Euthanasia: लॅटिन अमेरिकेतील 'या' देशाने दिली इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता! जाणून घ्या ‘युथनेशिया’ म्हणजे नेमकं काय अन् या कायद्याचे महत्त्व

Euthanasia Legalised in Uruguay: 'युथनेशिया' म्हणजेच 'इच्छामरण' यासाठी आता लॅटिन अमेरिकेतील उरुग्वे या देशाने आता कायदेशीर मान्यता दिली आहे. अनेक गंभीर आजार ज्यावेळेला बरे होत नाहीत तेव्हा त्या आजाराच्या वेदनांमधून मुक्ती मिळवण्यासाठी बऱ्याच जणांना मरणाची इच्छा असते. मात्र कायद्याच्या बांधिलकीमुळे जसे आत्महत्येला परवानगी नाही तशी या वैद्यकीय उपचाराला देखील अनेक देशांमध्ये बंदी आहे. .पण नुकतेच बुधवारी लॅटिन अमेरिकेतील उरुग्वे देशाने इच्छामरण (Euthanasia) दंडात्मक नसल्याचा कायदा मंजूर केला. हा कॅथॉलिक लॅटिन अमेरिकेतील, इच्छामरण (Euthanasia) कायदेशीर करणारा पहिलाच देश ठरला आहे. याआधी कोलंबिया आणि क्वाडॉरमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाद्वारे ही प्रॅक्टिस दंडनीय नाही असे ठरवण्यात आले होते.ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ सभागृहाच्या ३१ पैकी २० मेंबर्सच्या मंजूरीअंतर पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेले हे बिल मंजूर करण्यात आले. मात्र विरोधात सर्वात मोठा आवाज कॅथोलिक चर्चकडून आला होता..काय आहे कायदा?केवळ अनुभवी डॉक्टरद्वारे केलेल्या इच्छामरणालाच हा कायदा परवानगी देतो. जर स्वतः रुग्णाने गट औषध घेऊन स्वतःचा मृत्यू (assisted suicide)करायला परवानगी देत नाही. तसेच अमेरिका, युरोप, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांप्रमाणे जीवनाची कालमर्यादा सुद्धा या कायद्यात नाही.जर कोणत्याही बऱ्या न होणाऱ्या आजारामुळे खूप आणि असह्य वेदना होत असतील, तर इच्छामरणासाठी अर्ज करता येतो. मग तो रुग्ण अगदी शेवटच्या टप्प्यात नसला तरी चालते. मात्र अर्ज करणारा व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असला पाहिजे आणि दोन डॉक्टरांनी त्याची मानसिक स्थिती तपासून तो निर्णय घेण्यास तयार आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे..युथनेशिया (इच्छामरण) म्हणजे काय? “Euthanasia” हा शब्द ग्रीक भाषेतील असून त्याचा अर्थ “एक चांगला मृत्यू” असा होतो. यात एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू वेदनांविना घडवते. इच्छामरण हे मदतीने केलेल्या आत्महत्येची (assisted suicide) एक संकल्पना आहे. पण दोन्ही मध्ये फरक हा मृत्यू कोणाच्या मार्फत होत आहे यावर अवलंबून असतो. .भारतातली इच्छामरण कायदाभारतामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनुसार कठोर अटींवर निष्क्रिय इच्छामरण (passive euthanasia) मान्य आहे, पण सक्रिय इच्छामरण (active euthanasia) अजूनही बेकायदेशीर आहे. निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे रुग्णाचे जीवन टिकवणारे उपचार थांबवणे. यासाठी आता "लिव्हिंग विल" किंवा अॅडव्हान्स डायरेक्टिव्हचा वापरही करता येतो. कायदेशीर प्रक्रियेत दोन वैद्यकीय मंडळांचे पुष्टीकरण आणि न्यायिक मजिस्ट्रेटची मंजुरी आवश्यक असते, जेणेकरून टर्मिनल अवस्थेत किंवा बेशुद्ध रुग्णांसाठी उपचार थांबवताना माणसाला सन्मानाने आणि योग्यरित्या मृत्यू मिळेल..इच्छामरण (Euthanasia) कायद्याचे महत्त्वइच्छामरणाविषयीचे कायदे महत्त्वाचे आहेत कारण ते व्यक्तीला स्वतःच्या जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार देतात. तसेच त्याचबरोबर वेदना कमी करण्याचे जीवनाच्या पवित्रतेसंदर्भातील गुंतागुंतीच्या नैतिक मुद्द्यांवर लक्ष देतात. हा कायदा रुग्णाला त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या काळात उपचारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देतो, त्याचवेळी दुर्बल व्यक्तींवर दबाव किंवा गैरवापर होण्यापासून सुरक्षितही ठेवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.