कि गव्हाचे पीठ, कोणते जास्त आरोग्यदायी आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या काळात चपाती फक्त गव्हाच्या पिठापासून बनवल्या जात असत, परंतु आता लोक मल्टीग्रेन पीठ, म्हणजेच अनेक धान्यांच्या मिश्रणापासून बनवलेले पीठ वापरण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही पीठ आपापल्या पद्धतीने फायदेशीर आहेत. परंतु त्यांच्या पौष्टिक मूल्यात आणि परिणामकारकतेत खूप फरक आहे. याबाबत पोषणतज्ज्ञ पूजा सिंग यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .गव्हाच्या पिठाची रोटी खाण्याचे फायदेआहारतज्ज्ञ पूजा सिंह यांच्या मते, गव्हाचे पीठ हे आपल्या देशात सर्वाधिक वापरले जाणारे पीठ आहे. ते गव्हाचे दाणे बारीक करून बनवले जाते. त्यात असलेले कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, प्रथिने आणि खनिजे शरीराला ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करतात. गव्हाच्या पिठाच्या पोळ्या खाल्ल्याने दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा मिळते. गव्हाच्या पिठामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. जे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करते. गव्हाच्या पिठामध्ये ग्लूटेन असते, जे ग्लूटेन संवेदनशील असलेल्यांसाठी हानिकारक असू शकते..Sunday Special Breakfast Recipe: नाश्त्यात झटपट बनवा ताकातलं धिरड; वीकेंड होईल खास, नोट करा रेसिपी.मल्टीग्रेन पिठाची रोटी खाण्याचे फायदेमल्टीग्रेन पीठ हे गहू, बार्ली, बाजरी, ज्वारी, नाचणी, हरभरा, सोया आणि कॉर्न यासारख्या अनेक धान्यांचे मिश्रण आहे. आहार अधिक संतुलित करण्यासाठी एकाच पिठामध्ये अनेक पोषक घटकांचा समावेश करणे हा यामागील उद्देश आहे. मल्टीग्रेन पिठामध्ये प्रथिने आणि कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. मल्टीग्रेन पिठापासून बनवलेली पोळी खाल्ल्याने व्यक्तीची हाडे आणि दात मजबूत होतात. ते जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पोटफुगी आणि बद्धकोष्ठता होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.