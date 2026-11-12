Unknown UTI Symptoms: लघवी करताना जळजळ होत नाही, तरीही असू शकते UTI! शरीरातील 'हे' ६ बदल वेळीच ओळखा

UTI Warning Signs: सध्या हळूहळू थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. थंडीच्या दिवसांत अनेकजण पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी करतात. त्यामुळे काही वेळा लघवी करताना जळजळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. असा त्रास सुरू झाला की अनेकजण लगेच युरिन इन्फेक्शन (UTI) झाल्याचा अंदाज लावतात. मात्र, प्रत्येक वेळी UTI ची लक्षणे लघवी करताना जळजळ होण्यापुरतीच मर्यादित नसतात. काही वेळा शरीरात संसर्ग असूनही त्याची लक्षणे सौम्य असतात किंवा वेगळ्या स्वरूपात दिसतात. त्यामुळे सुरुवातीला अनेकांच्या हा संसर्ग लक्षात येत नाही आणि उपचारांनाही उशीर होऊ शकतो..UTI म्हणजे काय?UTI म्हणजेच Urinary Tract Infection. मूत्रमार्गातील कोणत्याही भागात जिवाणूंचा संसर्ग झाल्यास ही समस्या उद्भवते. मूत्राशय (Bladder), मूत्रमार्ग (Urethra) आणि किडनी यांवर या संसर्गाचा परिणाम होऊ शकतो.सामान्यतः लघवी करताना जळजळ होणे, वारंवार लघवीला जावे लागणे अशी लक्षणे दिसतात. मात्र, काही रुग्णांमध्ये ही लक्षणे स्पष्टपणे जाणवत नाहीत. त्यामुळे इतर संकेत ओळखणेही महत्त्वाचे आहे..प्रदूषण अन् बदलत्या हवामानामुळे घसा खवखवतोय? खोकला-सर्दी पळवून लावा; 'हे' ४ घरगुती काढे बनवून प्या..आजीने सांगितलेले रामबाण उपाय! .UTI ची 'ही' ६ लक्षणे दुर्लक्षित करू नकायुरोलॉजिस्ट डॉ. नवीन एम. एन. यांच्या मते, लघवी करताना जळजळ होण्याव्यतिरिक्त पुढील लक्षणेही UTI चे संकेत असू शकतात.१. सतत थकवा जाणवणे : पुरेशी झोप घेऊनही थकल्यासारखे वाटणे किंवा शरीरात उत्साह नसणे हे संसर्गाचे संभाव्य लक्षण असू शकते.२. हलका ताप येणे : UTI झाल्यास काही रुग्णांना जास्त ताप न येता हलका ताप जाणवू शकतो.३. थंडी वाजणे : अचानक हुडहुडी भरणे किंवा अंगात थंडी जाणवणे, विशेषतः लघवीच्या त्रासासोबत होत असल्यास दुर्लक्ष करू नका..४. लघवीच्या सवयी बदलणे : वारंवार लघवीला जावे लागणे, अचानक लघवीची तीव्र इच्छा होणे किंवा प्रत्येक वेळी थोडीच लघवी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.५. पोटाच्या खालच्या भागात दुखणे : ओटीपोटात वेदना होणे, जडपणा किंवा अस्वस्थता जाणवणे हेही UTI चे संकेत असू शकतात.६. लघवीच्या रंगात बदल होणे : लघवी गढूळ दिसणे, तिचा वास तीव्र होणे किंवा गुलाबीसर रंग दिसणे हीदेखील लक्ष देण्यासारखी लक्षणे आहेत..Air Pollution Alert: AQI गंभीर असताना चुकूनही करू नका 'या' ५ चुका; आरोग्याला होऊ शकतो गंभीर धोका!.UTI झाल्यास डॉक्टरांकडे कधी जावे?लघवीशी संबंधित त्रास एक-दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकत असेल किंवा वाढत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ताप, थंडी वाजणे, पाठीत किंवा कंबरेच्या बाजूला दुखणे, मळमळ, उलट्या किंवा लघवीतून रक्त जाणे अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी. ही किडनीच्या संसर्गाची संकेत असू शकतात.तसेच सहा महिन्यांत दोन किंवा वर्षभरात तीनपेक्षा जास्त वेळा UTI होत असेल, तर योग्य तपासणी करून घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.