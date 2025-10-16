आरोग्य

Euthanasia: लॅटिन अमेरिकेतील 'या' देशाने दिली इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता! जाणून घ्या ‘युथनेशिया’ म्हणजे नेमकं काय अन् या कायद्याचे महत्त्व

Legalizes Euthanasia: पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेले हे बिल अखेर मंजूर करण्यात आले. मात्र विरोधात सर्वात मोठा आवाज कॅथोलिक चर्चकडून आला होता.
Uruguay Becomes First In Latin America To Pass Euthanasia Law

Uruguay Becomes First In Latin America To Pass Euthanasia Law

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Euthanasia Legalised in Uruguay: 'युथनेशिया' म्हणजेच 'इच्छामरण' यासाठी आता लॅटिन अमेरिकेतील उरुग्वे या देशाने आता कायदेशीर मान्यता दिली आहे. अनेक गंभीर आजार ज्यावेळेला बरे होत नाहीत तेव्हा त्या आजाराच्या वेदनांमधून मुक्ती मिळवण्यासाठी बऱ्याच जणांना मरणाची इच्छा असते. मात्र कायद्याच्या बांधिलकीमुळे जसे आत्महत्येला परवानगी नाही तशी या वैद्यकीय उपचाराला देखील अनेक देशांमध्ये बंदी आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
america
death
new zealand
attempt to suicide
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com