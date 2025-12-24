Health Alert : सतत पिझ्झा-बर्गर खाणं आलं अंगलट!16 वर्षीय मुलीचा मृत्यूचं धक्कादायक सत्य उघड

Teenage Girl Dies by Junk Food : उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील अकारावीतील विद्यार्थिनीचा एम्स रुग्णालयात मृत्यू झाला. फास्ट फूड खाण्याच्या अतिव्यसनामुळे ११ वर्षीय अहानाच्या आतड्यांना इन्फेक्शन झाल्याने तिचा मृत्यू झाला, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. याचदरम्यान अहानाचा मृत्यू खरंच फास्ट फूड खाल्याने झाला का? यावर डॉक्टरांचे काय मत आहे हे जाणून घेऊया..एम्सशी संबंधित अधिकृत सुत्रानी 'एनडीटीव्ही'ला सांगितले की, १९ डिसेंबरला या मुलीचा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, डॉक्टर सुनील चुंबर यांच्या देखरेखीखाली मुलीवर उपचार सुरु होते. अहानाला जेव्हा रुग्णालयात आणलं गेलं तेव्हा तिला आधाच टायफाइड होता. हा आजार खुप गंभीर झाला होता, त्यामुळे तिच्या आतड्यांना छिद्र पडलं होतं. टायफाइड नियंत्रणात न आल्याने त्यांना सर्जरी करणं शक्य नव्हते. .नेमका मृत्यू कसा झाला?मुलीच्या नातेवाईकांशी संवाद साधला असता , त्यांना सांगितले की "एम्सच्या डॉक्टरांनी अहानाचा मृत्यू कार्डियक अरनेस्टमुळे झाल्याचे सांगितले आहे. रुग्णालयात उत्तम उपाचर झाले तरी ती बरी होत नाहीय, परंतू अचानक तिचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारावर आम्ही समाधानी आहोत." .कुटुंबीयांचा संशयअहानाला लहानपणापासून फास्ट फूड खाण्याची कुप आवड होती. तसेच तिला आधीच शारिरीक समस्या होत्या. अलीकडेच तिच्या आतड्यांमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या होत्या. फास्ट फूडमुळेच तिच्या आतड्यांना इजा झाली असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. पिझ्झा-बर्गर खाल्याने आतड्यांना छिद्रे पडले. मुरादाबादमधील खाजगी रुग्णालयात सर्जरी केली होती, अशी सर्वात मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.