आरोग्य

उच्च रक्तदाबाच्या मुळाशी

आपण अनेक वर्षे ऐकत आलो, की ‘जास्त मीठ खाल्लं, की रक्तदाब वाढतो.’ त्यामुळे उच्च रक्तदाब म्हणजे फक्त मीठ कमी करा, एवढेच सल्ले दिले गेले.
high blood pressure

high blood pressure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. मृदुल देशपांडे

आपण अनेक वर्षे ऐकत आलो, की ‘जास्त मीठ खाल्लं, की रक्तदाब वाढतो.’ त्यामुळे उच्च रक्तदाब म्हणजे फक्त मीठ कमी करा, एवढेच सल्ले दिले गेले; पण फंक्शनल मेडिसिनच्या नजरेतून पाहिल्यास कथा वेगळी आहे. हायपरटेन्शनचा मुख्य ‘ड्रायव्हर’ म्हणजे इन्शुलिनचं असंतुलन, ज्याला आपण ‘इन्शुलिन रेझिस्टन्स’ म्हणून ओळखतो.

Loading content, please wait...
health
High Blood Pressure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com