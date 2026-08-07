युरिक ॲसिड - शरीरात वाढणारी आम्लता

डॉ. मालविका तांबे आजच्या युगात बदलत असलेल्या जीवनशैलीमुळे व आहारामुळे शरीरात आम्लता व अपचन हे प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मज्जाधातूसंबंधित विकार, लठ्ठपणा, तसेच वातरक्त अर्थात शरीरामध्ये युरिक अॅसिड वाढून सांध्यांमध्ये होणारी सूज आणि वेदना हे आजार सगळीकडे बऱ्याच प्रमाणात बळावताना दिसताहेत. या सगळ्याचं मूळ आयुर्वेदामध्ये आपल्या पचनाशी संबंधित सांगितलेलं आहे आणि आधुनिक शास्त्रालासुद्धा या सगळ्याचं मूळ आपल्या आतड्यांच्या आरोग्याशी अर्थात आपल्या पचनाशी निगडित आहे हे सध्या उलगडलेले आहे..वातरक्ताची प्रमुख लक्षणेतसं तर सांध्यांची दुखण्याची सुरुवात कुठूनही होणे शक्य असतं. पण प्रामुख्याने याची सुरुवात पायाच्या अंगठ्याच्या तीव्र वेदनेने होते. याच बरोबरीने सगळ्या सांध्यांमध्ये सूज येणे, लालसरपणा येणे, उष्णता जाणवणे हे बहुतांशी रुग्णांना जाणवतं. रात्रीच्या वेळी ही वेदना अधिक वाढते. चालणे किंवा हालचाल करणे अत्यंत कठीण होत जातं. बऱ्याच रुग्णांना सुजेच्या जागी थोडी खाजसुद्धा जाणवते. तसेच हातापायांमध्ये बधीरपणा येणे सांध्यांमध्ये. जखडल्यासारखे वाटणे एका सांध्यापासून दुसर्या सांध्यांपर्यंत त्रास हळूहळू वाढते. शरीरामध्ये याचा प्रसार फार पटकन होताना दिसतो. याच बरोबरीने, कुठल्या दोषाशी संबंध आहे त्याप्रमाणे याच्या लक्षणांमध्ये आपल्याला फरक दिसत जातो. उदाहरणार्थ, रक्त प्रधान वातरक्तात खाज सुटणे, ओलावा वाटणे आणि त्वचेचा रंग तांबडा होणे अशी लक्षणे दिसतात. आणि वाताचा जास्त दोष असल्यास, दुखणे असह्य असते. टोचल्यासारखे वाटते आणि येणारी सूज जी आहे ती काळपट असते. थंड वेळेतं हा त्रास वाढताना दिसतो. पित्त प्रधान वातरक्ता मध्ये, सांध्यांच्या भागात जळजळ होणे, सतत तहान लागणे, खूप जास्त प्रमाणात घाम येणे आणि सुजे मध्ये कधी कधी पस तयार होणे सुद्धा दिसू शकते आणि कफ प्रधान वातरक्ता मध्ये सांध्यांच्या ठिकाणी ओलावा जाणवणे, सांधे गार झाल्यासारखे वाटणे आणि सांध्यांमध्ये बधीरपणा जास्त प्रमाणामध्ये जाणवते..वातरक्ताची कारणेअतिप्रमाणामध्ये खारट, आंबट, तिखट, क्षारयुक्त गोष्टी खाल्ल्याने वातरक्त होण्याची संभावना वाढते. त्याचबरोबर हे वातवृद्धी होणारी कारण, उदाहरणार्थ- रात्रीची जागरण करणे, जास्त प्रमाणामध्ये रुक्ष आहार घेणे, अतिप्रमाणात उडीद, मोठे कडधान्य, सुकलेले मांस, दही, ताक घेण्याने सुद्धा वातरक्त होण्याची संभावना वाढते.वातरक्ताकरिता आहार आणि आचरणवात शमना करता सगळ्यात महत्त्वाचे असते आहार आणि आचरणाची काळजी. आहारा मध्ये चांगल्या प्रतीचे जव, साठी, साळी तांदूळ, मूग डाळ, शेळीचे दूध, कारले, राजगिरा, शिराळी, दुधी, लाल भोपळा, आलं वरचेवर ठेवलेलं जास्त उत्तम. आहारा मध्ये चांगल्या प्रतीचे दूध, तूप आणि लोणी हेही आवर्जून ठेवावं. शक्यतो दिवसा झोपणे, फार जास्त अग्नीच्या संपर्कात येणे, उन्हामध्ये जाणे हे टाळावे. दिवसभर कोमट, पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. ताज्या आवळ्याचा रस किंवा आवळ्याचा मोरंबा आवर्जून खाण्यामध्ये ठेवावा. मद्यपान संपूर्णपणे वर्ज्य केलेले जास्त उत्तम. जास्त प्रमाणामध्ये तळलेले, तेलकट, प्रक्रिया केलेलं अन्न हेसुद्धा टाळलेले जास्त उत्तम राहील. फार वेळ उपाशी राहणे पण टाळावे..वातरक्तावर उपचारवातरक्तामध्ये वात शमना करता गुग्गुळ युक्त औषध घेण्याचा सल्ला आयुर्वेदामध्ये दिलेला आहे. संतुलनच्या वातबल गोळ्या, दशमूल सान, प्रशांत चूर्ण इत्यादी नियमित घेतल्याचा फायदा दिसू शकेल. दुखऱ्या सांध्यांना तेल लावण्याचा सुद्धा चांगला परिणाम दिसू शकतो. पण खूप जास्त जोरात मसाज करणे टाळलेले जास्त बरे. हलक्या हाताने संतुलनचे रोझ ब्युटी तेल किंवा शांती तेल नियमित जिरवलेलं जास्त उत्तम राहील. तसेच मूत्र वाटे अतिरिक्त आम्लता निघून जाण्याकरता संतुलनचे पुनर्नवासव, गोक्षुरादि वटी, युरी फ्लो इत्यादी सारखे औषध घेतलेले मदत करू शकतील.सांध्यांवरती बाहेरून लेप लावण्याचा सुद्धा फायदा मिळू शकतो. याच्या करिता संतुलनचा वात लेप घरच्या घरी वापरायला सोपा असतो. जमत असल्यास एरंडाच्या बियांवरचे साल काढून त्यांना दुधाबरोबर घोटावे. त्याच्यातून तयार झालेला लेप सांध्यांना लावल्याने वेदना कमी व्हायला मदत मिळते. तसेच इसबगोल पाण्यामध्ये भिजवून वाटून तयार केलेला लेप लावल्याने वातरक्ता मुळे आलेली सूज कमी व्हायला मदत मिळते..वातरक्ताचा त्रास सुरू झाल्यावर जर का जळजळ जास्त प्रमाणात असेल तर अशा वेळेला दशमुळाच्या पूड बरोबर थोडीशी मेंदी घालून पाण्यात भिजवून लावलेले उत्तम.तसेच वैद्याच्या सल्ल्याने निर्गुंडी, अरंड इत्यादी सारख्या वनस्पतीने काढा व वाफ तयार करून परिषेक किंवा अवगाहन केलेला सुद्धा उत्तम राहील. तेल लावणं हे वाताकरता अत्यंत उपयोगी उपचार असतो. पण काही जणांना तेल लावल्याने त्रास थोडा वाढताना दिसतो. तर पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे तेल जिरवलेलं जास्त उत्तम किंवा त्याच्या जागी शतधौत घृताचा हलक्या हाताने वापर केलेला उत्तम राहतो.वातरक्ता मध्ये पंचकर्म उपचाराचा खूप फायदा होतो. विरेचना द्वारे शरीरातली आम्लता कमी करता येते व तसेच अनुवासन आणि आस्थापन बस्ती अर्थात काढया काढ्या व तेलाच्या बस्तीची व्यवस्थित उपाययोजना करून वात शमनामध्ये सुद्धा मदत करता येऊ शकते. उचित पणे विरेचन झाल्यानंतर हा त्रास खूप कमी होतो असा अनुभव कारल्यातल्या येणाऱ्या कित्येक तरी रुग्णांमध्ये आपल्याला आढळतो. याच बरोबरीने नियमित चालायला जाणे, प्राणायाम करणे, योगासन करणे हेही वातरक्ता करिता अत्यंत महत्त्वाचे असते. एकूणच वातरक्ताच्या त्रासामध्ये दोष शमन व रक्त प्रसाधन करणारे औषधे नियमित घेणे, दाह कमी करण्याकरिता औषधे घेणे, आवश्यकतेनुसार पंचकर्मातले वेगवेगळे उपचार करून घेणे, आहार विहारात सुधारणा करणे व नियमित व्यायाम करणे खूपच महत्त्वाचे ठरते. वातरक्ता मध्ये सामान्य त्रास आणि तीव्र झटका असे दोन प्रकार पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार. आयुर्वेदिक तज्ञांची मदत घेतली, तर हा त्रास संपूर्णपणे थांबवण्यामध्ये यश मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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