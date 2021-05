शेवग्याची शेंग खा; प्रतिकारशक्ती वाढीसह हे आहेत 7 फायदे

आपण ड्रमस्टिकची भाजी खाऊ शकता (शेवग्याची शेंग), शरीराच्या प्रतिकारशक्तीला प्रोत्साहन देऊ शकता आणि संसर्ग स्वतःपासून दूर ठेवू शकता. ड्रमस्टिकची भाजी आरोग्यासाठी (Health) वरदान मानली जाते. येथे आपल्याला त्याच्या आरोग्यासाठी असलेल्या फायद्यांविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे. (drumstick vegetable drumstick leaves vegetable is fullof multivitamins it can give these 7 amazing benefits with increasing immuni)

ड्रमस्टिक एक प्रकारचा शेंगा आहे, जो भाजी म्हणून वापरला जातो. ड्रमस्टिकचा वापर फक्त देठा आणि मुळांसाठीच नाही तर पानांसाठी देखील होतो. जेव्हा एकाच वस्तूमध्ये पुष्कळ पोषक असतात तेव्हा हे किती आश्चर्यकारक असते. ड्रमस्टिक ही त्यातील एक गोष्ट आहे. ड्रमस्टिकच्या पानांच्या आरोग्याच्या फायद्याची यादी खूपच लांब आहे. मल्टीविटामिन ड्रमस्टिकच्या पानांमध्ये आढळतात. ड्रमस्टिकच्या पानांचा फायदा यापासून केला जाऊ शकतो की आरोग्याच्या अनेक समस्यांपासून मुक्त होण्यास ते खूप फायदेशीर आहे. मोरिंगा (ड्रमस्टिक) झाडाची पाने, फळे, मुळे, साल, बिया, शेंगा आणि फुले यांचे औषधी गुणधर्म आहेत, जे आरोग्यास अनेक प्रकारे फायदा करतात. आपण ड्रमस्टिकची भाजी खाऊ शकता, शरीराच्या प्रतिकारशक्तीला प्रोत्साहन देऊ शकता आणि संसर्ग स्वतःपासून दूर ठेवू शकता. ड्रमस्टिकची भाजी आरोग्यासाठी वरदान मानली जाते. येथे आपल्याला त्याच्या आरोग्यासाठी असलेल्या फायद्यांविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

या फायद्यांसाठी खा ड्रमस्टिकची भाजी

ड्रमस्टिकची भाजीपाला पोषक द्रव्यांसह समृद्ध होते

मोरिंगा पाने पौष्टिकतेने समृद्ध मानली जातात, पोषण बाबतीत गाजर, संत्री आणि अगदी दूध सोडून. त्याच्या पानांचा आहारात अनेक प्रकारे समावेश केला जाऊ शकतो. ड्रमस्टिकच्या पानांचा रस बनविणे आणि भाज्या म्हणून त्यांचा वापर करणे हे सर्वात सामान्य मार्ग आहेत ज्यात ते खाल्ले जातात.

जीवनसत्त्वे आणि खनिजे समृद्ध

मोरिंगाची पाने अ, क, बी 1 (थायमिन), बी 2 (राइबोफ्लेविन), बी 3 (नियासिन), बी 6 आणि फोलेटमध्ये समृद्ध असतात. ते मॅग्नेशियम, लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि जस्त देखील समृद्ध आहेत. आपण हे सर्व जीवनसत्त्वे आणि खनिज पदार्थांचे सेवन करून घेऊ शकता.

अमीनो एसिडमध्ये समृद्ध

ड्रमस्टिक किंवा मुरिंग पाने प्रथिने बनविणारे अमीनो रिचसिड समृद्ध असतात. त्यांच्यामध्ये 18 प्रकारचे अमीनो idsसिड आढळतात जे आरोग्यास निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

जळजळीशी लढायला देखील मदत करते

मोरिंगाच्या पानांमध्ये दाहक-विरोधी दाहक गुणधर्म आढळतात. कर्करोग, संधिवात आणि अनेक ऑटोम्यून रोगांसारख्या बर्‍याच रोगांचे मूळ कारण म्हणजे जळजळ. जेव्हा आपण कोणत्याही दुखापतीमुळे किंवा संसर्गामुळे ग्रस्त होतो तेव्हा शरीरात जळजळ वाढते. ड्रमस्टिकच्या सेवनाने आराम मिळतो.

अँटीऑक्सिडंट्स मध्ये समृद्ध

मोरिंगाच्या पानांमध्ये अँटी-ऑक्सिडेटिव्ह गुणधर्म असतात आणि त्यांना वातावरणात असलेल्या मुक्त रॅडिकल्सच्या हानिकारक प्रभावापासून संरक्षण होते. फ्री रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान टाईप २ मधुमेह, हृदयाच्या समस्या आणि अल्झायमर सारख्या बर्‍याच जुन्या आजारांना कारणीभूत आहे. मुरिंगा पाने व्हिटॅमिन सी आणि बीटा-कॅरोटीन समृद्ध असतात जे फ्री रॅडिकल्स विरूद्ध कार्य करतात.

हेही वाचा: आवळा जास्त काळ टिकवा, 'या' आहेत काही सोप्या पद्धती

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास फायदेशीर

उच्च रक्तातील साखरेची पातळी सतत व्यक्तींमध्ये मधुमेहाच्या विकासास कारणीभूत ठरते. मधुमेह यामधून शरीरात हृदयाची समस्या आणि अवयवांचे नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवणे चांगले. मोरिंगा पाने यासाठी आदर्श आहेत.

कोलेस्टेरॉल कमी करते

ओट्स, फ्लेक्ससीड्स आणि बदामांच्या व्यतिरिक्त, मुरिंगा पाने उच्च कोलेस्ट्रॉल विरूद्ध एक विश्वसनीय उपाय असू शकतात. कोलेस्टेरॉल हे मुख्य कारण आहे की लोक हृदयविकाराने ग्रस्त आहेत आणि मोरिंगाची पाने खाल्याने उच्च कोलेस्ट्रॉल पातळीच्या विरोधात चांगली सुधारणा दिसून आली आहे.

लीव्हरपासून संरक्षण करते

ज्या लोकांना क्षयरोग आहे त्यांना मॉरिंगाच्या पानांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो कारण ते क्षयरोगविरोधी औषधांचा नकारात्मक प्रभाव कमी करू शकतात. पाने यकृत पेशींच्या दुरुस्तीस गती देतात. पानांमध्ये पॉलिफेनॉलचे प्रमाण जास्त असते जे यकृतला ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून वाचवू शकते.

पोटासाठी चांगले

पाचन विकारांविरूद्ध मोरिंगा पाने फायदेशीर मानली जातात. ज्या लोकांना बद्धकोष्ठता, सूज येणे, गॅस, जठराची सूज आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिसचा त्रास होतो, त्यांनी आपल्या आहारात मुरिंगा पानांचा समावेश करावा.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.