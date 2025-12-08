Muscular Dystrophy Vaccine: मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीग्रस्त मुलांना मदतीचा हात; लससाठी पाठपुरावा

Muscular Dystrophy Treatment for Children: मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी हा दुर्मिळ आजार असला तरी या मुलांची इच्छाशक्ती अत्यंत प्रबळ आहे. त्यांच्या ‘विलपॉवर’मुळे आपण सर्वांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. या आजारावर लस उपलब्ध व्हावी म्हणून राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच या मुलांना मदतीचा हात देत शंभर इलेक्टिॅक व्हीलचेअर देण्याची घोषणा या वेळी करण्यात आली. .स्वर्गीय गंगुबाई शिंदे सभागृहात आयोजित मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीग्रस्त आणि गरजू रुग्णांसाठी इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर व ‘वॅटमेड बायपॅप’ मशीन वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, डॉ. मंगेश पेडामकर, हरिश्चंद्र सावंत हेदेखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष आणि श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन यांच्या मदतीने करण्यात आले होते..१०० व्हीलचेअर देणारकार्यक्रमादरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ १०० अतिरिक्त इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर देण्याची घोषणा केली. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि पोर्टेबल व्हेंटिलेशन उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची तयारीही व्यक्त केली. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीग्रस्त मुलांसाठी फिजिओथेरपी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत ते म्हणाले, ‘या उपचारांसाठी लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी सीएसआर निधी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि लोकसहभागातून व्यापक मदत उभी करू, असेही सांगितले..अनुकूल सुविधा उभारणारशासनाच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही उपक्रम हाती घेत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. ‘एसटी, मेट्रो, मोनो यांसह सार्वजनिक वाहतुकीत या मुलांच्या प्रवासासाठी अनुकूल सुविधा निर्माण केल्या जातील,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, थेरपी सेंटर सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव पुढे सरकला असून, लवकरच त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.