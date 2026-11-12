आरोग्य

Unknown UTI Symptoms: लघवी करताना जळजळ होत नाही, तरीही असू शकते UTI! शरीरातील 'हे' ६ बदल वेळीच ओळखा

UTI symptoms without burning sensation in women: मूत्रमार्गातील कोणत्याही भागात जिवाणूंचा संसर्ग झाल्यास UTIची समस्या उद्भवते. याचा परिणाम मूत्राशय, मूत्रमार्ग किंवा किडनीवर होऊ शकतो.
Unknown Symptoms of UTI

Unknown Symptoms of UTI

sakal

Anushka Tapshalkar
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UTI Warning Signs: सध्या हळूहळू थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. थंडीच्या दिवसांत अनेकजण पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी करतात. त्यामुळे काही वेळा लघवी करताना जळजळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. असा त्रास सुरू झाला की अनेकजण लगेच युरिन इन्फेक्शन (UTI) झाल्याचा अंदाज लावतात. मात्र, प्रत्येक वेळी UTI ची लक्षणे लघवी करताना जळजळ होण्यापुरतीच मर्यादित नसतात. काही वेळा शरीरात संसर्ग असूनही त्याची लक्षणे सौम्य असतात किंवा वेगळ्या स्वरूपात दिसतात. त्यामुळे सुरुवातीला अनेकांच्या हा संसर्ग लक्षात येत नाही आणि उपचारांनाही उशीर होऊ शकतो.

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